/8th Pay Commission: જો 7મા પગાર પંચ જેટલું જ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થાય, તો કેટલો વધશે પગાર? સમજો ગણિત

8th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ પંચ હાલમાં તેની ભલામણો તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયામાં છે અને વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો, યુનિયનો તથા અન્ય હિતધારકો પાસેથી સૂચનો મંગાવી રહ્યું છે. ઓક્ટોબર મહિનામાં બેંગલુરુ અને મુંબઈમાં પણ બેઠકો યોજવાનું આયોજન છે.
બેંગલુરુની બેઠક 7-8 ઓક્ટોબરે અને મુંબઈની બેઠક 22-23 ઓક્ટોબર, 2026 માટે નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. આ બેઠકોમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે જો 7મા પગાર પંચમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જ 8મા પગાર પંચમાં લાગુ કરવામાં આવે, તો કર્મચારીઓના પગારમાં કેટલો વધારો થશે.
2.57 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થાય તો...
ઉલ્લેખનીય છે કે, 7મા પગાર પંચ હેઠળ 2.57 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. જૂના બેઝિક પગારના આધારે નવા પે-મેટ્રિક્સમાં નવો બેઝિક પગાર નક્કી કરવા માટે આ ફેક્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉદાહરણ તરીકે, 7મા પગાર પંચ હેઠળ, ₹7,000ના જૂના બેઝિક પગારને 2.57 વડે ગુણવાથી ₹17,990 મળે છે, જેને નવા પગાર માળખામાં સમાયોજિત કરીને ₹18,000 કરવામાં આવ્યા હતા.
પગારની ગણતરી
હવે, જો આપણે માત્ર ગણતરીના હેતુથી એવું માની લઈએ કે 8મું CPC પણ એ જ 2.57નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અપનાવે છે, તો નવો બેઝિક પગાર આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ગણી શકાય.
વર્તમાન બેઝિક પગાર × 2.57 = નવો બેઝિક પગાર
આ ગણતરીના આધારે, ₹18,000નો બેઝિક પગાર ₹46,260 થશે, ₹25,500નો બેઝિક પગાર વધીને ₹65,535 થશે અને ₹35,400નો બેઝિક પગાર વધીને ₹90,978 થશે. જોકે, આ માત્ર સમજૂતી માટેના ઉદાહરણો છે. 8મા પગાર પંચ માટે ચોક્કસ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને પગાર મેટ્રિક્સમાં સુધારાની પદ્ધતિ ત્યારે જ સ્પષ્ટ થશે જ્યારે પંચ તેની અંતિમ ભલામણો રજૂ કરશે અને સરકાર તેને મંજૂરી આપશે.
આ બાબતો પણ ધ્યાનમાં લેવાય છે
એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને માત્ર પગારમાં સીધા ટકાવારી વધારા તરીકે જોઈ શકાતું નથી. બેઝિક પગાર ઉપરાંત, મોંઘવારી ભથ્થું (DA), ઘર ભાડા ભથ્થું (HRA) અને અન્ય ભથ્થાઓ પણ કુલ વેતનને અસર કરે છે. 8મા CPCને માત્ર પગાર જ નહીં, પરંતુ ભથ્થાઓ, પેન્શન અને સેવાની અન્ય શરતોની પણ સમીક્ષા કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. પંચની કાર્યશરતો મુજબ, આર્થિક સ્થિતિ, સરકારી નાણાકીય સ્થિતિ અને કર્મચારીઓના વર્તમાન પગાર તથા ભથ્થાઓ સહિતના વિવિધ પાસાઓને ધ્યાનમાં લેવા જરૂરી છે.
હાલમાં, કર્મચારી સંગઠનો અને પેન્શનરો દ્વારા વિવિધ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર માટે માંગણીઓ કરવામાં આવી રહી છેય જોકે, 8મા પગાર પંચ દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. તેથી, 1.83, 2.57 અથવા 3.83 જેવા આંકડાઓને અંતિમ નિર્ણય માનવો યોગ્ય નથી.