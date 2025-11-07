Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

ક્યારે આવશે વધારા સાથે પહેલો પગાર? 1 જાન્યુઆરીથી લાગુ થશે 8મું પગાર પંચ, પરંતુ 18 મહિના સુધી સ્વીકારાશે ભલામણો!

8th Pay Commission: 8મું પગાર પંચ લાગુ થયા બાદ નવા પગારની ઉમ્મીદ ટૂંક સમયમાં છે, પરંતુ તેના માટે 50 લાખ કર્મચારીઓ અને 69 લાખ પેન્શનરોને રાહ જોવી પડી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:28 PM IST

Trending Photos

ક્યારે આવશે વધારા સાથે પહેલો પગાર? 1 જાન્યુઆરીથી લાગુ થશે 8મું પગાર પંચ, પરંતુ 18 મહિના સુધી સ્વીકારાશે ભલામણો!

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 8મા પગાર પંચને મંજૂરી આપી દીધી છે. નાણા મંત્રાલયે 3 નવેમ્બરના રોજ તેના ટર્મ્સ ઓફ રેફરેન્સ અને સભ્યોના નામોનું ગેઝેટ નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. આ પગલાથી સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે પગાર અને ભથ્થામાં ફેરફારની અપેક્ષાઓ પણ વધી ગઈ છે. પરંતુ અહીં તે સમજવું જરૂરી છે કે, આખરે 18 મહિનાની ભલામણો પછી વધેલો પગાર ક્યારે મળશે.

ક્યારે લાગુ થશે નવો પગાર પંચ?
8મા પગાર પંચના અધ્યક્ષ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ રહેશે. પંકજ જૈનને સભ્ય-સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને પ્રોફેસર પુલક ઘોષને પાર્ટ-ટાઇમ સભ્ય તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કમિશનની જવાબદારી હવે આગામી 18 મહિનામાં ભલામણો તૈયાર કરવાનું છે. આનો અર્થ એ છે કે, કર્મચારીઓની નવો પગાર 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થઈ શકે છે, પરંતુ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન થોડી ધીરજ રાખવી પડશે.

Add Zee News as a Preferred Source

ક્યારે મળશે પહેલો પગાર વધારો?
જો અમે ભૂતકાળના ટ્રેન્ડની વાત કરી તો છેલ્લી વખત પણ કમિશનની ભલામણો તૈયાર કરવામાં અને લાગુ થવામાં લગભગ 18 મહિના લાગ્યા હતા. આનો અર્થ એ થયો કે, નવો પગાર અને ભથ્થાં 2026માં લાગુ થયા પછી પણ કર્મચારીઓના ખિસ્સા સુધી તેમને સંપૂર્ણપણે પહોંચવામાં સમય લાગશે. નિષ્ણાતોના મતે, પહેલા નવા પગાર વધારાના સંપૂર્ણ લાભો 2028 સુધીમાં જ દેખાશે.

કેટલા કર્મચારીઓને થશે ફાયદો?
સરકારી આંકડા અનુસાર, 8મા પગાર પંચથી આશરે 50 લાખ કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ અને 69 લાખ પેન્શનરોને ફાયદો થશે. આ ફાયદો ફક્ત બેઝિક પગાર સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં, પરંતુ તેમાં ભથ્થાં, મુસાફરી ભથ્થાં, ઘર ભાડું અને અન્ય સુવિધાઓમાં પણ વધારો થશે. એરિયરની રકમ એકસાથે અથવા હપ્તામાં ચૂકવી શકાય છે, જે કર્મચારીઓને નોંધપાત્ર નાણાકીય રાહત આપશે.

કેલ્ક્યુલેશન
જો આપણે કેલ્ક્યુલેશનના દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ તો, ધારો કે કોઈ કર્મચારીનો વર્તમાન પગાર 50,000 રૂપિયા છે અને કમિશન 20% વધારાની ભલામણ કરે છે. આનો અર્થ એ થયો કે, નવો પગાર આશરે 60,000 રૂપિયા થઈ જશે. 18 મહિનાનું એરિયર લગભગ 900,000 રૂપિયા સુધી થઈ શકે છે. જે કર્મચારીઓને હપ્તામાં અથવા એકસાથે ચૂકવવામાં આવશે. આ રકમ લાખો સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના જીવનધોરણમાં સુધારો કરી શકે છે. નવો પગાર 2026માં લાગુ થવાની ધારણા છે, પરંતુ વાસ્તવિક રાહત 2028 સુધીમાં જ જોવા મળશે. એકંદરે 8મું કેન્દ્રીય પગાર પંચ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મહત્વપૂર્ણ આર્થિક સમાચાર છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
8th Pay Commissionnew salary 2028central employees salary hike8મું પગાર પંચકેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો પગાર વધારો

Trending news