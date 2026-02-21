8th Pay Commission Big Update: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટા સમાચાર, જાણો ક્યારે લાગૂ થશે આઠમું પગાર પંચ
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારે આઠમાં પગાર પંચની રચના 2025મા કરી હતી, પરંતુ રિપોર્ટ હજુ પૂરો થયો નથી. લાગૂ થવા પર બેઝિક પગાર અને ભથ્થા વધશે, કર્મચારીઓને એરિયર પણ મળી શકે છે.
8th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારના લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના મનમાં બસ એક સવાલ ચાલી રહ્યો છે કે આઠમું પગાર પંચ ક્યારે લાગૂ થશે. છેલ્લા ઘણા સમયથી તેને લાગૂ થવાની ચર્ચા તાલી રહી છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મનમાં સૌથી મોટો સવાલ છે કે આખરે કેન્દ્ર સરકાર ક્યારે નવું પગાર પંચ લાગૂ કરશે અને તેના ખાતામાં વધેલો પગાર ક્યારે પહોંચશે. પરંતુ સરકાર દ્વારા હજુ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ તાજેતરના મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને બજેટ સત્ર બાદની હલચલથી મહત્વપૂર્ણ સંકેત મળ્યા છે.
ક્યારે લાગૂ થશે આઠમું પગાર પંચ?
કેન્દ્ર સરકાર લગભગ દર 10 વર્ષમાં નવું પગાર પંચ લાગૂ કરે છે. તમને જણાવી દઈએ કે સાતમું પગાર પંચ જાન્યુઆરી 2016મા લાગૂ થયું હતું, તેથી સ્વાભાવિક રૂપથી આઠમું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી પ્રભાવી માનવામાં આવી રહ્યું છે. સરકારે 2025મા પંચની રચના કરી છે અને તેને 18 મહિનાનો સમય ભલામણો આપવા માટે આપ્યો છે. કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે મોંઘવારીના આ સમયમાં વેતન સંશોધનની કડક જરૂર છે જેથી કર્મચારીઓના બેઝિક પગારમાં વાસ્તવિક વધારો થાય. પરંતુ હજુ સુધી રિપોર્ટ રજૂ થયો નથી અને પગારમાં વધારો ત્યાં સુધી થશે નહીં જ્યાં સુધી સરકાર ભલામણોને મંજૂરી આપતી નથી. જો રિપોર્ટ સમય પર તૈયાર થાય અને લાગૂ થાય છે તો તે 1 જાન્યુઆરી 2026થી પ્રભાવી માનવામાં આવશે, જેનાથી કર્મચારીઓના બેઝિક પગાર અને પેન્શનમાં મોટો વધારો તથા આ સમયગાળાનું એરિયર મળવાની આશા છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને પગારમાં કેટલો વધારો?
આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ સૌથી મોટો ફેરફાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં જોવા મળી શકે છે. મહત્વનું છે કે સાતમાં પગાર પંચ હેઠળ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 ગણું છે, જેને વધારી 3.68 ગણું કરવાની માંગ થઈ રહી છે. જો સરકાર આ માંગને માને તો કર્મચારીઓનો મિનિમમ બેઝિક પગાર 18 હજારથી વધી 26000 રૂપિયા કે તેનાથી વધુ થઈ શકે છે. તેનાથી ન માત્ર માસિક વેતન વધશે, પરંતુ ભથ્થામાં પણ વધારો થશે, જેનો સીધો ફાયદો 50 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરોને મળશે.
એરિયર પર શું છે અપડેટ?
કર્મચારીઓની મુખ્ય ચિંતા એરિયરને લઈને છે. જો પંચની રચના કે ભલામણોને લાગૂ કરવામાં વિલંબ થાય છે અને તેને પાછલી તારીખથી લાગૂ કરવામાં આવે તો કર્મચારીઓને એક સાથે એરિયરની મોટી રકમ મળી શકે છે. પરંતુ નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે સરકાર પોતાના ખર્ચ અને બજેટને ધ્યાનમાં રાખી એરિયરની ચુકવણી કરશે. બધાની નજર હવે સરકારના આગામી પગલાં પર છે.
