8th Pay Commission: શું કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ પગાર પંચની ભલામણોને કોર્ટમાં પડકારી શકે છે? જાણો શું હોય છે પ્રક્રિયા
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 8મા પગાર પંચને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ દરમિયાન ચાલો જોઈએ કે, શું કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ પગાર પંચની ભલામણોને કાનૂની રીતે પડકારી શકે છે.
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા 8મા પગાર પંચને મંજૂરી મળ્યા બાદ સરકારે અમલીકરણ પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. આનાથી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મોટી રાહત મળવાની અપેક્ષા છે. આ દરમિયાન એક પ્રશ્ન ઊભો થઈ રહ્યો છે કે, શું કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ પગાર પંચની ભલામણોને કાનૂની રીતે પડકારી શકે છે? ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.
પગાર પંચની ભલામણો
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર અને લાભોમાં બદલાવની સમીક્ષા કરવા અને ભલામણ કરવા માટે એક પગાર પંચની રચના કરવામાં આવે છે. અંતિમ અમલીકરણ કેન્દ્ર સરકાર પર આધાર રાખે છે, જે ભલામણોને સંપૂર્ણ, આંશિક રીતે અથવા ફેરફારો સાથે સ્વીકારી શકે છે. જો કે, કેટલીકવાર કર્મચારી સંગઠનો અથવા ચોક્કસ વ્યક્તિઓમાં અસંતોષ ઉભો થાય છે. તેમને લાગે છે કે નવા પગાર ધોરણો અસમાનતા અથવા અનુચિત પરિણામો લાવે છે. આવા કિસ્સાઓમાં કર્મચારીઓને નિર્ણયને પડકારવાનો પૂરો અધિકાર છે.
વિભાગીય માધ્યમોથી નિવારણ
કોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવતા પહેલા કર્મચારીઓ પાસેથી એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે, તેઓ આંતરિક રીતે સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયાસ કરે. આમાં વિભાગીય ફરિયાદ નિવારણ પ્રણાલી અથવા કર્મચારી કલ્યાણ મંચ દ્વારા ફરિયાદો સબમિટ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આનો સરળ હેતુ વહીવટને મુકદ્દમા વિના સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવાની તક પૂરી પાડવાનો છે. જો અહીં ફરિયાદોનું નિરાકરણ ન આવે તો આગામી કાનૂની ઉપાય ઉપલબ્ધ હોય છે.
સેન્ટ્રલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ
સેન્ટ્રલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ કે પછી કેન્દ્રીય વહીવટી ન્યાયાધિકરણ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે પગાર, પ્રમોશન, સેવા શરતો અથવા પગાર પંચની ભલામણોના અમલીકરણ સંબંધિત નિર્ણયોને પડકારવા માટેનું એક મુખ્ય મંચ છે. કર્મચારીઓ અહીં વ્યક્તિગત રીતે અથવા કર્મચારી સંઘના ભાગ રૂપે અરજીઓ દાખલ કરી શકે છે. ત્યારબાદ સેન્ટ્રલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરે છે અને જો નિર્ણય કાનૂની રીતે ભૂલભરેલો જણાય તો તેમાં ફેરફાર કરવાનો આદેશ આપી શકે છે.
હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં ન્યાયિક સમીક્ષા
જો કર્મચારી ટ્રિબ્યુનલના નિર્ણયથી અસંતુષ્ટ હોય તો તેઓ હાઈકોર્ટમાં ન્યાયિક સમીક્ષાની માંગ કરી શકે છે અને જો જરૂરી હોય તો ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટનો પણ દરવાજો ખટખટાવી શકે છે. આ દરમિયાન એ નોંધવું જોઈએ કે, ન્યાયપાલિકા સરકારી નીતિગત નિર્ણયોમાં ત્યાં સુધી જ હસ્તક્ષેપ નથી કરતું જ્યાં સુધી નિર્ણય ગેરકાયદેસર હોય અથવા હાલના કાયદાનું ઉલ્લંઘન ન કરતો હોય. આ સાથે જ નિર્ણય મનમાની હોય અથવા તર્કસંગત વાજબીપણું ન હોય, અથવા જો નિર્ણય ભેદભાવનું નિર્માણ કરે, જેમ કે સમાન કામ માટે સમાન પગારના સિદ્ધાંતનું ઉલ્લંઘન.
જાહેર હિતની અરજી
જ્યાં પગાર પંચની ભલામણો કર્મચારીઓના એક મોટા વર્ગને અસર કરે છે અને સાથે જ જાહેર કલ્યાણ અથવા ઘોર અસમાનતાના મુદ્દાઓ પણ ઉભા કરે છે, ત્યાં કર્મચારી સંગઠનો હાઇકોર્ટ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરી શકે છે.
