જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થશે 8મો પગાર પંચ? ToRએ વધાર્યું કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું ટેન્શન
8th pay commission: 7મા પગાર પંચની સમયમર્યાદા 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ પૂરી થઈ રહી છે. અત્યાર સુધી એવું માનવામાં આવતું હતું કે, 8મું પગાર પંચ સ્વાભાવિક રીતે 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થઈ જશે, પરંતુ ToRમાં આ તારીખ સામેલ ન થતાં પ્રશ્નો ઉઠવા લાગ્યા છે.
Trending Photos
8th Pay Commission: સરકારે 3 નવેમ્બરના રોજ 8મા પગાર પંચ માટે ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (Terms of Reference - ToR) જાહેર કર્યા. જો કે, આ સાથે જ એક નવો વિવાદ પણ શરૂ થયો છે. કર્મચારીઓ અને પેન્શનર યુનિયનનો આરોપ છે કે, ToRમાં તે તારીખનો ઉલ્લેખ જ નથી કે જે દિવસથી આયોગની ભલામણો લાગુ થશે, જ્યારે 4થાથી 7મા પગાર પંચ સુધી તમામની ભલામણો દર 10 વર્ષે 1 જાન્યુઆરીથી લાગુ થતી રહી છે. આ જ કારણ છે કે, હવે એવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે 1 જાન્યુઆરી 2026થી 8મા પગાર પંચને લાગુ કરવાની પરંપરા તૂટી પણ શકે છે.
કેમ પરેશાન છે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો?
7મા પગાર પંચની સમયમર્યાદા 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સમાપ્ત થઈ રહી છે. અત્યાર સુધી એવું માનવામાં આવતું હતું કે, 8મું પગાર પંચ સ્વાભાવિક રીતે 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થઈ જશે. પરંતુ ToRમાં આ તારીખ સામેલ ન હોવાથી પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે. યુનિયન અને પેન્શનર સમૂહોનું કહેવું છે કે, ભલે ભલામણો મોડેથી આવી હોય, પરંતુ લાગુ થવાની અસરકારક તારીખ હંમેશા 1 જાન્યુઆરી જ રહી છે. આ વખતે તારીખનો ઉલ્લેખ ન હોવો એ એક સંભવિત નીતિગત ફેરફાર અથવા વિલંબનો સંકેત માનવામાં આવી રહ્યો છે.
કોણ કરી રહ્યું છે વિરોધ?
ToR જાહેર થતાં જ ઘણા કર્મચારી અને પેન્શનર સંગઠનો સક્રિય થઈ ગયા છે, જેમાં મુખ્ય છે- ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઇઝ ફેડરેશન (AIDEF), કન્ફેડરેશન ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોઇઝ એન્ડ વર્કર્સ (CCGEW) અને ભારત પેન્શનર્સ સમાજ (BPS). આ સંગઠનોએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણને પત્ર લખીને ToRમાં રહેલી 'ખામીઓ' પર વાંધો ઉઠાવ્યો છે અને તેમાં સુધારો કરવાની માંગ કરી છે.
BPSની 7 મોટી વાંધાઓ અને માંગો
17 નવેમ્બરના રોજ મોકલેલા એક વિસ્તૃત પત્રમાં ભારત પેન્શનર્સ સમાજ (BPS)એ ઘણા મહત્વના મુદ્દા ઉઠાવ્યા. મુખ્ય માંગો આ પ્રમાણે છે:
1) 1 જાન્યુઆરી 2026ની તારીખ સ્પષ્ટ રીતે સામેલ કરવામાં આવે
BPS ઈચ્છે છે કે, ToRમાં સ્પષ્ટ લખવામાં આવે કે 8મા પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થશે.
2) 'Unfunded Cost' શબ્દ દૂર કરવામાં આવે
BPSનું કહેવું છે કે, આ શબ્દથી એવું લાગે છે કે પેન્શન સરકાર પર બોજ છે, જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે પેન્શનને પહેલાથી જ બંધારણીય અધિકાર જાહેર કરેલ છે.
3) પેન્શન સમાનતા અને સંશોધનના સ્પષ્ટ નિયમો
બધા પેન્શનરો માટે તારીખની પરવા કર્યા વિના સંશોધનનો એકસમાન સિદ્ધાંત લાગુ કરવામાં આવે, જેથી જૂના અને નવા પેન્શનરોનો તફાવત ખતમ થઈ શકે.
4) OPS–NPS–UPSની સમીક્ષા
2004 પછી નિયુક્ત થયેલા 26 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ NPS ખતમ કરીને OPS પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. BPS ઈચ્છે છે કે, 8મો પગાર પંચ આ તમામ પ્રણાલીઓની સમીક્ષા કરે અને વધુ સારો વિકલ્પ આપે.
5) GDS અને સ્વાયત્ત સંસ્થાઓને 8મા પગાર પંચમાં સામેલ કરવામાં આવે
ગ્રામીણ ડાક સેવકો (GDS)ને ડાક તંત્રની કરોડરજ્જુ ગણાવતા BPSએ તેમને 8th CPCમાં સામેલ કરવાની માંગ કરી. સાથે જ સ્વાયત્ત અને વૈધાનિક સંસ્થાઓને પણ તેના દાયરામાં લાવવાની અપીલ કરી.
6) 20% વચગાળાની રાહત (Interim Relief)
મોંઘવારીને ધ્યાનમાં રાખીને BPS ઈચ્છે છે કે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને તાત્કાલિક રાહત તરીકે 20% વચગાળાની રાહત આપવામાં આવે.
7) CGHSમાં સુધારાની માંગ
BPSએ આ સુધારાની માંગ કરી
- CGHSને બધા સ્વાયત્ત કર્મચારીઓ સુધી વિસ્તારવામાં આવે.
- જિલ્લા સ્તરે નવા CGHS કેન્દ્રો ખોલવામાં આવે.
- સારવાર કેશલેસ અને પ્રક્રિયા સરળ હોય.
- બાકી રહેલી સંસદીય સમિતિની ભલામણો લાગુ થાય.
આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે 3 કંપનીઓના IPO, કિંમત, GMP સહિતની ડીટેલ્સ ચેક કરો
BPSએ કહ્યું કે આ તમામ માંગો 'જનહિત'માં છે.
AIDEF અને CCGEW: પેન્શનરોને દાયરાથી બહાર રાખવા પર સખત વિરોધ
AIDEFએ 4 નવેમ્બરના રોજ નાણાં મંત્રીને પત્ર લખ્યો કે, “આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે 30 વર્ષ સેવા આપી ચૂકેલા 69 લાખ પેન્શનરોને 8મા પગાર પંચના દાયરાથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યા છે.”
CCGEWએ વડાપ્રધાનને લખેલા પત્રમાં કહ્યું કે, “ToRના ઘણા ભાગોમાં તાત્કાલિક સંશોધનની જરૂર છે, જેથી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના હિતો સુરક્ષિત રહે.”
શું સરકાર 10 વર્ષના પગાર પંચ ચક્રમાં ફેરફાર કરવાની તૈયારીમાં છે?
સૌથી મોટો સવાલ આ જ છે. કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને લાગે છે કે તારીખનું ગાયબ થવું, “Unfunded Cost”નો ઉલ્લેખ અને પેન્શનરોને પ્રાથમિકતા ન આપવી... આ સંકેતો હોઈ શકે છે કે સરકાર પરંપરાગત 10-વર્ષીય પગાર પંચ ચક્રમાં ફેરફાર પર વિચાર કરી રહી છે. સરકાર તરફથી અત્યાર સુધી કોઈ સત્તાવાર સ્પષ્ટતા આવી નથી, પરંતુ વિરોધ વધતો જઈ રહ્યો છે. આનાથી સ્પષ્ટ છે કે, 8મો પગાર પંચ 2026થી લાગુ કરવામાં આવશે કે નહીં, તે અંગે હજુ પણ ભ્રમ યથાવત છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે