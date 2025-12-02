8th Pay Commission: શું DA અને બેઝિક-પે મર્જ થશે? સરકારે સંસદમાં કરી સ્પષ્ટતા, તમે પણ જાણો
8th Pay Commission: આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થવાની તૈયારીઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. તે લાગૂ થયા બાદ આશરે 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 69 લાખ પેન્શનરોને સીધો ફાયદો થશે.
નવી દિલ્હીઃ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વવાળી કેન્દ્ર સરકાર આઠમું પગાર પંચ લાગૂ કરવા માટે સતત આગળ વધી રહી છે. આ વચ્ચે સરકારે સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન તે સવાલોનો જવાબ આપતા સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી, જેમાં કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) માં વધારો નહીં કરે અને તેને મૂળ વેતનમાં મર્જ (Basic Pay Merger) કરી દેવામાં આવશે. આવો જાણીએ તેના પર સરકારે શું કહ્યું?
સરકારે કહ્યું- No Merger
લોકસભામાં સોમવારે આ સવાલના જવાબ પર સરકાર તરફથી જવાબ આપતા નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ સ્પષ્ટ કર્યુ કે કેન્દ્ર સરકારની પાસે આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થાને મૂળ વેતન સાથે મર્જ કરવા સંબંધિત કોઈ પ્રકારનો પ્રસ્તાવ વિચારણા હેઠળ નથી.
હકીકતમાં તેવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું હતું કે DA-DR માં વધારો ન કરતા તેને બેઝિક પેમાં મર્જ કરી દેવામાં આવશે. આ પહેલા પણ સરકાર દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર આ પ્રકારની સંભાવનાઓને નકારવામાં આવી હતી.
ક્યારથી લાગૂ થશે આઠમું પગાર પંચ
કોટક ઈન્સ્ટીટ્યુશનલ ઈક્વિટીઝ તરફથી તાજેતરમાં જાહેર એક રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે આઠમું પગાર પંચ 2026ના અંત કે 2027ની શરૂઆતમાં લાગૂ થઈ શકે છે. ઓક્ટોબર 2025મા આઠમું પગાર પંચ લાગૂ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા.
1 કરોડથી વધુ કર્મચારીઓને ફાયદો
ઉલ્લેખનીય છે કે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ દેશના આશરે 50 લાખથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 69 લાખ પેન્શનરોને ફાયદો થશે. જો પગારમાં સંભવિત વધારા પર આવેલા રિપોર્ટ પર નજર કરીએ તો કર્મચારીઓના બેઝિક પગારમાં 30 ટકાથી વધુનો વધારો થઈ શકે છે.
નવા પગાર પંચમાં મિનિમમ બેઝિક પગાર 18000 રૂપિયાથી વધી 30000 રૂપિયા થઈ શકે છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.8 રહી શકે છે, જેનાથી કર્મચારીઓને 13 ટકાનો ફાયદો થશે. બ્રોકરેજ ફર્મ એમ્બિટ કેપિટલના રિપોર્ટમાં પણ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેનાથી પગાર અને પેન્શનમાં 30-34 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.
