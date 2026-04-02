પગાર, પેન્શન અને રજા... કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે 8મા પગાર પંચ સમક્ષ પ્રસ્તાવ, મહિલાઓ માટે સૌથી મોટી માંગ

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ સાથે જોડાયેલ પગાર, પેન્શન અને સેવાની શરતો પર સૂચનો લેવા માટે રચાયેલા આ પગાર પંચે 18 પ્રશ્નોવાળી એક પ્રશ્નાવલી જાહેર કરી છે. પગાર પંચે આ પ્રશ્નાવલીના માધ્યમથી હિતધારકો પાસેથી પ્રતિભાવો માંગ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 02, 2026, 06:05 PM IST
  • જૂની પેન્શન યોજના (OPS)ને ફરી લાગુ કરવા મુખ્ય માંગ
  • મહિલા કર્મચારીઓ માટે ખાસ જોગવાઈઓની હિમાયત
  • પ્રશ્નાવલીમાં સુધારા અને સમયમર્યાદા વધારવા કરાઈ અપીલ

8th Pay Commission latest update: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. એવું અનુમાન છે કે, પગાર પંચ તેમની ભલામણો વર્ષ 2027ના પ્રથમ છ મહિનામાં સરકારને સોંપી શકે છે. આ પહેલાં કેન્દ્ર સરકારે કર્મચારીઓ સાથે જોડાયેલા પગાર, પેન્શન અને સેવાની શરતો પર સૂચનો લેવા માટે રચાયેલા આ પગાર પંચે 18 પ્રશ્નોવાળી એક પ્રશ્નાવલી જાહેર કરી છે. તેના પર પ્રતિક્રિયા આપતા કેન્દ્રીય કર્મચારી સંગઠનોની સર્વોચ્ચ સંસ્થા NC-JCM (સ્ટાફ સાઇડ)એ પગાર પંચને કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ ઉમેરવા અપીલ કરી છે. આ મહત્ત્વના મુદ્દાઓ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર, પેન્શન અને રજાઓ સાથે જોડાયેલા છે.

શું છે માંગણીઓ?
NC-JCMનું કહેવું છે કે, જે કર્મચારીઓ નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) હેઠળ આવે છે અને જેમણે યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) પસંદ કરી છે, તેઓ ઘણા પ્રકારની સમસ્યાઓ, ફરિયાદો અને મુદ્દાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં સરકારી કર્મચારીઓ પર કોઈ પણ 'કોન્ટ્રિબ્યુટરી પેન્શન સ્કીમ' લાગુ કરવી જોઈએ નહીં.

NC-JCM અનુસાર કર્મચારીઓની માંગ છે કે, CCS (પેન્શન) નિયમો 1972 (હવે 2021) હેઠળ 'નોન-કોન્ટ્રિબ્યુટરી પેન્શન સ્કીમ'ને ફરીથી લાગુ કરવામાં આવે. આ સંબંધમાં તમામ સંબંધિત પક્ષોના વિચારો રજૂ કરવા માટે એક જોગવાઈ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત પેન્શનરોની સમસ્યાઓને પણ ખાસ કરીને સામેલ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. પગાર પંચને કહેવામાં આવ્યું છે કે, પેન્શનમાં સુધારા, સમાનતા, કમ્યુટેડ વેલ્યુની પુનઃસ્થાપના અને અન્ય કલ્યાણકારી પગલાંઓ પર અલગથી વિચાર કરવામાં આવવો જોઈએ.

મહિલા કર્મચારીઓ માટેની માંગ
મહિલા કર્મચારીઓ માટે પણ ઘણી મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ કરવામાં આવી છે. જેમાં કર્મચારીઓની સિક્યોરિટી, મેટરનિટી બેનિફિટ, પીરિયડ લીવ, ચાઇલ્ડ કેર લીવ (CCL), કાર્યસ્થળ પર સમાનતા અને અન્ય વેલફેર સ્કીમની માંગ કરવામાં આવી છે. NC-JCMએ કહ્યું કે, અલગ-અલગ સરકારી વિભાગોની સમસ્યાઓ પણ અલગ-અલગ હોય છે, તેથી તેના માટે અલગથી સૂચનો આપવાનો વિકલ્પ હોવો જોઈએ.

ડેડલાઇન વધારવાની માંગ
સૂચનો આપવાની છેલ્લી તારીખ વધારવા માટે પણ માંગ કરવામાં આવી છે. NC-JCMએ કહ્યું કે, દેશભરના સંગઠનો પાસેથી અભિપ્રાય લેવામાં સમય લાગે છે, તેથી વિભાગીય મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાની તારીખ 31 મે 2026 સુધી લંબાવવામાં આવે. NC-JCMએ લખ્યું છે કે, એટેચમેન્ટ સાઈઝ હાલમાં 2 MB છે તેને વધારીને 10 MB કરવાની માંગ કરી છે જેથી વિગતવાર દસ્તાવેજો અને રિપોર્ટ્સ અપલોડ કરી શકાય. 

કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે, ઓનલાઈન સિવાય ઈ-મેલ અને હાર્ડ કોપી દ્વારા પણ રજૂઆત કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ. જેથી ટેકનિકલ અવરોધો ઓછા થાય અને દરેકની ભાગીદારી સુનિશ્ચિત થઈ શકે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

