8th Pay Commission : 8મા પગાર પંચના અમલ પછી કેટલો વધશે તમારો પગાર ? આ રીતે કરો ગણતરી
8th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારે 8મા પગાર પંચ માટે ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR)ને મંજૂરી આપી છે. આ પગલાથી 50 લાખ કર્મચારીઓ અને 6.5 મિલિયન પેન્શનરોમાં ખુશીનો માહોલ છે. ત્યારે તેના અમલ પછી તમારો પગાર કેટલો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Trending Photos
8th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારે 8મા પગાર પંચ માટે સંદર્ભ શરતો (ToR)ને મંજૂરી આપી છે. જેના કારણે લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં ખુશીનો માહોલ છે. 8મું પગાર પંચ હવે 18 મહિનાની અંદર સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરશે. પેનલ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરશે, જે નવો બેઝિક પગાર નક્કી કરશે.
અહેવાલો અનુસાર, આ વખતે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.86%થી 2.47% સુધીનું હોઈ શકે છે. 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે. ત્યારબાદ નવા પગારના અમલીકરણમાં જે પણ વિલંબ થશે તે બાકી રકમ તરીકે ઉમેરવામાં આવશે.
સંદર્ભ શરતો (ToR) શું છે ?
ToRએ કમિશનની કામગીરી માટે માર્ગદર્શક દસ્તાવેજ છે. તે કમિશનના કાર્યક્ષેત્ર, ઉદ્દેશ્યો અને સીમાઓને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. તે કમિશન દ્વારા પગાર માળખા, ભથ્થાં, પેન્શન વગેરે જેવી વિવિધ બાબતોની સમીક્ષા નક્કી કરે છે. કમિશનનું કાર્ય ToR વિના શરૂ થઈ શકતું નથી.
સૌથી મહત્વપૂર્ણ કડી 'ફિટમેન્ટ ફેક્ટર'
ચૂંટણી પંચની મંજૂરી પછી કર્મચારીઓમાં સૌથી વધુ ચર્ચિત વિષય ફિટમેન્ટ ફેક્ટર છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે જે તમારા નવા બેઝિક પગારને નક્કી કરશે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ફિટમેન્ટ સેક્ટર એ સંખ્યા છે જેને તમારા હાલના બેઝિક પગાર સાથે ગુણવામાં આવે છે અને પછી નવો બેઝિક પગાર નક્કી કરવામાં આવે છે.
7મા પગાર પંચમાં 'ફિટમેન્ટ ફેક્ટર' શું હતું ?
7મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરિબળને કારણે, તે સમયે લઘુત્તમ બેઝિક પગાર 7,000થી વધીને 18,000 પ્રતિ માસ થયો, જે કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો હતો.
જો કે, 7મા પગાર પંચના અમલીકરણ સાથે બીજો મોટો ફેરફાર થયો. મોંઘવારી ભથ્થું (DA) ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવ્યું કારણ કે ઇન્ડેક્સેશન ફરીથી રજૂ કરવામાં આવ્યું. પરિણામે વાસ્તવિક વધારો (બેઝિક પગાર) ફક્ત 14.3% હતો, પરંતુ જ્યારે અન્ય ભથ્થાઓ ઉમેરવામાં આવ્યા, ત્યારે પ્રથમ વર્ષમાં કુલ 23% પગાર વધારો જોવા મળ્યો.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું હોઈ શકે ?
આ વખતે સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વિશે ઘણી ચર્ચા ચાલી રહી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.86 સુધી પહોંચી શકે છે. જો આ સાચું સાબિત થાય છે, તો તે કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર હશે. 2.86 ફેક્ટરનો અર્થ એ છે કે લઘુત્તમ બેઝિક પગાર 51,000ને વટાવી શકે છે. જો આવું થાય તો રૂપિયા 40,000થી 45,000નો સીધો વધારો શક્ય છે.
કુલ પગાર કેટલો થશે ?
કુલ પગારમાં બેઝિક પગાર, HRA અને DAનો સમાવેશ થાય છે. DA, અથવા મોંઘવારી ભથ્થું, ફુગાવાના આધારે ગણવામાં આવે છે. તે વર્ષમાં બે વાર અપડેટ થાય છે. વર્તમાન ગણતરીઓ માટે આપણે ધારીશું કે DA શૂન્ય છે. HRA પણ ત્રણ શ્રેણીઓમાં વહેંચાયેલું છે. મેટ્રો શહેરોમાં રહેતા લોકોને બેઝિક પગારના 30 ટકા, ટાયર-2 શહેરોમાં રહેતા લોકોને 20 ટકા અને ટાયર-3 શહેરોમાં રહેતા લોકોને 10 ટકા મળે છે. કુલ પગાર હવે આ મુજબ થશે:
નવો કુલ પગાર = (વર્તમાન બેઝિક પગાર x ફિટમેન્ટ ફેક્ટર) + DA + HRA
ધારો કે નવા મૂળભૂત પગારમાં 2.47 ટકા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો વધારો થયો છે. નવો પગાર 44,460 હશે. ધારો કે HRA 30 ટકા છે. DA 0 રાખીએ. હવે, આને સૂત્રમાં ઉમેરો તો નવો પગાર 44,460 + 0 + 13338 = રૂપિયા 57,798 પગાર થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે