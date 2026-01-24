Prev
8th Pay Commission: લેવલ 1થી લેવલ 18 સુધીના સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટી અપડેટ, Salaryમાં થઈ શકે છે મોટા ફેરફાર


Fitment Factor: સરકારી કર્મચારીઓને જે સમયની વર્ષોથી રાહ હતી તે નજીક આવી રહ્યો છે, ત્યારે સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો થશે, જો કે તેની અસર કયા કર્મચારીને કેટલી થશે અને લેવલ 1થી લઈ લેવલ 18 સુધીના વિવિધ કર્મચારીઓના સેલેરીમાં વધારાની ગણતરી ઉદાહરણ સહિત દર્શાવી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:55 PM IST

8th Pay Commission: લેવલ 1થી લેવલ 18 સુધીના સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટી અપડેટ, Salaryમાં થઈ શકે છે મોટા ફેરફાર

Fitment Factor: આ દિવસોમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના ગલિયારામાં સૌથી વધુ ચર્ચાતો વિષય 8મો પગાર પંચ અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર છે. નવેમ્બરમાં કમિશનની રચનાની સૂચના પછી અટકળોનો માહોલ છે. જો કે નવી સિસ્ટમ અમલમાં આવવામાં હજુ થોડો સમય બાકી છે (સંભવિત 2027-28), તમારા ખિસ્સા પર તેની અસર સંપૂર્ણપણે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નામના ગાણિતિક જાદુઈ સંખ્યા પર આધારિત છે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે અને તેના પર વિવાદ શા માટે છે?

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ ગુણાકાર છે, જેના દ્વારા તમારા વર્તમાન મૂળભૂત પગારનો ગુણાકાર કરીને તમારો નવો પગાર નક્કી કરવામાં આવે છે. 7મા પગાર પંચમાં, તે 2.57 હતો. હવે, ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FNPO)એ વધતી જતી ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને તેને 3 અને 3.5ની વચ્ચે રાખવાની માંગ કરી છે. જો કે, કેટલાક એક્સપર્ટ માને છે કે સરકાર તેને 2ની આસપાસ રાખી શકે છે.

ગણિતીય યુદ્ધ: પરિબળ '2' સામે પરિબળ '3'

જો આપણે પગાર મેટ્રિક્સના વિવિધ સ્તરો પર આની અસર જોઈએ, તો ચિત્ર કંઈક આના જેવું દેખાય છે:

કર્મચારી સ્તર        વર્તમાન મૂળભૂત પગાર પરિબળ     '2' નવું મૂળભૂત પગાર પરિબળ    '3' નવું મૂળભૂત પગાર પરિબળ
લેવલ-1 (પ્રવેશ સ્ટાફ)                ₹18,000                       ₹36,000                        ₹54,000
લેવલ-10 (અધિકારીઓ)            ₹56,100                       ₹1,12,200                     ₹1,68,300
લેવલ-18 (કેબિનેટ સચિવ)         ₹2,50,000                    ₹5,00,000                     ₹7,50,000

એ સ્પષ્ટ છે કે જો સરકાર પરિબળ 3ની માંગ સ્વીકારે છે, તો કર્મચારીઓના પગારમાં "મોટો" વધારો થશે. પરિબળ 2 ના કિસ્સામાં પણ, પગાર બમણો થશે, પરંતુ કર્મચારી સંગઠનો માટે આ સંતોષકારક હોવાની શક્યતા નથી.

25 ફેબ્રુઆરી: આશાનો મોટો દિવસ

આ ચર્ચા વચ્ચે, 25 ફેબ્રુઆરી એક મહત્વપૂર્ણ તારીખ બનવાની છે. આ દિવસે નેશનલ કાઉન્સિલ જોઈન્ટ મોનિટરિંગ કમિટી (NCJMC)ની એક મોટી બેઠક યોજાવાની છે. આ બેઠકમાં કર્મચારી યુનિયનોની માંગણીઓનો અંતિમ મુસદ્દો તૈયાર કરવામાં આવશે, જે પછી 8મા પગાર પંચના અધ્યક્ષ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને સુપરત કરવામાં આવશે.

પેન્શનરો માટે સારા સમાચાર

આ ફેરફાર ફક્ત હાલના કર્મચારીઓ પૂરતો મર્યાદિત રહેશે નહીં. ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં કોઈપણ વધારો લાખો પેન્શનરોની માસિક આવક પર સીધી અસર કરશે. FNPOના 60 પાનાના અહેવાલમાં પગાર મેટ્રિક્સ તેમજ ભથ્થાઓનું પુનર્ગઠન કરવાનું પણ સૂચન કરવામાં આવ્યું છે.

