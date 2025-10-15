Prev
8th Pay Commission DA Hike Update: જાણો ક્યારે અને કેટલો વધશે સરકારી કર્મચારીઓના પગાર? ફટાફટ ચેક કરો લેટેસ્ટ અપડેટ

8th Pay Commission: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ16 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ 8મા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી. જોકે, સરકારે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર સમયપત્રક જાહેર કર્યું નથી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 15, 2025, 10:42 AM IST

8th Pay Commission DA Hike Update : દેશભરના સરકારી કર્મચારીઓ માટે ઓક્ટોબર મહિનાની શરૂઆત તહેવારોની સાથે થઈ, કારણ કે કેન્દ્ર સરકારે દિવાળી ભેટ તરીકે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં 3 ટકાનો વધારો જાહેર કર્યો હતો. હાલના સાતમા પગાર પંચ હેઠળ DA હવે 55 ટકાથી વધીને 58 ટકા થઈ ગયો છે. તાજેતરના પગાર વધારાથી ઘરે લઈ જવાના પગારમાં વધારો થયો છે, પરંતુ ધ્યાન બીજા એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન તરફ ગયું છે: આઠમું પગાર પંચ ક્યારે લાગુ થશે, અને કર્મચારીઓએ પગાર અને લાભોમાં વ્યાપક સુધારા માટે કેટલો સમય રાહ જોવી પડશે? ચાલો જાણીએ.

સમય-સીમાની હાલ પુષ્ટિ થઈ નથી
આઠમું પગાર પંચ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે આગામી મુખ્ય પગાર અને પેન્શન સુધારો નક્કી કરશે. તે ફુગાવા અને જીવનનિર્વાહના ખર્ચમાં ફેરફારને અનુરૂપ પગાર માળખા, ભથ્થાં અને એકંદર વળતરની સમીક્ષા કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 16 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ આઠમા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી. જોકે, સરકારે હજુ સુધી ભલામણોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા અથવા લાગુ કરવા માટે કોઈ સત્તાવાર સમયપત્રક જાહેર કર્યું નથી. ઘણા મીડિયા અહેવાલો અનુસાર નવા પગાર માળખાના અમલીકરણમાં બે થી ત્રણ વર્ષનો સમય લાગી શકે છે. આ સાતમા પગાર પંચ દ્વારા અપનાવવામાં આવેલી સમયરેખા સાથે સુસંગત હશે, જે 2014 માં સ્થાપિત થયું હતું, ૨૦૧૫ માં તેનો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો અને ૨૦૧૬ માં લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. જો આ પેટર્ન ચાલુ રહે તો કર્મચારીઓ 2027 સુધીમાં આઠમા પગાર પંચના પગાર સુધારા લાગુ થવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. ત્યાં સુધી, પગાર વધારો મોંઘવારી ભથ્થામાં ગોઠવણો દ્વારા ફુગાવા સામે આંશિક રાહત આપશે.

8મા પગાર પંચ હેઠળ પગાર વધારાનો અંદાજ
જ્યારે સત્તાવાર આંકડા હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી, પ્રારંભિક અંદાજો સરકારી કર્મચારીઓના મૂળ પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે 8મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ થયા પછી લઘુત્તમ મૂળ પગાર ₹18,000 થી વધીને ₹26,000 થઈ શકે છે.

આ પ્રસ્તાવિત વધારાનો હેતુ ફુગાવાના દબાણને ઘટાડવા અને લાખો જાહેર ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના જીવનધોરણમાં સુધારો કરવાનો છે. આ પગલાથી ગ્રાહક ખર્ચ અને એકંદર આર્થિક ભાવના પર પણ સકારાત્મક અસર થવાની આશા છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

