કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી? બેઝિક સેલરીમાં ₹54,000નો વધારો અને 6% ઈન્ક્રીમેન્ટની મોટી માંગ!
8th Pay Commission: BPMSની મુખ્ય માંગ લઘુત્તમ વેતન એટલે કે બેઝિક સેલરી વધારીને પ્રતિ માસ 72,000 રૂપિયા કરવાની છે. હાલમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની બેઝિક સેલરી 18,000 રૂપિયા છે. આ ઉપરાંત BPMSની અન્ય એક મહત્વની માંગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને લઈને પણ છે.
- શું કર્મચારીઓને મળશે ₹54,000નો વધારો?
- જાણો BPMSએ મેમોરેન્ડમમાં કરાયેલી મુખ્ય માંગણીઓ
- 6% વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં ફેરફારની માંગ
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચની આ ભલામણો 18 મહિનામાં સરકારને સોંપવામાં આવશે. આ પહેલાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ સાથે જોડાયેલા વિવિધ સંગઠનો પગાર પંચને પોતાની માંગણીઓની યાદી સોંપી રહ્યા છે. ભારતીય પ્રતિરક્ષા મજદૂર સંઘ (BPMS)એ પણ 8માં પગાર પંચને એક વિગતવાર મેમોરેન્ડમ સોંપ્યું છે. જેમાં ભથ્થાં, સેલરી સ્ટ્રક્ચર વગેરેમાં બદલાવનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. ચાલો જાણીએ BPMSની મુખ્ય માંગણીઓ શું છે.
બેઝિક સેલરીમાં 54,000 રૂપિયાના વધારાની માંગ
BPMSની મુખ્ય માંગ લઘુત્તમ વેતન એટલે કે બેઝિક સેલરી વધારીને પ્રતિ માસ 72,000 રૂપિયા કરવાની છે. હાલમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની બેઝિક સેલરી 18,000 રૂપિયા છે. આ હિસાબે બેઝિક સેલરીમાં 54,000 રૂપિયાના વધારાની માંગ કરવામાં આવી છે. BPMSના તર્ક અનુસાર, આ આંકડો આર્થિક વાસ્તવિકતાઓ અને કર્મચારીઓની જીવનનિર્વાહની જરૂરિયાતોને નાણાકીય સમજદારી સાથે સંતુલિત કરશે.
તેમના જણાવ્યા અનુસાર, આ શરૂઆતના સ્તરના કર્મચારીઓ માટે યોગ્ય જીવનધોરણ સુનિશ્ચિત કરશે. એવું સૂચન પણ છે કે, લઘુત્તમ વેતનને વ્યક્તિ દીઠ આવકમાં થતા વધારા સાથે જોડવામાં આવે જેથી પગાર સુધારણાની વધુ તર્કસંગત અને પારદર્શક વ્યવસ્થા બની શકે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને ઈન્ક્રીમેન્ટ
BPMSની બીજી મહત્વની માંગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને લઈને છે. તેમના મતે, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 4ના સ્તરનું હોવું જોઈએ. આ હાલની સિસ્ટમની તુલનામાં 18,000 રૂપિયાના લઘુત્તમ વેતન પર આધારિત છે. આ ગુણાંક સામેલ કરવાનો હેતુ મોંઘવારી, મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને આવકમાં થતા વધારાના સમાયોજન જેવા પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખવાનો છે.
આ ઉપરાંત BPMSએ વાર્ષિક પગાર વધારાના દર એટલે કે ઈન્ક્રીમેન્ટને 3%થી વધારીને 6% કરવાની વિનંતી કરી છે. સાથે જ યુનિયને સેલરી કેલ્ક્યુલેશનમાં વપરાતા 'ફેમિલી યુનિટ' ના ખ્યાલને 3 સભ્યોથી વધારીને 5 સભ્યો સુધી સુધારવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આ ફેરફાર એ સુનિશ્ચિત કરશે કે, કર્મચારીઓ તેમના જીવનસાથી અને બાળકોની સાથે તેમના માતા-પિતા પ્રત્યે જે નાણાકીય જવાબદારી નિભાવે છે, તેને ઉચિત ન્યાય મળે.
પગાર પંચની વિગતો
નોંધનીય છે કે, ભારત સરકાર (GOI)એ 17 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ 8મા પગાર પંચની જાહેરાત કરી હતી. સામાન્ય રીતે દર 10 વર્ષે એકવાર પગાર પંચની રચના કરવામાં આવે છે. 8મા પગાર પંચનો હેતુ બેઝિક સેલરી, પેન્શન અને ભથ્થામાં બદલાવની સાથે-સાથે તેને લગતી ફરિયાદો અંગે ભલામણો આપવાનો છે.
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 28 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ 8મા પગાર પંચ માટે 'ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ' (ToR)ને મંજૂરી આપી હતી. આ પગાર પંચમાં એક અધ્યક્ષ, એક પાર્ટ-ટાઇમ સભ્ય અને એક સભ્ય-સચિવ હોય છે. જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ 8મા પગાર પંચના વર્તમાન અધ્યક્ષ છે. પંચે તેની રચનાના 18 મહિનાની અંદર રિપોર્ટ સોંપવાનો હોય છે અને જરૂર જણાય તો વચગાળાનો રિપોર્ટ આપવાની પણ જોગવાઈ છે.
