DA નું બેઝિકમાં મર્જર નહીં છતાં શૂન્ય થઈ શકે છે મોંઘવારી ભથ્થું! 8મા પગાર પંચમાં બનશે નવું વેતન મેટ્રિક્સ?
8મા પગાર પંચથી DA "મર્જ" થશે નહીં, પરંતુ પગાર પુનર્ગઠન પ્રક્રિયામાં, મોંઘવારી ભથ્થું નવા મૂળ પગારમાં "સમાઈ જશે", જે શૂન્યથી શરૂ થશે - બરાબર 7મા પગાર પંચની જેમ. નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, નવું પગાર મેટ્રિક્સ અને નવું પગાર ફોર્મ્યુલા કર્મચારીઓના પગારનું સમગ્ર ગણિત બદલી નાખશે.
Trending Photos
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સૌથી મોટો સવાલ હંમેશા તે રહે છે- આગામી પગાર પંચમાં આખરે પગારમાં કઈ રીતે ફેરફાર થશે? મોંઘવારી ભથ્થું કેટલું મળશે? અને શું તેને બેઝિક પે સાથે મર્જર કરવામાં આવશે?
છેલ્લા કેટલાક સપ્તાહથી DA મર્જરની ચર્ચા ચાલી રહી હતી, પરંતુ સરકારે તાજેતરમાં સંસદમાં સ્પષ્ટ કર્યું- કોઈ પ્રકારે મર્જર થશે નહીં.
પરંતુ હવે આ સાંભળી ગભરાવાની જરૂર નથી. કારણ કે એક સત્ય તે પણ છે કે ડીએ ફરી પણ શૂન્ટ થઈ શકે છે અને તે સંપૂર્ણ રીતે સાતમાં પગાર પંચની પ્રક્રિયા જેવું હશે.
હવે સવાલ છે કે જો ડીએ મર્જ નહીં થાય તો શૂન્ય કઈ રીતે થશે? પગારનું નવું સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતે બનશે? બેઝિક કઈ રીતે વધશે? અને કર્મચારીઓ પર તેની શું અસર પડશે?
7મા પગાર પંચે "મર્જર" ને બદલે "એડજસ્ટમેન્ટ" અભિગમ અપનાવ્યો. આ અભિગમમાં, ડીએ મૂળ પગારમાં ઉમેરવામાં આવતો નથી. તેના બદલે, જ્યારે નવું પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે અગાઉના બધા ડીએ, મૂળ પગાર અને ફુગાવાના પ્રભાવને જોડીને "નવું પગાર મેટ્રિક્સ" બનાવવામાં આવે છે. આમાં, ડીએને તકનીકી રીતે મૂળ પગારમાં સમાવવામાં આવે છે, પરંતુ તેને "મર્જર" કહેવામાં આવતું નથી. આ જ કારણ છે કે સરકાર કહે છે, "કોઈ મર્જર થશે નહીં." પરંતુ વાસ્તવમાં, ડીએ નાબૂદ કરવામાં આવે છે અને નવા મૂળ પગારમાં સમાવવામાં આવે છે.
સાતમાં પગાર પંચમાં સેલેરીમાં કઈ રીતે ફેરફાર થયો? (આ મોડલને આગળ વધારવામાં આવશે)
8મા પગાર પંચ હેઠળ શું થશે તે સમજવા માટે, આપણે 2016 માં લાગુ કરાયેલા 7મા પગાર પંચ (7મા CPC) ના મોડેલ પર નજર નાખવાની જરૂર છે. તે સમયે, સરકારે ખૂબ જ હોંશિયાર ગણતરીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તે સમયે, કર્મચારીઓનો મોંઘવારી ભથ્થું 6ઠ્ઠા પગાર પંચના 125% સુધી પહોંચી ગયું હતું.
ચાલો આને સરળ શબ્દોમાં સમજીએ - પગલું દ્વારા પગલું.
1. મર્જર અને એડજસ્ટમેન્ટ વચ્ચે મોટો તફાવત છે (આ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે).
પ્રથમ, એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે કર્મચારીઓ શું માંગ કરી રહ્યા હતા અને સરકારે શું નકારી કાઢ્યું. લોકો ઘણીવાર બંનેને એક જ વસ્તુ માટે ભૂલ કરે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં, તે અલગ છે.
"મર્જર" નો અર્થ છે
DA ના ચોક્કસ ભાગને કાયમી ધોરણે - જેમ કે 50% - ને મૂળભૂત પગારનો ભાગ બનાવવો, જેમ કે 5મા અને 6ઠ્ઠા પગાર પંચ હેઠળ થયું હતું.
"એડજસ્ટમેન્ટ" એટલે બેઝિક + ડીએ ઉમેરીને એક નવું બેઝિક બનાવવું અને પછી 0% થી ડીએ શરૂ કરવું → જેમ 7મા પગાર પંચમાં કરવામાં આવ્યું હતું.
સરકારે પગાર ફિક્સ કરવા માટે આ 5 સ્ટેપ્સ અપનાવ્યા હતા
સ્ટેપ-1: કર્મચારીનું જૂનું બેઝિક પે (6th CPC વાળું ) લેવામાં આવ્યું.
સ્ટેપ-2: તે તારીખ સુધી જમા થયેલા 125% મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી કરવામાં આવી.
સ્ટેપ-3: આ બંનેને એક ખાસ નંબરથી ગુણાકાર કરવામાં આવ્યો, જેને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કહેવામાં આવ્યું. (સાતમાં પગાર પંચમાં તે 2.57 હતું)
સ્ટેપ 4: જે રકમ નીકળીને આવી તે કર્મચારીનો નવો બેઝિક પગાર બની
સ્પેટ-5: આસૌથી મોટો ફેરફાર- જેમ કે નવા બેઝિક પગારમાં થયો, મોંઘવારી ભથ્થું 0 ટકા કરી દેવામાં આવ્યું.
આનો અર્થ એ થયો કે 125% ડીએ ગાયબ થયું નથી; તેના બદલે, તે તમારા નવા વધેલા મૂળ પગારનો ભાગ બની ગયો. આને 'એડજસ્ટમેન્ટ' કહેવામાં આવે છે. તકનીકી રીતે, ડીએ "મર્જ" થયું ન હતું, પરંતુ વ્યવહારિક રીતે, તે મૂળ પગારમાં સમાયોજિત થયું હતું.
3. 8મું પગાર પંચ: શું ડીએ ફરીથી 'શૂન્ય' થશે?
હવે ચાલો સૌથી મોટા પ્રશ્ન પર આવીએ - ભવિષ્યમાં શું થશે? ભલે સરકારે હાલમાં 50% પર ડીએ મર્જ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હોય, પણ જ્યારે 8મું પગાર પંચ આવશે, ત્યારે તે 7મા પગાર પંચના મોડેલને અનુસરે તેવી શક્યતા છે. સરકારનું કમિશન આ પર કામ કરી રહ્યું છે; તેની ભલામણો આવવામાં સમય લાગશે. જો કે, તે લગભગ નિશ્ચિત છે કે ફોર્મ્યુલા ૭મા સીપીસી જેવું જ હશે - કેટલાક ફેરફારો સાથે.
સંભવિત સ્થિતિ આવી હોઈ શકે છે
માની લો, જ્યાં સુધી આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થાય છે ત્યાં સુધી મોંઘવારી ભથ્થું 60થી 65 ટકા સુધી પહોંચી જશે.
1. નવું મેટ્રિક્સઃ પગાર પંચ એક નવું ટેબલ (Pay Matrix) બનાવશે. (દરેક પે લેવલ માટે નવા સેલ હશે- એટલે કે નવા બેઝિક, નવી ગ્રોથ લાઇન)
2. ફિટમેન્ટ ફેક્ટરઃ એક નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી થશે. (કર્મચારી યુનિટન 3.68ની માંગ કરી રહ્યાં છે, જ્યારે સરકાર તેને 1.92 કે 2.08ની આસપાસ રાખી શકે છે
3. શૂન્ય થશે મીટરઃ જે દિવસે નવો પગાર લાગૂ થશે, તે દિવસે તમારા જૂના બેઝિક અને તે સમયના 60-65% DA ને નવા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની સાથે સમાયોજિત કરી લેવામાં આવશે.
4. પરિણામઃ તમારા બેઝિક પગારમાં એક મોટો વધારો જોવા મળશે અને ડીએનું મીટર ફરી 0થી શરૂ થશે. એટલે કે HRA, TA, NPA, Allowances બધુ વધશે. PF અને ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી બદલાઈ જશે. નવી પોલિસી અનુસાર ઈન્ડેક્સેશન પહેલાથી સારૂ છે, એટલે ડીએ દર મહિને રિવાઇઝ થશે.
4. તો સરકારે 'ના' કેમ કહી?
તમે કદાચ વિચારી રહ્યા હશો: જો ડીએ આખરે મૂળ પગારમાં સંકલિત થવાનું છે, તો સરકારે હવે સંસદમાં 'ના' કેમ કહ્યું? કારણ સમય છે. સરકાર કહી રહી છે કે તે "અંતિમ સમયમાં" કોઈ મર્જર કરશે નહીં. તે પગાર પંચની રચના અને તેની ભલામણોની રાહ જોશે. 7મા પગાર પંચે પણ તેના અહેવાલમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે સમયાંતરે ડીએને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવાની કોઈ જરૂર નથી, પરંતુ દર 10 વર્ષે પગાર મેટ્રિક્સમાં સુધારો કરવો વધુ સારું છે.
Conclusion પદ્ધતિ બદલાઈ ગઈ છે, પણ લાભો નહીં
ટેકનિકલી, ડીએનું "મર્જર" હવે ભૂતકાળની વાત છે. 8મું પગાર પંચ 7મા પગાર પંચ દ્વારા બતાવેલ પગાર પુનર્ગઠનના નવા માર્ગને અનુસરશે. તેથી, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ નિરાશ થવાની જરૂર નથી. ભલે આજે તમારા પગારમાં 50% ડીએ મર્જ ન થઈ રહ્યું હોય, જે દિવસે નવું પગાર પંચ લાગુ થશે, તે દિવસે સમગ્ર ડીએ તમારા મૂળ પગારનો ભાગ બની જશે અને મોંઘવારી ભથ્થું ફરીથી શૂન્ય થઈ જશે. ફરક માત્ર એટલો છે કે આ પ્રક્રિયા હવે હપ્તામાં નહીં, પરંતુ એક વખતના સમાધાનમાં કરવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે