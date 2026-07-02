/8મા પગાર પંચમાં સરકારી કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી! HRA, DA અને TPTAમાં બદલાવથી 65% સુધી વધશે સેલરી?

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચને લઈને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ વચ્ચે સતત ચર્ચાઓ તેજ થઈ રહી છે. આ વખતે માત્ર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જ નહીં, પરંતુ HRA, TPTA, DA અને ફેમિલી યુનિટમાં પણ મોટા બદલાવની માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે. કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે, વર્તમાન વ્યવસ્થામાં ખાસ કરીને લેવલ-1ના કર્મચારીઓ જેઓ દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલુરુ અને અન્ય મોટા શહેરોમાં તૈનાત છે, તેમના માટે વધતી મોંઘવારી વચ્ચે ગુજરાન ચલાવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. જો સરકાર આ માંગણીઓ સ્વીકારી લેશે, તો કર્મચારીઓના પગારમાં અંદાજે 65% સુધીનો વધારો જોવા મળી શકે છે.
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના ઘણા અગ્રણી સંગઠનો જેમ કે, AINPSEF, NC-JCM, AIDEF, FNPO અને IRTSA (Indian Railways Technical Supervisors' Association) એ 8મા પગાર પંચને પોતાની ભલામણો મોકલી છે. આ સંગઠનોની મુખ્ય માંગ છે કે, મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ને મૂળ પગાર (Basic Pay)માં મર્જ કરવામાં આવે, HRA અને TPTAના દરોમાં વધારો કરવામાં આવે તેમજ વર્તમાન ફેમિલી યુનિટની ગણતરીમાં બદલાવ કરવામાં આવે. કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે, 7મા પગાર પંચ વખતે નક્કી કરવામાં આવેલા ભથ્થા હવે વર્તમાન મોંઘવારી અને મોટા શહેરોના ખર્ચાઓ મુજબ પૂરતા નથી.
ઓલ ઇન્ડિયા NPS એમ્પ્લોઇઝ ફેડરેશન (AINPSEF)ના પ્રમુખ મનજીત સિંહ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યારે લેવલ-1 ના કર્મચારીનો મૂળ પગાર 18,000 રૂપિયા છે. જો કર્મચારી દિલ્હી જેવા X કેટેગરીના શહેરમાં તૈનાત હોય, તો તેને 30% HRA એટલે કે 5,400 રૂપિયા અને TPTA આશરે 2,880 રૂપિયા (58% DA સહિત) મળે છે. તેમનું કહેવું છે કે, દિલ્હી જેવા શહેરમાં આટલા ભથ્થાથી ઘરનું ભાડું અને રોજબરોજના ખર્ચા પૂરા કરવા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તેથી સંગઠને X શહેરો માટે HRA 36% અને લેવલ-1 ના કર્મચારીઓ માટે લઘુત્તમ TPTA 9,000 રૂપિયા કરવાની માંગ કરી છે.
ફેમિલી યુનિટ વધવાથી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેવી રીતે વધશે?
7મા પગાર પંચમાં ફેમિલી યુનિટ 3.0 માનવામાં આવ્યું હતું. જેમાં કર્મચારી માટે 1.0 યુનિટ, જીવનસાથી માટે 0.8 યુનિટ, પહેલા બાળક માટે 0.6 યુનિટ અને બીજા બાળક માટે 0.6 યુનિટ સામેલ છે. હવે AINPSEFએ આ વધારીને 4.4 યુનિટ કરવાનો પ્રસ્તાવ આપ્યો છે. આ નવા પ્રસ્તાવમાં માતા-પિતા માટે પણ 0.7-0.7 યુનિટ ઉમેરવાની માંગ કરવામાં આવી છે, એટલે કે કુલ ફેમિલી યુનિટ 3.0 થી વધીને 4.4 થઈ જશે.
જો આવું થશે તો ફેમિલી યુનિટમાં અંદાજે 46.66%નો વધારો થશે. કર્મચારીઓની દલીલ છે કે, આ આધારે 1.58નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધીને લગભગ 2.05 થઈ શકે છે, જેને સરકાર 2.10 સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરી શકે છે. આની સીધી અસર કર્મચારીઓના મૂળ પગાર પર પડશે.
કેવી રીતે 65% સુધી વધી શકે છે સેલરી?
જો 8મા પગાર પંચમાં 2.1 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, 36% HRA અને 9,000 રૂપિયા TPTAની ભલામણો લાગુ થાય છે, તો સ્થિતિ કંઈક આ પ્રકારની હોઈ શકે છે.
આનો અર્થ એ છે કે, વર્તમાન 37,080 રૂપિયાની સરખામણીમાં કર્મચારીનો કુલ માસિક પગાર અંદાજે 65% સુધી વધી શકે છે. જો કે, એ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે કે, આ તમામ આંકડા કર્મચારી સંગઠનોની ભલામણો અને સંભવિત ગણતરીઓ પર આધારિત છે. હજુ સુધી કેન્દ્ર સરકાર કે 8મા પગાર પંચે આ પ્રસ્તાવોને મંજૂરી આપી નથી. અંતિમ નિર્ણય પંચની ભલામણો અને સરકારની સ્વીકૃતિ પછી જ લેવાશે. પરંતુ, જો HRA, TPTA, ફેમિલી યુનિટ અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં આ માંગણીઓ મુજબ બદલાવ થશે, તો લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની આવકમાં મોટો વધારો જોવા મળી શકે છે.