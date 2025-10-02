આઠમું પગાર પંચ: ગ્રેડ પે 4800ના સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં આવશે બંપર ઉછાળો! કેટલી હશે નેટ સેલરી? ગણતરી સમજો
8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ ગ્રેડ પે 4800 લેવલ 8ના કર્મચારીઓના ખિસ્સામાં કેટલો પગાર આવશે? નવો બેઝિક પે શું હશે? ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેટલો હશે? તમામ સવાલના જવાબ જાણો.
દેશના લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ હાલ આઠમાં પગાર પંચની એક એક અપડેટ પર નજર રાખી રહ્યા છે. દરેક જણ બસ એ જાણવા ઈચ્છે છે કે જ્યારે આ લાગૂ થશે ત્યારે તેમના પગારમાં કેટલો મોટો વધારો થશે. નીચલા સ્તરના કર્મચારીઓથી લઈને ઉચ્ચ અધિકારીઓ સુધી બધા પોત પોતાના પગારની ગણતરી કરવામાં લાગ્યા છે.
આ જ કડીમાં આજે આપણે લેવલ 8(Grade Pay-4800) ના અધિકારીઓની જે મેનેજમેન્ટ અને સુપરવિઝનમાં એક મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે તેમના વિશે વાત કરીશું. સવાલ એ છે કે આઠમાં પગાર પંચ બાદ આ અધિકારીઓના જીવનમાં કેટલો મોટો નાણાકીય ફેરફાર જોવા મળશે? તેમની નેટ સેલરી શું 1 લાખનો આંકડો પાર કરી શકશે? '8th CPC Salary Calculator' દ્વારા આ ગણિતને સમજવાની કોશિશ કરીએ.
શું છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
કોઈ પણ પગાર પંચનો આત્મા તેના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં વસેલો હોય છે. આ એક એવું મલ્ટીપ્લાયર છે જેનાથી તમે વર્તમાન બેઝિક સેલરીને ગુણીને નવી બેઝિક સેલરી નક્કી કરી શકો છો.
સાતમાં પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતું. આ કારમે લઘુત્તમ બેઝિક પગાર 7000 રૂપિયાથી સીધો 18,000 રૂપિયા થઈ ગયો હતો.
આઠમાં પગાર પંચમાં (અંદાજિત) હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે કોઈ જાહેરાત થઈ નથી પરંતુ મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ 1.92થી લઈને 2.86 સુધી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ચર્ચામાં છે. જૂની પરંપરાઓ જોઈએ તો 1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એક વાસ્તવિક સંભાવના લાગે છે. આપણે આપણી સમગ્ર ગણતરી આ 1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને આધાર માનીને લઈશું.
8th Pay Commission માં કેટલો હોઈ શકે છે પગાર?
8th CPC: શું ઝીરો થશે ડીએ?
આ એક એવો સવાલ છે કે જે દરેક કર્મચારીના મનમાં હોય છે. જવાબ છે. લગભગ હા. સામાન્ય રીતે નવું પગાર પંચ લાગૂ થતા જ મોંઘવારી ભથ્થું શૂન્ય થઈ જાય છે.
આવું એટલા માટે થાય છે કારણ કે અત્યાર સુધી મળેલા તમામ ડીએને તમારી નવા બેઝિક પગારમાં મર્જ કરવામાં આવતું હોય છે. વર્તમાન ડીએ (જે 50 ટકા ઉપર જતું રહ્યું છે) નવા બેઝિક પેનો હિસ્સો બની જશે. ત્યારબાદ નવા કન્ઝ્યૂમર પ્રાઈસ ઈન્ડેક્સ (CPI-IW) ના આધાર પર ડીએની ગણતરી ફરીથી ઝીરોથી શરૂ થશે. જે દર 6 મહિનામાં વધશે.
8th CPC: લેવલ-8ના પગારનો પૂરેપૂરો હિસાબ-કિતાબ
લેવલ-8ના એક અધિકારીના પગાર આઠમા પગાર પંચમાં કેવો જોવા મળી શકે છે તે પણ જાણો.
આધારભૂત જાણકારી
- પે લેવલ- (Pay Level): 8
- ગ્રેડ પે (Grade Pay): 4800
- સાતમાં પગાર પંચમાં બેઝિક પે (વર્તમાન) : ₹47,600
- શહેરની કેટેગરી (અંદાજિત) X- જેમ કે દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા
8th CPC: લેવલ-8 અંદાજિત પગાર ગણતરી
પેરામીટર (Component) રકમ વિવરણ
વર્તમાન બેઝિક પે ₹47,600 આ તમારી હાલની બેઝિક સેલરી છે (સાતમાં પગાર પંચ મુજબ)
અંદાજિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92 જેનાથી ગુણીને તમારી નવી બેઝિક સેલરી નક્કી થશે.
નવો બેઝિક પે ₹91,392 (₹47,600 x 1.92)
મોંઘવારી ભથ્થું (DA) ₹0 નવા પગાર પંચમાં ડીએ બેઝિકમાં મર્જ થઈ જાય છે.
મકાન ભાડા ભથ્થું (HRA) ₹27,418 આ નવા બેઝિક પેના 30% છે (X-કેટેગરી શહેર માટે)
મુસાફરી ભથ્થું (TA) ₹3,600 X- કેટેગરીના શહેર માટે લેવલ 8 પર મળનારું હાયર TPTA.
કુલ ગ્રોસ સેલરી ₹1,22,410 (નવો બેઝિક પે + HRA + TA)
કપાત (Deductions)
NPS ફાળો (₹9,139) નવા બેઝિક પેના 10 ટકા
CGHS ફાળો (₹650) આ પે લેવલ માટે નિર્ધારિત સ્વાસ્થ્ય યોજના કપાત
આવકવેરો (અંદાજિત) (₹7,721) નવી ટેક્સ વ્યવસાથા હેઠળ અંદાજિત માસિક ટેક્સ
કુલ કાપ (Total Deductions) (₹17,510)
Net Salary ₹1,04,900 ગ્રોસ સેલરી- કુલ કપાત
હવે ગણતરી સમજીએ (ઉપર ટેબલ મુજબ)
- લેવલ 8 પર ₹47,600ના હાલના વર્તમાન બેઝિક પગારને 1.92 અંદાજિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે ગુણ્યા બાદ સીધો ₹91,392 રૂપિયા પગાર થઈ જશે. આ એક જબરદસ્ત ઉછાળો છે.
- આ નવા બેઝિક પગાર પર 30% HRA (X- સિટી માટે) જોડવામાં આવતા ₹27,418 વધશે.
- મુસાફરી ભથ્થું તરીકે ₹3,600 જોડાશે.
- આ બધાને ભેગો કરીને તમારો ગ્રોસ સેલરી અંદાજિત ₹1,22,410 માસિક થાય.
- પરંતુ આ પૈસા તમારા હાથમાં આવે તે પહેલા તેમાંથી NPS (₹9,139), CGHS (₹650) અને આવકવેરો (અંદાજિત ₹7,721) જેવી કપાત થશે.
- બધી કપાત બાદ લેવલ 8ના એક અધિકારીનો નેટ ઈન હેન્ડ પગાર લગભગ ₹1,04,900 માસિક થઈ શકે.
પૂરી શક્યતા છે કે આઠમાં પગાર પંચ બાદ લેવલ 8ના અધિકારીઓનો નેટ પગાર એક લાખના મનોવૈજ્ઞાનિક આંકડાને સરળતાથી પાર કરી જાય.
આઠમું પગા પંચ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ખાસ કરીને લેવલ 8 જેવા મહત્વપૂર્ણ પદો પર બેઠેલા અધિકારીઓ માટે એક મોટો ફાઈનાન્શિયલ અપગ્રેડ લઈને આવશે. 1.92ના મામૂલી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ઉપર પણ નેટ પગાર 1 લાખ પાર કરે એ દર્શાવે છે કે કર્મચારીઓના ખર્ચ કરવાની શક્તિમાં એક મહત્વપૂર્ણ વધારો થશે. આ તેમના જીવનસ્તરને સારું બનાવશે અને અર્થવ્યવસ્થામાં પણ માંગને ગતિ આપશે. જો કે અંતિમ તસવીર તો સરકાર તરફથી આઠમાં પગાર પંચની અધિકૃત ભલામણોની સ્વીકૃતિ બાદ જ સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
(Disclaimer: આ ગણતરી સંપૂર્ણ રીતે અંદાજિત છે અને ઉપલબ્ધ જાણકારી તથા સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર આધારિત છે. વાસ્તવિક આંકડા પગાર પંચના અધિકૃત રિપોર્ટ આવ્યા બાદ બદલાઈ શકે છે.
