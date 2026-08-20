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8મા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે મોટી ભેટ? હવે દર ત્રણ મહિને વધશે DA!

8th Pay Commission Latest Update: 8મા પગાર પંચની રચના 3 નવેમ્બર 2025ના રોજ કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે પગાર પંચને પોતાનો રિપોર્ટ સોંપવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 20, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:21 PM IST
8મા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે મોટી ભેટ? હવે દર ત્રણ મહિને વધશે DA!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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