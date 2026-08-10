/8મા પગાર પંચમાં DA બેઝિક પગાર સાથે થશે મર્જ! સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં આટલો થશે વધારો

8th Pay Commission : સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં 8મા પગાર પંચ અંગે અપેક્ષાઓ વધી ગઈ છે. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે નવું પગાર માળખું લાગુ થયા પછી તેમના ખિસ્સામાં કેટલા વધારાના પૈસા આવશે? ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ને બેઝિક પગાર અથવા ભથ્થા સાથે મર્જ કરવા અંગે હજુ સુધી કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ આ પરિબળોના આધારે પગાર વધારા અંગે વિવિધ અંદાજો પહેલાથી જ ફરતા થઈ રહ્યા છે.
સરકાર આ માંગણીઓ સ્વીકારે તેવી શક્યતા
8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચે જુલાઈમાં કર્મચારીઓ, યુનિયનો અને અન્ય હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો અને ડેટા એકત્રિત કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી. આ સૂચનોનું હવે વિશ્લેષણ કરવામાં આવશે. આ વિશ્લેષણના આધારે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થાં, પેન્શન અને અન્ય લાભોમાં ફેરફાર અંગે ભલામણો કરવામાં આવશે.
આયોગે ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર દરમિયાન વિવિધ રાજ્યોમાં કર્મચારી પ્રતિનિધિઓ અને સંગઠનો સાથે મુલાકાત માટે એક શેડ્યૂલ પણ બહાર પાડ્યું છે. દિલ્હી, ચેન્નાઈ, પુડુચેરી, ચંદીગઢ, જયપુર અને મુંબઈમાં બેઠકોનો પ્રસ્તાવ છે. આ બેઠકો દરમિયાન કર્મચારી, પેન્શનર, રેલવે અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રના પ્રતિનિધિઓ તેમની માંગણીઓ રજૂ કરશે.
પગારમાં કેટલો વધારો થઈ શકે છે ?
આઠમા પગાર પંચ હેઠળ કર્મચારીઓના પગારમાં કેટલો વધારો થશે તે હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી. હાલમાં સામે આવતા આંકડા ફક્ત અંદાજિત છે.
જોકે, અસલી પગાર વધારો ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં વધારો, તમારા વર્તમાન બેઝિક પગાર અને DAને બેઝિક પગાર સાથે મર્જ કરવામાં આવ્યો છે કે નહીં તેના પર નિર્ભર રહેશે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે ?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ એક ગુણક છે જેનો ઉપયોગ હાલના બેઝિક પગારને નવા બેઝિક પગારમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે થાય છે. 8મા પગાર પંચ માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હજુ સુધી અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું નથી. વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો અને અહેવાલો અનુસાર તે 2.28 થી 3.83ની વચ્ચે રહી શકે છે.
DA મર્જરથી બદલઈ શકે છે ગણતરી
કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલી મુખ્ય માંગણીઓમાં DAને બેઝિક પગાર સાથે મર્જ કરવાની માંગ છે. જો DAને બેઝિક પગાર સાથે મર્જ કરવામાં આવે છે, તો તે PF, પેન્શન, ગ્રેચ્યુઇટી અને અન્ય ભથ્થાઓને અસર કરી શકે છે. હાલમાં 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોવાઈ રહી છે. કમિશન લગભગ 18 મહિનામાં તેનો અહેવાલ રજૂ કરે તેવી શક્યતા છે. પરિણામે પગાર વધારા અંગેનું ચિત્ર 2027 સુધીમાં સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.