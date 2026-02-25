8th pay Commission: જૂનું પેન્શન પુનઃસ્થાપિત, 7% વાર્ષિક વધારો અને 54,000 રૂપિયા લઘુત્તમ વેતન, 8મા પગાર પંચ પર ડ્રાફ્ટિંગ સમિતિની બેઠક શરૂ
8th pay Commission; આઠમાં પગાર પંચને લઈને બધાની નજર કેન્દ્ર સરકાર પર છે કે જાહેરાત ક્યારે થશે. આઠમાં પગાર પંચને લઈને સરકારે સંગઠનો અને કર્મચારીઓ પાસે તેના સૂચનો મંગાવ્યા છે.
Trending Photos
8th pay Commission Fitment Factor Demand: આઠમાં પંચની એક કરોડથી વધુ સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે કર્મચારીઓની માંગોને અંતિમ રૂપ આપવા માટે National Council JCM (સ્ટાફ સાઇડ) ની ડ્રાફ્ટ કમિટીની બેઠક નવી દિલ્હીમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. આ કમિટી સંયુક્ત સલાહકાર મશીનરી (JCM) હેઠળ કામ કરે છે અને એક સપ્તાહ સુધી ચાલનારી આ બેઠકમાં આશરે 1.2 કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો તરફથી એક સંયુક્ત આવેદનપત્ર તૈયાર કરવામાં આવશે. આ આવેદનપત્ર આગળ જતાં આઠમાં પગાર પંચ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે.
આ બેઠક એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે નવી દિલ્હીના જનપથ સ્થિત ચંદ્રલોક બિલ્ડિંગમાં પંચને કાર્યાલય ઉપલબ્ધ કરાવી દેવામાં આવ્યું છે, જેને પંચની ઔપચારિક કાર્યવાહીમાં તેજીનો સંકેત માનવામાં આવી રહ્યું છે. આઠમાં પગાર પંચની અધ્યક્ષતા Ranjana Desai કરી રહ્યાં છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ પ્રક્રિયામાં પગારનું માળખુ, ફિટમેન્ટ ફેક્ટ, ભથ્થા અને પેન્શન જેવા મુદ્દા પર કર્મચારીઓની મુખ્ય માંગોને વિસ્તારથી સામેલ કરવામાં આવશે, જેથી પંચની સામે એક વ્યાપક અને સંગઠિત પ્રસ્તાવ રાખી શકાય. આવો જાણીએ કર્મચારી સંગઠન સરકાર પાસે કઈ-કઈ માંગ કરી રહ્યાં છે.
ફિ્ટમેન્ટ ફેક્ટર અને પગાર વધારા પર કર્મચારીઓની નજર
આગામી પગાર સાથે જોડાયેલી ચર્ચાઓમાં 3.25 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને 7 ટકા વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટનો મુદ્દો સૌથી મુખ્ય રીતે સામે આવ્યો છે. કર્મચારીઓનું માનવું છે કે જો આ પ્રસ્તાવોને મંજૂરી મળે છે તો બેઝિક પગારમાં સારો વધારો થઈ શકે છે. તેનું માનવું છે કે તેનાથી પગારનું માળખું વધુ સંતુલિત બનશે. સાથે વર્તમાન સ્થિતિમાં વધતી મોંઘવારીથી કર્મચારીઓને રાહત મળી શકશે.
આજની બેઠકમાં ડ્રાફ્ટિંગ કમિટી વિવિધ કર્મચારી સંગઠનોમાં સૂચન એકત્ર કરી એક આવેદનપત્ર તૈયાર કરશે. કમિટીનો ઉદ્દેશ્ય બધાની માંગોને વ્યવસ્થિત રીતે સરકાર સુધી પહોંચાડવાનો છે. આ સંયુક્ત આવેદનપત્ર આઠમાં પગાર પંચના અધ્યક્ષ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને સોંપવામાં આવશે. પ્રાપ્ત જાણકારી અનુસાર ડ્રાફ્ટને અંતિમ રૂપ આપતા પહેલા આશરે એક સપ્તાહ સુધી વિચાર-વિમર્શ કરવામાં આવશે, જેથી કોઈ મહત્વના મુદ્દા છૂટી ન જાય.
ઈન્ક્રીમેન્ટમાં વધારાની મુખ્ય માંગ
કેન્દ્રીય કર્મચારી મહાસંઘના પ્રતિનિધિઓનું માનવું છે કે સરકારે વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ પર વિચાર કરવો જોઈએ. અત્યારે દર વર્ષે 3 ટકાનો વધારો થાય છે. સંગઠનની માંગ છે કે તેન સાત ટકા કરવામાં આવે કે પછી વર્ષમાં બે વખત ઈન્ક્રીમેન્ટનો લાભ કર્મચારીઓને મળે.
કર્મચારી સંગઠનો લીવ એન્કેશમેન્ટની મર્યાદા 300 દિવસથી વધારી 400 દિવસ કરવાની માંગ કરી રહ્યાં છે. જેથી લાંબી સેવા આપનારને વધુ લાભ મળી શકે. તો જ્યાં કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય યોજના (CGHS) ઉપલબ્ધ નથી. ત્યાં ફિક્સ્ડ મેડિકલ એલાઉન્સ 1000 રૂપિયાથી વધારી 20,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ કરવાનું સૂચન આપવામાં આવ્યું છે. સંગઠનનું માનવું છે કે વર્તમાન સમયમાં મળનાર રકમ સારવારના ખર્ચના મુકાબલે ખૂબ ઓછી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે