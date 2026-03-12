કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોજે દરિયા! 8મા પગાર પંચમાં દર વર્ષે 6% ઇન્ક્રિમેન્ટ... DAનું બદલાશે કેલ્ક્યુલેશન?
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે બનેલા ઓલ ઇન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઇઝ ફેડરેશન (AIDEF) દ્વારા 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચને અનેક મહત્વના સૂચનો આપવામાં આવ્યા છે. કર્મચારી સંગઠને પંચના અધ્યક્ષ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને મોકલેલા પત્રમાં કુલ 17 માંગણીઓ રજૂ કરી છે.
- વાર્ષિક 6% વધારો અને અગ્નિવીરોને કાયમી કરવાની 17 મજબૂત માંગણીઓ
- MSP હટાવી નવું પ્રીમિયમ અને મોંઘવારી ભથ્થામાં પારદર્શિતાની માંગ
- AIDEFએ 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચને અનેક મહત્વના સૂચનો આપ્યા
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે બનેલા અખિલ ભારતીય રક્ષા કર્મચારી સંઘ (AIDEF)એ 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચને અનેક મહત્વના સૂચનો આપ્યા છે. કર્મચારી સંગઠને પંચના અધ્યક્ષ ન્યાયમૂર્તિ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને મોકલેલા પોતાના જવાબમાં કુલ 17 માંગણીઓ રજૂ કરી છે. આમાં સૌથી મોટી માંગ મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની ગણતરીની પદ્ધતિ બદલવાની છે. AIDEFનું કહેવું છે કે, વર્તમાન વ્યવસ્થા કર્મચારીઓને મળતી વાસ્તવિક મોંઘવારીની અસરને યોગ્ય રીતે દર્શાવતી નથી.
શું છે વિગત?
અત્યારે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું (DA) ઔદ્યોગિક કામદારો માટેના અખિલ ભારતીય ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (AICPI-IW)ના 12 મહિનાની સરેરાશના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. આ ઈન્ડેક્સ લેબર બ્યુરો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેમાં શાકભાજી, ફળો, કપડાં અને રોજિંદી ચીજવસ્તુઓના ભાવ સામેલ કરવામાં આવે છે. આના આધારે જ વર્ષમાં બે વાર DAમાં વધારો નક્કી કરવામાં આવે છે.
શું છે DA કેલ્ક્યુલેશન?
પરંતુ AIDEFનું કહેવું છે કે, આ ઇન્ડેક્સ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની વાસ્તવિક ખર્ચની સ્થિતિને દર્શાવતો નથી. સંગઠનના જણાવ્યા અનુસાર, CPI બાસ્કેટમાં ઘણી વસ્તુઓની કિંમતો પબ્લિક ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સિસ્ટમ અથવા સબસિડીવાળા દરો પર ગણવામાં આવે છે, જ્યારે મોટાભાગના કર્મચારીઓ બજારમાંથી ઊંચી કિંમતે સામાન ખરીદે છે. તેથી મોંઘવારીનો અસલી માર આ ઇન્ડેક્સમાં દેખાતો નથી. આ જ કારણસર AIDEFએ સૂચન આપ્યું છે કે, 8મા પગાર પંચમાં DAની ગણતરી માટે નવો અને વધુ વાસ્તવિક ઇન્ડેક્સ બનાવવામાં આવે. સંગઠનનું કહેવું છે કે, આમાં ખુલ્લા રિટેલ માર્કેટમાં મળતી કિંમતો અથવા સરકારી કો-ઓપરેટિવ કન્ઝ્યુમર સ્ટોર્સના દરોને આધાર બનાવવો જોઈએ. તેનાથી કર્મચારીઓને મોંઘવારી મુજબ સાચું ભથ્થું મળી શકશે.
ફિક્સ્ડ ટર્મ ભરતી વ્યવસ્થાને નાબૂદ કરવી
આ ઉપરાંત AIDEFએ અન્ય ઘણી મહત્વની માંગણીઓ પણ રજૂ કરી છે. સંગઠને સેનામાં અમલી અગ્નિપથ યોજના હેઠળ અગ્નિવીર જેવી ફિક્સ્ડ ટર્મ ભરતી વ્યવસ્થાને નાબૂદ કરવાની અને તમામ અગ્નિવીરોને કાયમી કરવાની માંગ કરી છે. સાથે જ હાલના મિલિટરી સર્વિસ પે (MSP)ને હટાવીને ‘ડાયનેમિક રિસ્ક એન્ડ રેડીનેસ પ્રીમિયમ’ આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે, જે પોલીસ અને અન્ય દળોના એન્ટ્રી લેવલના પગાર કરતા ઓછામાં ઓછો 25% વધારે હોવો જોઈએ.
પગાર અને પ્રમોશન
પગાર અને પ્રમોશન સાથે જોડાયેલા મામલાઓમાં પણ AIDEFએ મોટા બદલાવ સૂચવ્યા છે. સંગઠને હાલના 3% વાર્ષિક પગાર વધારાને વધારીને 6% કરવાની, સેવાની 30 વર્ષની અવધિમાં ઓછામાં ઓછા 5 ગેરંટીડ પ્રમોશન આપવાની અને સૌથી વધુ તથા સૌથી ઓછા પગાર વચ્ચેનો ગુણોત્તર 1:10 રાખવાની માંગ કરી છે. આ ઉપરાંત સશસ્ત્ર દળો માટે જૂની પેન્શન યોજના (OPS) ચાલુ રાખવા અને નિવૃત્તિ વયમાં માનવીય રીતે તબક્કાવાર વધારો કરવા જેવા સૂચનો પણ આપવામાં આવ્યા છે.
