8th Pay Commission News: 8મા પગાર પંચને 6 મહિના પૂર્ણ : કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ પગાર અને પેન્શનમાં વધારાથી કેટલા દૂર છે?

8th Pay Commission Update: 3 નવેમ્બર 2025ના પેનલની રચના થઈ અને હવે તેણે પોતાની ભલામણો જમા કરવા માટે ફાળવવામાં આવેલા 18 મહિનાના સમયની સમય-મર્યાદાનો એક તૃતીયાંશ હિસ્સો પૂરો કરી લીધો છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 04, 2026, 04:51 PM IST
  • આઠમા પગાર પંચ (8th Pay Commission) ની રચનાને છ મહિના થઈ ગયા
  • પંચને ટીમ હવે જમીની સ્તર પર યુનિયનોની સાથે બેઠકો કરી રહી છે
  • પંચે મે 2027 સુધી કેન્દ્ર સરકારને પોતાનો રિપોર્ટ સોંપવો પડશે
8th Pay Commission: આઠમા પગાર પંચ (8th Pay Commission) ની રચનાને છ મહિના થઈ ગયા છે. આ સાથે આઠમું પગાર પંચ એક નિર્ણાયક તબક્કામાં પહોંચી ગયું છે. હવે સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર તથા પેન્શનમાં વધારો થવાની સંભાવના છે, જેની લાખો લોકો પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. સરકારે નવેમ્બર 2025મા આઠમાં પગાર પંચની રચના કરી હતી, જે જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થવાની આશા છે.

હવે કેટલો સમય બાકી?
પંચને ટીમ હવે જમીની સ્તર પર યુનિયનોની સાથે બેઠકો કરી રહી છે. આ ટીમ 18-19 મેએ હૈદરાબાદ અને 1-4 જૂન વચ્ચે શ્રીનગરનો પ્રવાસ કરી કર્મચારી સંગઠનોનો ફીડબેક લેશે. આ વચ્ચે કર્મચારી અને અને પેન્શન સંઘો માટે પોતાની માંગો અને સૂચન જમા કરવાની અંતિમ તારીખ 30 એપ્રિલ 2026થી વધારી 31 મે 2026 કરી દેવામાં આવી છે.

કુલ મળી 3 નવેમ્બર 2025ના રચાયેલી આ પેનલે અત્યાર સુધી પોતાની ભલામણો જમા કરવા માટે ફાળવાયેલા 18 મહિનાની સમયમર્યાદાનો 1/3 હિસ્સો પૂરો કરી લીધો છે અને હવે મામલો ફાઇનલ સ્ટેજમાં છે. એટલે કે આઠમાં પગાર પંચના રિપોર્ટમાં હવે 12 મહિનાનો સમય બાકી છે.

કેન્દ્ર સરકારે આઠમાં પગાર પંચને પોતાની ભલામણો સોંપવા માટે 18 મહિના એટલે કે 540 દિવસનો સમય આપ્યો હતો. આ હિસાબથી પંચે મે 2027 સુધી કેન્દ્ર સરકારને પોતાનો રિપોર્ટ સોંપવો પડશે.

બાકીના 12 મહિનામાં શું-શું થશે?
પંચે કર્મચારી યુનિયનો અને પેન્શનરો પાસેથી સૂચન ઓનલાઈન પ્રાપ્ત કરવાની સમય મર્યાદા 31 મે 2026 સુધી વધારી દીધી છે.

જૂનથી ડિસેમ્બર વચ્ચે પંચ વિવિધ રાજ્યોનો પ્રવાસ કરી રેલવે, ડિફેન્સ અને અન્ય કેન્દ્રીય વિભાગોના પ્રતિનિધિઓ સાથે સીધી વાતચીત કરશે.

જાન્યુઆરી 2027-મે 2027 વચ્ચે પ્રાપ્ત સૂચનો અને સરકારના બજેટના આકલન પર પગાર, પેન્શન અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર ફાઇનલ ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

