8th Pay Commission: આઠમા પગાર પંચ અંગે મોટી અપડેટ, જાણો ક્યારે વધશે પગાર
8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચની જાહેરાતની કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી રાહ જોતા હતા, ત્યારે સરકારે 8માં પગાર પંચ પર અપડેટ આપી છે, જો કે કર્મચારીઓને હજી પણ લાગુ થવા માટે કેટલો સમય લાગી શકે તેના વિશે મુંઝવણ છે.
8th Pay Commission: સાતમા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ પૂરો થવાનો છે. પરિણામે, દેશભરના લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો આઠમા પગાર પંચ અંગે ઉત્સુકતા અને મૂંઝવણ બંને અનુભવી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે નવું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે, પરંતુ સરકારે હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે કોઈ પગાર વધારો, ફિટમેન્ટ પરિબળો અથવા બાકી રકમની જાહેરાત કરી નથી. આનાથી કર્મચારીઓમાં ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
પગાર ક્યારે વધશે, લાભો ક્યારે મળશે?
અગાઉના પગાર પંચોનો અનુભવ દર્શાવે છે કે અસરકારક તારીખ અને વાસ્તવિક ચુકવણી વચ્ચે ઘણીવાર નોંધપાત્ર અંતર હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, સાતમા પગાર પંચની ભલામણોને જાન્યુઆરી2016થી અસરકારક માનવામાં આવી હતી, પરંતુ કેબિનેટની મંજૂરી જૂન 2016માં મળી હતી. ત્યારબાદ, નોંધપાત્ર સમયગાળા દરમિયાન તબક્કાવાર બાકી રકમ ચૂકવવામાં આવી હતી.
અહેવાલમાં લાંબો સમય લાગી શકે
વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં, નાણા મંત્રાલયે આઠમા પગાર પંચને તેની ભલામણો રજૂ કરવા માટે લગભગ 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, એવો અંદાજ છે કે કમિશનનો અંતિમ અહેવાલ 2027ના મધ્ય સુધીમાં જાહેર થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે ભલે નવા પગાર પંચને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં મૂકવામાં આવે, પરંતુ કર્મચારીઓના ખાતામાં વધેલા પગાર અને બાકી રકમ પહોંચવામાં વિલંબ થઈ શકે છે.
પગાર વધારા અંગે માત્ર અટકળો
હાલમાં, પગાર વધારાના કદ અંગે માત્ર અટકળો થઈ રહી છે. સાતમા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતો, અને સરેરાશ વધારો 23થી 25 ટકા સુધીનો હતો, જ્યારે છઠ્ઠા પગાર પંચમાં લગભગ 40 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. આ ડેટાના આધારે, કર્મચારીઓ આશા રાખી રહ્યા છે કે આઠમા પગાર પંચમાં પાછલા પગાર કરતાં વધુ સારો વધારો થઈ શકે છે, જોકે આ સંપૂર્ણપણે સરકારની નાણાકીય પરિસ્થિતિ, ફુગાવાનો દર અને આર્થિક પ્રાથમિકતાઓ પર આધાર રાખશે.
કર્મચારીઓએ ધીરજ રાખવી જોઈએ
એકંદરે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ માનસિક રીતે તૈયાર રહેવું જોઈએ કે જો નવા પગાર પંચની જાહેરાત થાય તો પણ વધેલા પગાર અને બાકી રકમ મેળવવામાં સમય લાગી શકે છે. ભૂતકાળના અનુભવો દર્શાવે છે કે પગાર પંચના લાભ કર્મચારીઓ સુધી તાત્કાલિક પહોંચતા નથી, પરંતુ થોડા વિલંબ પછી પહોંચે છે.
