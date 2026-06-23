/8th Pay Commission માં બદલાશે HRA નું ગણિત, સમજો પગાર પર શું પડશે સીધી અસર

8th Pay Commission લાગૂ થવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. પગાર પંચ કર્મચારી સંગઠનો પાસેથી મળેલા સૂચનો અને વિચારો પર વિચાર કરી રહ્યું છે. નવા પગાર પંચમાં એક મહત્વની માંગ જોર પકડી રહી છે, તે છે હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA) માં મોટા ફેરફારનો છે. કાઉન્સિલ - સંયુક્ત સલાહકાર મશીનરી (NC-JCM) એ HRA એ વર્તમાન હાઉસિંગ સ્થિતિઓ અનુસાર સુધાર કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો અને સંશોધનોનું સૂચન આપ્યું છે. આઠમાં પગાર પંચમાં આપવામાં આવેલા આદેવનપત્ર અનુસાર HRA ના વર્તમાન માળખું ઘણા મોટા શહેરોમાં વધતા ભાડા કે ઝડપથી વધતી મોંઘવારી સાથે તાલમેલ બેસાડવા પર્યાપ્ત નથી. આ સ્થિતિનો સામનો કરવા કર્મચારી પ્રતિનિધિઓ ઘણા સૂચનો કર્યાં છે.
HRA નિયમમાં ફેરફારની માંગ કેમ?
કર્મચારી પ્રતિનિધિઓનું કહેવું છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં ઘરના ખર્ચ અને જીવન જરૂરી વસ્તુની મોંઘવારી ઝડપથી વધી છે. HRA માં કરવામાં આવેલા ફેરફાર અને સુધાર મોંઘવારી સાથે તાલમેલ બેસાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યાં છે. તેમનું માનવું છે કે જો HRA ને DAની સાથે જોડી દેવામાં આવે અને સાથે શહેરોનું વર્ગીકરણ પણ સમય-સમય પર અપડેટ કરવામાં આવે તો ભથ્થા ઝડપથી બદલાતી આર્થિક સ્થિતિઓ મુજબ યોગ્ય રીતે નક્કી થઈ શકશે.
HRA ના નિયમમાં 5 ફેરફારોની માગ
|પ્રસ્તાવ
|વિગત
|વાસ્તવિક ભાડા સાથે જોડાયેલું HRA
|કર્મચારીઓને મળનાર HRA અને બજાર વચ્ચેનું અંતર ઘટાડવામાં આવે
|જનસંખ્યાના આધાર પર સંશોધિત HRA દરો
|X-કેટેગરી શહેરો (૫૦ લાખ કે તેથી વધુ વસ્તી) માટે ૪૦% HRA, Y-કેટેગરી શહેરો (૫ લાખથી ૫૦ લાખ વચ્ચેની વસ્તી) માટે ૩૫% HRA અને Z-કેટેગરી શહેરો (૫ લાખથી ઓછી વસ્તી) માટે ૩૦% HRA
|DA સાથે જોડાઈ HRA
|HRA ને મોંઘવારી ભથ્થા (DA) સાથે જોડવામાં આવે જેથી મોંઘવારી અનુસાર તેમાં વધારો થઈ શકે
|દર પાંચ વર્ષે શહેરોની સમીક્ષા અને વર્ગીકરણ
|જનસંખ્યામાં વધારા અને આવાસ ખર્ચના આધાર પર શહેરોનું સમય-સમય પર પુનવર્ગીકરણ કરવામાં આવે
|પેન્શનરોને HRA
|નિવૃત્તિ બાદ વધુ ભાડું ખર્ચ કરનાર પેન્શનરોને પણ HRA નો લાભ આપવામાં આવે
રેલવે સીનિયર સિટિઝન વેલફેર સોસાયટીએ પણ શહેરી વિસ્તારમાં ઝડપથી વધતા જીવન નિર્વાહના ખર્ચ અને મોંઘવારીનો હવાલો આપતા HRA અને બીજા સંબંધિત ભથ્થાની નિયમિત સમીક્ષાનું સમર્થન કર્યું છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર, ભથ્થા અને વેતનને આજની સ્થિતિને અનુરૂપ બનાવવાનો છે. જો આ પ્રસ્તાવો પર વિચાર કરી તેને મંજૂરી આપવામાં આવે છે તો આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ HRA ના માળખામાં મોટા ફેરફાર થઈ શકે છે, જેનાથી દેશભરમાં વધતી મોંઘવારીનો સામનો કરી રહેલા કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મદદ મળી શકે છે.
ઓછામાં ઓછું વેતન ₹69,000 કરવાની માગ
કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે મોંઘવારી, ઘરના વધતા ખર્ચ અને છેલ્લા દાયકામાં ખર્ચના પ્રકારમાં આવેલા ફેરફારોને જોતા ઓછામાં ઓછું વેતન 69 હજાર કરવું જોઈએ. પરંતુ આ મુદ્દે સરકાર તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી. પગારમાં ફેરફાર સિવાય NC-JCM મેમોરેન્ડમમાં પેન્શન સાથે જોડાયેલી માગ સામેલ છે. મહત્વનું છે કે કર્મચારી યુનિયનો તરફથી આપવામાં આવેલી ભલામણો હજુ માત્ર પ્રસ્તાવ છે, ન મંજૂર કરવામાં આવેલા ફેરફાર. પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનનું ફાઇનલ સ્ટ્રક્ચર 8મા પગાર પંચની ભલામણો અને તેને લાગૂ કરવાના કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય પર નિર્ભર કરશે.