8th Pay Commission: પેન્શનરો માટે મોટા અપડેટ, 7મા પગાર પંચના અંત પછી DRનું શું થશે? જાણો ડિટેલ

8th Pay Commission: 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ સત્તાવાર રીતે 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થાય છે, અને આગામી DR વધારો જાન્યુઆરી 2026માં નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. પેન્શનરોના DR વધારાનું શું થશે? શું DR શૂન્ય થઈ જશે?

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 13, 2025, 05:46 PM IST

8th Pay Commission: પેન્શનરો માટે મોટા અપડેટ, 7મા પગાર પંચના અંત પછી DRનું શું થશે? જાણો ડિટેલ

8th Pay Commission: સરકાર વધતી જતી મોંઘવારીનો સામનો કરવા માટે પેન્શનરોને મોંઘવારી રાહત (DR) આપે છે. પેન્શનરો માટે DRએ સરકારી કર્મચારીઓને ચૂકવવામાં આવતા મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની બરાબર છે અને વર્ષમાં બે વાર તેમાં સુધારો કરવામાં આવે છે. હાલમાં, DR 58% છે. જોકે, 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ સત્તાવાર રીતે 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થાય છે, અને આગામી DR વધારો જાન્યુઆરી 2026માં થવાનો છે. પેન્શનરોના DR વધારાનું શું થશે? શું DR શૂન્ય થઈ જશે? શું તે વધવાનું બંધ થશે, કે સરકાર હાલના નિયમો અનુસાર તેમાં વધારો કરશે?

શું 7મા પગાર પંચના અંત પછી પેન્શનરો માટે DR વધતો રહેશે?

કેન્દ્ર સરકારના એક ભૂતપૂર્વ કર્મચારી, જે હવે એક અગ્રણી કર્મચારી અને પેન્શનરોના સંગઠનના સચિવ છે, કહે છે કે પગાર પંચનો કાર્યકાળ પૂરો થયા પછી પણ પેન્શનરો માટે DR વધતો રહે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે પગાર પંચનો કાર્યકાળ પૂરો થયા પછી કર્મચારીઓ માટે DA વધે છે. તેવી જ રીતે, પેન્શનરો માટે DR પણ વધે છે. તેથી, 8મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી તેમાં વર્ષમાં બે વાર વધારો કરવામાં આવશે. પહેલાં, જ્યારે પગાર પંચની ભલામણોનો અમલ કરવામાં વિલંબ થયો હતો, ત્યારે DA સાથે DR પણ વધ્યો હતો.

સરકાર DR ક્યારે વધારશે?

સરકાર વર્ષમાં બે વાર, જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં DR વધારશે. જોકે, મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, સરકાર આ બે મહિના દરમિયાન વધારાની જાહેરાત કરતી નથી. સરકાર હોળી અને દિવાળી જેવા તહેવારો પહેલાં જાહેરાત કરે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, પેન્શનરોને તેમના બાકી પેન્શનને પાછલી અસરથી કેવી રીતે મળે છે.

DR પેન્શનરના પેન્શનને કેવી રીતે અસર કરે છે?

DRની ગણતરી પેન્શનરના મૂળભૂત પેન્શનના આધારે કરવામાં આવે છે. ધારો કે મૂળભૂત પેન્શન ₹25,000 છે અને વર્તમાન DR દર 58% છે. તો પેન્શનરનું કુલ પેન્શન ₹25,000 + (₹25,000ના 58%) = ₹39,500 થશે. હવે, જો સરકાર જાન્યુઆરી 2026માં DRમાં 2% વધારો કરવાનો નિર્ણય લે છે, જે 60% સુધી પહોંચે છે, તો કુલ પેન્શન (તે જ પેન્શનર માટે) વધીને ₹40,000 થશે.

કેન્દ્ર સરકારમાં કેટલા પેન્શનરો છે?

આ મહિનાની શરૂઆતમાં સંસદમાં નાણાં મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારમાં પેન્શનરોની કુલ સંખ્યા 69 લાખ છે. આ સંખ્યા સરકારી કર્મચારીઓની સંખ્યા (50.14 લાખ) કરતાં વધી જાય છે.

7મા પગાર પંચ હેઠળ લઘુત્તમ અને મહત્તમ પેન્શન કેટલું છે?

ન્યૂનતમ પેન્શન 9,000 રૂપિયા છે, જ્યારે મહત્તમ 125,000 રૂપિયા છે.

7મા પગાર પંચે 2.57 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે પેન્શનમાં સુધારો કર્યો. છઠ્ઠા પગાર પંચમાં લઘુત્તમ પેન્શન 3,500 રૂપિયાથી વધારીને 9,000 રૂપિયા કરવામાં આવ્યું, જ્યારે છઠ્ઠા CPCમાં મહત્તમ પેન્શન 45,000 રૂપિયાથી વધારીને 1,25,000 રૂપિયા કરવામાં આવ્યું.

8મા પગાર પંચ હેઠળ પેન્શન કેવી રીતે વધી શકે?

જો સરકાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર દ્વારા તેને વધારવાનો નિર્ણય લે છે, તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.0 ધારીને, લઘુત્તમ મૂળભૂત પેન્શન ₹18,000 અને મહત્તમ ₹2,50,000 સુધી વધી શકે છે.

