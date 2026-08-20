/8મા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે મોટી ભેટ? હવે દર ત્રણ મહિને વધશે DA!

8th Pay Commission Latest Update: 8મું પગાર પંચ પોતાની ભલામણો સરકારને સુપરત કરવા માટે એક્શન મોડમાં છે. આ માટે પગાર પંચ દેશના અલગ-અલગ શહેરોમાં સતત બેઠકો કરી રહ્યું છે. બીજી તરફ કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા પણ પગાર પંચ સમક્ષ વિવિધ પ્રકારની માંગણીઓ કરવામાં આવી રહી છે. આ કડીમાં જ એક માંગણી મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) ને લઈને છે.
શું છે માંગણી?
ડીએ (DA) અને ડીઆર (DR)માં દર ત્રણ મહિને બદલાવ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. ભારત પેન્શનર્સ સમાજ (BPS) દ્વારા હાલમાં 8મા પગાર પંચને મોંઘવારી ભથ્થા અને રાહતની દર ત્રણ મહિને સમીક્ષા કરવા તથા DR 25%થી વધુ થાય ત્યારે તેને મૂળ પેન્શનમાં મર્જ કરવા પર વિચાર કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. BPSનું કહેવું છે કે, આ પગલાંથી કર્મચારીઓ અને નિવૃત્ત કર્મચારીઓને મોંઘવારીનો સામનો કરવામાં મદદ મળશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારત પેન્શનર્સ સમાજ આશરે 10 લાખ પેન્શનભોગીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
અત્યારે શું છે સ્થિતિ?
હાલમાં સરકાર વર્ષમાં 2 વખત એટલે કે દર 6 મહિને DA અને DRની સમીક્ષા કરે છે. પ્રથમ છ મહિનાના DA અને DRની સમીક્ષા માર્ચ અથવા એપ્રિલમાં થાય છે. જ્યારે બીજા 6 મહિનાના DA અને DRની સમીક્ષા સપ્ટેમ્બર કે ઓક્ટોબર મહિનામાં થાય છે. પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક સમયગાળો જાન્યુઆરીથી જૂન સુધીનો હોય છે, જ્યારે બીજો અર્ધવાર્ષિક સમયગાળો જુલાઈથી ડિસેમ્બરનો હોય છે.
ભારત પેન્શનર્સ સમાજનું શું કહેવું છે?
ભારત પેન્શનર્સ સમાજ એ વાત પર ભાર મૂક્યો કે મોંઘવારી પેન્શનભોગીઓના જીવનધોરણ પર માઠી અસર કરે છે અને માંગ કરી કે, આ આંકડાની સમીક્ષા ત્રિમાસિક (દર ત્રણ મહિનાના) સરેરાશના આધારે કરવામાં આવે. આની સાથે પોઈન્ટ-ટુ-પોઈન્ટ વળતર પણ આપવામાં આવે. ભારત પેન્શનર્સ સમાજની મુખ્ય માંગણીઓમાં 45,000 રૂપિયાનું ન્યૂનતમ પેન્શન સામેલ છે.
ત્રિમાસિક ભથ્થાની સમીક્ષા ઉપરાંત BPSએ 3.83ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે 45,000 રૂપિયાનું ન્યૂનતમ પેન્શન અને 69,000 રૂપિયાનું ન્યૂનતમ વેતન પ્રસ્તાવિત કર્યું છે. તેણે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ગણતરી માટે 5.2 વેટેડ-યુનિટ ફેમિલી ફોર્મ્યુલાનું પણ સૂચન કર્યું છે. BPS, NC-JCM સ્ટાફ સાઇડની તર્જ પર 69,000 રૂપિયાનું ન્યૂનતમ વેતન અને 3.83નું ફેક્ટર માંગ કરી રહ્યું છે. BPSએ 10 વર્ષના બદલે દર પાંચ વર્ષે વેતન અને પેન્શનની સમીક્ષા કરવાની માંગ પણ કરી છે.
8મા પગાર પંચની સમયમર્યાદા
8મા પગાર પંચની રચના 3 નવેમ્બર 2025ના રોજ કરવામાં આવી હતી અને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે તેને પોતાનો રિપોર્ટ સોંપવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે. જો બધું બરાબર રહ્યું તો અંતિમ રિપોર્ટ મે-જૂન 2026ની આસપાસ સોંપવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આગામી મહિનાઓમાં પગાર પંચની બેઠકો ચેન્નાઈ, પુડુચેરી, ચંદીગઢ અને જયપુરમાં યોજાશે.