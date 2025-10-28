Prev
8th Pay Commission: કોણ છે પૂર્વ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ? જેમને બનાવવામાં આવ્યા 8મા પગાર પંચના ચેરમેન

Who is Former Justice Ranjana Prakash Desai: પૂર્વ ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ દેશની ન્યાયિક અને વહીવટી સંસ્થાઓમાં તેમની પ્રભાવશાળી ભૂમિકા માટે જાણીતા છે. તેમણે અગાઉ સીમાંકન પંચ (Delimitation Commission)ના અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:23 PM IST

8th Pay Commission: કોણ છે પૂર્વ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ? જેમને બનાવવામાં આવ્યા 8મા પગાર પંચના ચેરમેન

Justice Ranjana Desai: લગભગ એક કરોડથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટી રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે મંગળવારે (28 ઓક્ટોબર) વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં બહુપ્રતિક્ષિત 8મા પગાર પંચની રચનાને ઔપચારિક મંજૂરી આપી દીધી છે. આ મંજૂરી કમિશનની જાહેરાતના લગભગ 10 મહિના પછી આપવામાં આવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને નવા પગાર પંચના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. IIM બેંગ્લોરના પ્રોફેસર પુલક ઘોષ અને પેટ્રોલિયમ એન્ડ કુદરતી ગેસ સચિવ પંકજ જૈનને સભ્ય-સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

પૂર્વ ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ દેશની ન્યાયિક અને વહીવટી સંસ્થાઓમાં તેમની પ્રભાવશાળી ભૂમિકા માટે જાણીતા છે. તેમણે અગાઉ સીમાંકન પંચ (Delimitation Commission)ના અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી છે. અધ્યક્ષ તરીકે રંજના પ્રકાશ દેસાઈએ મતવિસ્તારો ફરીથી બનાવવાના મહત્વપૂર્ણ કાર્યનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. તેમણે સમાન નાગરિક સંહિતા પરની સમિતિનું પણ અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યું હતું.

કોણ છે પૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના દેસાઈ?
સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના દેસાઈ નિષ્પક્ષ અને બંધારણીય મૂલ્યો પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધ ન્યાયશાસ્ત્રી તરીકે રહ્યા છે અને તેમની તાજેતરની નિમણૂક આ અનુભવ અને વિશ્વસનીયતાની માન્યતા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે. વર્ષ 2014માં સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી નિવૃત્ત થયા પછી રંજના દેસાઈએ દેશના વિવિધ બંધારણીય અને વહીવટી ભૂમિકાઓમાં પોતાની સેવાઓ આપી છે. તેમનો જન્મ 30 ઓક્ટોબર 1949ના રોજ થયો હતો. તેમણે તેમનું પ્રારંભિક શિક્ષણ એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજમાંથી પ્રાપ્ત કર્યું, જ્યાં તેમણે 1970માં બેચલર ઓફ આર્ટ્સ (B.A.) મેળવ્યું. ત્યારબાદ તેમણે 1973માં મુંબઈની સરકારી કાયદા કોલેજમાંથી LL.B.ની ડિગ્રી મેળવી.

  • રંજના પ્રકાશ દેસાઈને સપ્ટેમ્બર 2011માં સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
  • ઓક્ટોબર 2014માં જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ નિવૃત્ત થયા હતા.
  • સુપ્રીમ કોર્ટમાં નિમણૂક પહેલાં તેઓ બોમ્બે હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ હતા.
  • બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં તેમણે 15 એપ્રિલ 1996થી સેવા આપી.
  • જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈએ જમ્મુ અને કાશ્મીર સીમાંકન આયોગના અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી છે.
  • તેમણે પ્રેસ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા (PCI)ના અધ્યક્ષ તરીકે પણ સેવા આપી છે.
  • તેમણે સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) લાગુ કરવા માટે ઉત્તરાખંડ અને ગુજરાત સરકારો દ્વારા રચાયેલી સમિતિઓનું પણ નેતૃત્વ કર્યું છે.

આગામી દિવસોમાં 8મા પગાર પંચ પર કમિશન પોતાનું કામ શરૂ કરશે
સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કમિશન આગામી મહિનાઓમાં તેની ભલામણો પર કામ શરૂ કરશે, જેની અસર કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર બન્નેના કર્મચારીઓ પર પડી શકે છે. કર્મચારી સંગઠનોએ સરકારના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે અને આશા વ્યક્ત કરી છે કે, મોંઘવારી ભથ્થા અને પગાર માળખામાં સુધારા લાંબા સમયથી ચાલતી માંગણીઓ પૂર્ણ કરશે. સરકારે કમિશનને તેની ભલામણો રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે. આ ભલામણોના આધારે 2027થી સરકારી કર્મચારીઓ માટે પગાર અને પેન્શનમાં વધારો લાગુ થઈ શકે છે.

જાણો ક્યારે અમલમાં આવશે આઠમું પગાર પંચ
દેશમાં સતત વધતી જતી મોંઘવારી અને જીવનનિર્વાહના ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકાર દર 10 વર્ષે એક નવું પગાર પંચ બનાવે છે. આ કમિશનનો હેતુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થાં અને અન્ય લાભોની સમીક્ષા કરવાનો અને જરૂરી સુધારા કરવાનો છે. આ પરંપરાને અનુસરીને 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી અમલમાં આવશે. જો કે, કમિશનને તેની ભલામણો તૈયાર કરવા અને સરકારને સુપરત કરવા માટે જરૂરી સમયને જોતાં એવો અંદાજ છે કે, વાસ્તવિક પગાર અને પેન્શન વધારો 2027થી લાગુ થઈ શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, આ સુધારાથી માત્ર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને જ નહીં, પરંતુ જાહેર ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને પણ રાહત મળશે.
 

