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8મા પગાર પંચમાં સરકારી કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી! HRA, DA અને TPTAમાં બદલાવથી 65% સુધી વધશે સેલરી?

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચને લઈને કેન્દ્રીય કર્મચારી સંગઠનોએ HRA, TPTA, DA મર્જ અને ફેમિલી યુનિટમાં મોટા બદલાવની માંગ કરી છે. જો 2.1 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, 36% HRA, 9000 રૂપિયા TPTA અને 5 ફેમિલી યુનિટ જેવા પ્રસ્તાવો લાગુ થાય છે, તો લેવલ-1 ના કર્મચારીઓની ગ્રોસ સેલરી લગભગ 65% સુધી વધીને 61,344 રૂપિયા થઈ શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 02, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:45 PM IST
8મા પગાર પંચમાં સરકારી કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી! HRA, DA અને TPTAમાં બદલાવથી 65% સુધી વધશે સેલરી?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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