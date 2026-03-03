8th Pay Commission: જલ્દી બદલાશે DA ની ગણતરી! 60% ભથ્થું સમાયોજિત થશે, 0% થી શરૂ થશે નવી ગણતરી
8th Pay Commission: DA 60% પહોંચી ગયું છે. તેવામાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે આઠમાં પગાર પંચમાં મોંઘવારી ભથ્થું શૂન્ય થઈ જશે? તેવામાં તમારા આ સવાલનો જવાબ જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું.
- શું આઠમાં પગાર પંચમાં મોંઘવારી ભથ્થું શૂન્ય ટકા થઈ જશે?
- આગામી વર્ષ સુધી આવી જશે પગાર પંચની ભાલમણ
- મોંઘવારી ભથ્થાને બેઝિક-પેમાં મર્જ કરવામાં આવશે
8મા પગાર પંચની (8th Pay Commission) ચર્ચા હવે અટકળોથી આગળ વધી ગઈ છે. નવેમ્બર 2025મા પંચની રચના થઈ ગઈ છે. જાન્યુઆરી 2026મા સૂચનો માટે વેબસાઇટ પણ લોન્ચ થઈ ગઈ છે. મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 60% પહોંચી ગયું છે અને હવે માત્ર મંજૂરી બાકી છે. પરંતુ અસલી સવાલ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો નહીં, DAની ગણતરીનો છે.
શું સરકાર DA નું પાયાનું વર્ષ બદલશે?
- જો બદલાય તો શું 60% DA બેઝિકમાં સમાયોજિત થશે?
- અને શું નવું DA 0% થી શરૂ થશે.
- આ જ 8મા પગાર પંચનું સૌથી મોટું નાણાકીય સમીકરણ છે.
પહેલા સમજો: DA નું બેઝ યર શું હોય છે? ઓલ ઈન્ડિયા કંઝ્યુમર પ્રાઇસ ઈન્ડેક્સ-ઈન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ) પર આધાર હોય છે.
આ ઈન્ડેક્સના એક વર્ષને બેઝ યર માનવામાં આવે છે. તે વર્ષની કિંમતોને 100 માની આગળની મોંઘવારી માપવામાં આવે છે.
વર્તમાનમાં ડીએની ગણનાનું બેઝ યર 2016 છે. તે સાતમાં પગાર પંચના લાગૂ થવા પર નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.
બેઝ યરમાં કેમ ફેરફાર થાય છે?
- સમયની સાથેઃ
- ખર્ચનો હિસાબ બદાલઈ છે.
- મોંઘવારીની પેટર્ન બદલાઈ છે
- ગ્રાહકોની પ્રાથમિકતા બદલાઈ છે.
જો બેઝ યર જૂનું રહે તો મોંઘવારીની વાસ્તવિક અસર સાચી દેખાશે નહં. તેથી દરેક નવા પગાર પંચની સાથે બેઝ યરમાં ફેરફાર તાર્કિક માનવામાં આવે છે.
શું 8મા પગાર પંચમાં બેઝ યર બદલી શકાય છે?
સંભાવના મજબૂત છે.
જો 8મા પંચને 1 જાન્યુઆરી 2026થી પ્રભાવી માનવામાં આવે તો બેઝ યર 2026 કરી શકાય છે.
જો આમ થાય તોઃ
- વર્તમાન DA સ્ટ્રક્ચર ખતમ
- નવી ગણના નવા ઈન્ડેક્સથી
- અને ડીએ તકનીકી રૂપથી 0% થી શરૂ
પરંતુ DA તો 60% છે, પછી 0% કઈ રીતે?
અહીં ગણિત સમજવું જરૂરી છે.
માની લો 1 જાન્યુઆરી 2026 સુધી DA 60% છે.
જો નવું પગાર પંચ લાગૂ થાય છે અને બેઝ યર બદલવામાં આવે તો બે વસ્તુ સંભવ છે.
વિકલ્પ 1: DA બેઝિકમાં સમાયોજિત
- જેમ 2016માં થયું હતું
- તે સમયે DA 125% હતું
- તેને બેઝિકમાં સામેલ કરી નવું પે-મેટ્રિક્સ બનાવવામાં આવ્યું.
- પછી DA 0% થી શરૂ થયું.
- વિકલ્પ 2: DA મર્જ ન થાય, માત્ર બેઝ યરમાં ફેરફાર
આ સ્થિતિમાં નવી ગણતરી શરૂ થશે અને વર્જમાન DA અલગ રીતે સમાયોજિત કરવામાં આવશે.
ઉદાહરણથી સમજો
માની લો
બેઝિક પગાર= ₹50,000
DA= 60% = ₹30,000
કુલ= ₹80,000
જો 60% DA મર્જ થાય છે
નવો બેઝિક = ₹80,000
DA= 0%
આગળની મોંઘવારી પર DA નવા બેઝથી જોડાશે. એટલે કે સેલેરી ઓછી નહીં, સ્ટ્રક્ચર બદલાશે.
આઠમાં પગાર પંચની ટાઇમલાઇન શું કહે છે?
- નવેમ્બર 2025: પેનલ રચના
- જાન્યુઆરી 2026: સૂચન વેબસાઇટ લોન્ચ
- DA 60% (મંજૂરી બાકી) હોળી બાદ સંભવ
- ડિસેમ્બર 2026: પેનલનો વચગાળાનો રિપોર્ટ આવી શકે છે.
- જૂન-જુલાઈ 2027: ફાઇનલ ભલામણ આવશે
- જાન્યુઆરી 2028: આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોને મંજૂર સંભવ. 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ
- એટલે કે 2026-27 DA ટ્રક્ચર માટે નિર્ણાયક વર્ષ છે.
પેન્શનરો માટે શું બદલાશે?
- જો DA મર્જ થાય છે
- પેન્શન પણ રિવાઇઝ થશે
- નવું બેઝિક પેન્શન નક્કી
- આગળ DA ના નવા દર જોડાશે.
- એટલે કે પેન્શન પર પણ સીધી અસર.
ફરી બદલાશે બેઝિક-પે સ્ટ્રક્ચર?
છઠ્ઠા પગાર પંચ દરમિયાન સેલેરી સ્ટ્રક્ચરમાં 'પે ઇન ધ પે બેન્ડ' અને ગ્રેડ પે સામેલ હતા. સાતમાં પગાર પંચે આ બંનેને મેળવી એક કંસોલિડેટ બેઝિક પે બનાવ્યું. આ નવા બેઝિક પેમાં જૂના બેઝિક પે અને 125 ટકા મોંઘવારી ભથ્થાને જોડવામાં આવ્યું, જેનાથી કર્મચારીઓના કુલ વેતનમાં વધારો થયો. આશા કરવામાં આવી રહી છે કે આ વખતે પણ પે સ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
કઈ રીતે બદલાશે પે-મેટ્રિક્સ?
7મા પગાર પંચે એક નવું પે-મેટ્રિક્સ રજૂ કર્યું, જેમાં અલગ-અલગ લેવલ અને સેલ્સના આધાર પર પગાર નક્કી કરવામાં આવ્યો. આ મેટ્રિક્સમાં દરેક સ્તર પર વેતન વૃદ્ધિ અને પ્રમોશન માટે સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યા. હવે તે જોવાનું રહેશે કે સરકાર જૂના બેઝ યરને બદલી ડીએની સંપૂર્ણ ગણતરી બદલે છે કે નહીં. તો આઠમાં પગાર પંચની પેનલ ક્યા પ્રકારની ભલામણ આપે છે. ભલામણો બાદ સ્પષ્ટ થઈ જે કે શું બદલાશે.
Bottom Line
DA 60% પહોંચી ગયું છે. પેનલની ભલામણો પર કામ થઈ રહ્યું છે. પેનલની અંતિમ ભલામણો 2027ના મધ્ય સુધી આવશે. પરંતુ નજર તે વાત પર છે કે શું 2016ની જેમ 2026મા પણ ડીએનું બેઝ યર બદલાશે. નિર્ણય પેનલની ભલામણો બાદ શે. ત્યાં સુધી આ ગણિત સમજવું જરૂરી છે.
