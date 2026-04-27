8th Pay Commission: અઢળક મળશે પગાર, કર્મચારી ખરીદશે ઘર અને કાર, ક્યા સેક્ટર પર પડશે કેટલી અસર?
આ વખતે આઠમું પગાર પંચ માત્ર સરકારી કર્મચારીઓનો પગાર વધારશે નહીં, પરંતુ દેશમાં વપરાશ અને રોકાણની પેટર્ન બદલી શકે છે. પગાર વધવાને કારણે 1997મા બાઇકનો, 2008મા કાર અને ઘર, 2016મા SIP નો દોર હતો.
- આઠમાં પગાર પંચથી અર્થતંત્રને થશે ફાયદો
- કાર, બાઇક અને ઘરની માંગમાં થઈ શકે વધારો
- પગાર વધારાથી ઘણા સેક્ટરને મળશે બૂસ્ટ
નવેમ્બર 2025મા બનેલા આઠમાં પગાર પંચને લઈને અનુમાન છે કે તેનું કુલ નાણાકીય ભારણ 3.7થી 3.9 કરોડ રૂપિયા સુધી હોઈ શકે છે. તે 2016ના સાતમાં પગાર પંચથી આશરે ચાર ગણું મોટું છે, પરંતુ અસલી કહાની માત્ર ખર્ચની નહીં, પરંતુ તે ફેરફારોની છે, જે ભારતીય પરિવારોના ખર્ચ અને બચતના વ્યવહારમાં આવશે.
દરેક પગાર પંચે બદલી વપરાશની દિશાઃ ભારતમાં દરેક પગાર પંચે એક નવા વપરાશની લહેર પેદા કરી છે.
1997: બાઇકનો દોર
નાણાકીય એક્સપ્રેસ પ્રમાણે પાંચમાં પગાર પંચ બાદ મિડલ ક્લાસની પાસે વધારાના પૈસા આવ્યા. સ્કૂટરથી લોકો સીધા મોટરસાયકલ પર શિફ્ટ થયા. હીરો હોન્ડા, બજાજ ઓટો અને ટીવીએસ જેવી કંપનીઓને આ સમયમાં મોટું પ્રોત્સાહન મળ્યું હતું.
2008: કાર અને ઘરની બૂમ
છઠ્ઠા પગાર પંચ દરમિયાન જ્યારે દુનિયા આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહી હતી, ભારતમાં સરકારી કર્મચારીઓએ કાર અને ઘર ખરીદ્યા. મારૂતુ સુઝુકીના વેચાણમાં સરકારી કર્મચારીઓની ભાગીદારી 4 ટકાથી વધી 17 ટકા સુધી પહોંચી ગઈ. સાથે એચડીએફસી જેવી હાઉસિંગ લોન આપનારી સંસ્થાઓનો ઝડપથી વિસ્તાર થયો હતો.
2016: SIP અને રોકાણનો સમય
7માં પગાર પંચે વપરાશથી વધુ બચતની આદતને પ્રોત્સાહન આપ્યું. SIP રોકાણ 3122 કરોડ (2016) થી વધી 31000 કરોડ (2026) થઈ ગયું. એટલે કે ભારતીય પરિવારો ગોલ્ડ-પ્રોપર્ટીથી હટી શેરબજાર તરફ વળ્યા.
2026માં શું થશે ફેરફાર?
આ વખતે માત્ર પગાર પંચ જ નહીં, પરંતુ ત્રણ મોટા ફેરફાર એક સાથે થઈ રહ્યું છે. પ્રથમ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો પગાર વધશે. આશરે 50 લાખ કર્મચારી અને 65-70 લાખ પેન્શનરોને 30-50 ટકા સુધીનો વધારો મળી શકે છે. આ પૈસા મુખ્ય રૂપથી ટિયર-2 અને ટિયર-3 શહેરોમાં ખર્ચ થશે.
બીજુ રાજ્ય સરકાર પણ ખર્ચ વધારશે. રાજ્ય સરકારોના લગભગ 80 લાખ કર્મચારીઓને પગાર વધારાનો લાભ મળશે. કુલ મળી આ રકમ 7-8 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે, જે અર્થવ્યવસ્થામાં સીધા પૈસા નાખશે.
ત્રીજું 1 એપ્રિલ 2026થી લાગૂ થયેલા નવા લેબર કોડે સેલેરી સ્ટ્રક્ચર બદલી દીધું છે. હવે બેઝિક+ડીએ = ઓછામાં ઓછા 50% CTC હોવું જરૂરી થઈ ગયું છે. તેનાથી પીએફ અને નિવૃત્તિની બચત વધશે.
ઉદાહરણથી સમજો, 50000 પગારવાળા કર્મચારીનું પીએફ 3600થી વધી 6000 સુધી થઈ શકે છે અને આ ફેરફાર આશરે 10 કરોડ કર્મચારીઓને પ્રભાવિત કરશે અને લાંબા સમયમાં લાખો કરોડની બચત બનાવશે.
ક્યાં ખર્ચ થશે પૈસા?
મિડલ ક્લાસની વાત કરીએ તો આ પૈસા કાર, ઘર, યાત્રા, SIP અને રોકાણ, ખાનગી એજ્યુકેશનમાં ખર્ચ કરશે. ઓછી આવકવાળો વર્ગ ભોજન, ગેસ, મોબાઇલ, બાળકોના અભ્યાસ, નાની લોન અને EMIમાં પૈસા ખર્ચ કરશે. આ ઝડપથી ફરતા પૈસા અર્થવ્યવસ્થાને ગતિ આપે છે.
આઠમાં પગાર પંચથી ક્યા સેક્ટરોને મળશે સૌથી મોટો ફાયદો?
ઓટો સેક્ટરઃ કાર અને ટૂ-વ્હીલની માંગ વધી શકે છે.
હાઉસિંગ અને લોનઃ હોમ લોન અને રિયલ એસ્ટેટમાં તેજી આવશે.
રોકાણઃ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને SIPની વાત કરીએ તો લાંબાગાળાના રોકામમાં તેજી આવવાની સંભાવના છે.
FMGC અને ઉપભોગઃ હિંદુસ્તાન યુનીલીવર, ડાબર, વરૂણ વેબરેઝ જેવી કંપનીઓને ફાયદો થઈ શકે છે.
ફાઇનાન્સ અને માઇક્રોફાઇનાન્સઃ બજાજ ફાઈનાન્સ, NBFCs અને નાની બેંકો મજબૂત થશે.
