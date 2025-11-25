8th Pay Commission: નવી ભલામણો પહેલા DA વધશે કે અટકશે? 1.15 કરોડ કર્મચારીઓ પર શું થશે અસર, સમજો નિયમ
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારે 8મા પગાર પંચની શરતોને મંજૂરી આપી દીધી છે, જેના કારણે DA અંગે ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે જ્યાં સુધી નવો પગાર પંચ લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી, DA મૂળભૂત પગારના ટકાવારી તરીકે વધશે, જે વર્ષમાં બે વાર સુધારવામાં આવશે. એકવાર કમિશન લાગુ થયા પછી, હાલના DAને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવશે, જેના પરિણામે પગાર માળખામાં ફેરફાર થશે અને 11.5 મિલિયન કર્મચારીઓને ફાયદો થશે.
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્ર સરકારે 28 ઓક્ટોબરે પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં આઠમાં પગાર પંચ (8th Pay Commission) ના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) ને મંજૂરી આપી હતી. ત્યારબાદ 3 નવેમ્બરે તેનું નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. હવે કર્મચારીઓના વેતન, પેન્શન અને ભથ્થામાં વ્યાપક ફેરફારની પ્રક્રિયા આગળ વધી ગઈ છે. પરંતુ શું નવું પગાર પંચ લાગૂ થવા સુધી કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થાનું શું થશે? આ સવાલની ચર્ચા ખુબ થઈ રહી છે. લોકોના મનમાં સવાલ ઉઠવા લાગ્યા છે કે શું 1 જાન્યુઆરી 2026થી મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો અટકી જશે કે પછી વધતું રહેશે? આવો વિગતવાર જાણીએ.
આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થવા સુધી DA કઈ રીતે વધશે? (How will DA increase till the implementation of the 8t h Pay Commission?)
8મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી, DA ની ગણતરી મૂળ પગારના ટકાવારી તરીકે ચાલુ રહેશે અને દર વર્ષે જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં તેમાં સુધારો કરવામાં આવશે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, "8મા પગાર પંચ લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી, DA ની ગણતરી મૂળ પગારના ટકાવારી તરીકે કરવામાં આવશે. આ ટકાવારી વર્ષમાં બે વાર, જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં, ફુગાવા અને આર્થિક સૂચકાંકોના આધારે સુધારવામાં આવે છે."
આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ DA નું શું થશે? (What will happen to DA after the implementation of the 8th Pay Commission?)
નવું પગાર પંચ લાગૂ થતું વર્તમાન ડીએને બેઝિક પે સાથે મર્જ કરી દેવામાં આવશે અને નવા વેતનનું માળખું બનશે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, "એકવાર 8મું પગાર પંચ લાગુ થઈ જશે, ત્યારે હાલના DA ને મૂળ પગારમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવશે, જેનાથી એક નવું પગાર માળખું બનશે. આ ફેરફાર પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શન પર અસર કરશે." નિષ્ણાતોના મતે, વર્તમાન DA વધારો તાત્કાલિક રાહત આપે છે, પરંતુ વાસ્તવિક પરિવર્તન પગાર પંચની ભલામણો પછી આવશે.
DA મહત્વપૂર્ણ કેમ છે? (Why is DA so important?)
સરકારી વેતન માળખામાં બેઝિક પે, DA, HRA, TA અને અન્ય ભથ્થા સામેલ હોય છે. સમયની સાથે કુલ વેતનમાં બેઝિક પેનો ભાગ 65 ટકાથી ઘટી લગભગ 50 ટકા રહી ગયો છે, જ્યારે ભથ્થાનો હિસ્સો વધ્યો છે. મોંઘવારી ભથ્થું કર્મચારીઓને વધતી મોંઘવારીથી રાહત મેળવવા અને ખરીદ ક્ષમતા બનાવી રાખવામાં મહત્વનો હોય છે.
છેલ્લે ક્યારે વધ્યું હતું મોંઘવારી ભથ્થું? (When was the last time DA was increased?)
કેબિનેટે 1 ઓક્ટોબરે દિવાળી પહેલા મોંઘવારી ભથ્થામાં ત્રણ ટકાનો વધારો કર્યો હતો. આ વધારો સાતમાં પગાર પંચના આધારે કરવામાં આવ્યો હતો.
કોને મળશે લાભ? (Who will benefit?)
આઠમાં પગાર પંચ અને મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાથી આશરે 1.15 કરોડ કર્મચારી અને પેન્શનરોને ફાયદો થશે. તેમાં 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ સામેલ છે. તો 65 લાખ પેન્શનરો સામેલ છે, જેમાં ડિફેન્સ કર્મચારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે