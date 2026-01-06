8th Pay Commission: બેઝિક પગારમાં સમાયોજિત કરી ઝીરો થશે (DA)! જાણો કર્મચારીઓને કેટલો ફાયદો થશે
8th Pay Commission: સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન, સરકારે સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કર્યો હતો કે મોંઘવારી ભથ્થાના 50% ને મૂળ પગારમાં ભેળવવામાં આવશે. આવી કોઈ દરખાસ્ત નથી. પરંતુ, નવા પગાર પંચ હેઠળ મોંઘવારી ભથ્થું શૂન્ય કેવી રીતે થશે? શું તે બિલકુલ શૂન્ય હશે?
8th Pay Commission લાગૂ થઈ ગયું છે. 1 જાન્યુઆરી 2026થી તેનું મીટર ડાઉન છે. પરંતુ હજુ પગાર વધ્યો નથી અને હમણા વધશે પણ નહીં. પરંતુ જ્યારે વધશે ત્યારે ફાયદો 1 જાન્યુઆરી 2026થી મળશે. પરંતુ એક ગુંચણવ મોંઘવારી (Dearness allowance) ભથ્થાને લઈને છે. હકીકતમાં થોડા સમય પહેલા સંસદના શિયાળુ સત્રમાં સરકારે તે વાતનો ઈનકાર કર્યો હતો કે 50% મોંઘવારી ભથ્થાને બેઝિક પેમાં મર્જ (DA Merger) કરવામાં આવશે. આવો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી. તેમ છતાં નવા પગાર પંચમાં કઈ રીતે મોંઘવારી ભથ્થું શૂન્ય થશે? શૂન્ય થશે કે નહીં? હકીકતમાં તે ઝીરો થશે, પરંતુ મર્જ થશે નહીં.
ફરીથી, આ મૂંઝવણભર્યું લાગે છે. તેથી, અમે આ મૂંઝવણ દૂર કરી રહ્યા છીએ. તે પણ સાચું છે: DA શૂન્ય થઈ શકે છે. અને આ સંપૂર્ણપણે 7મા પગાર પંચની પ્રક્રિયા જેવું જ હશે. હવે, પ્રશ્નો એ છે કે: જો DA મર્જ કરવામાં ન આવે, તો તે શૂન્ય કેવી રીતે થશે? નવું પગાર મેટ્રિક્સ કેવી રીતે બનાવવામાં આવશે? મૂળભૂત પગાર વધારો કેવી રીતે લાગુ કરવામાં આવશે? અને કર્મચારીઓ પર તેની શું અસર પડશે?
આવો સરળ ભાષામાં સમજીએ
1. મર્જર એડજસ્ટ કરવામાં આવશે નહીં (આ સમજવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે)
પ્રથમ, એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે કર્મચારીઓ શું માંગ કરી રહ્યા હતા અને સરકારે શું નકારી કાઢ્યું. લોકો ઘણીવાર બંનેને એક જ વસ્તુ માટે ભૂલ કરે છે, પરંતુ તે વાસ્તવમાં અલગ છે.
મર્જરનો અર્થ
મોંઘવારીના કોઈ ચોક્કસ ભાગ- જેમ કે 50 ટકાને સ્થાયી રૂપથી બેઝિક પેનો હિસ્સો બનાવી દેવો- જેમ કે પાંચમાં અને છઠ્ઠા પગાર પંચમાં થયું હતું.
એડજસ્ટમેન્ટનો અર્થ
Basic + DA ને જોડી એક નવો બેઝિક પે તૈયાર કરવો અને પછી ડીએને 0% થી શરૂ કરવું- જેમ કે સાતમાં પગાર પંચમાં થયું હતું.
7મા પગાર પંચે "મર્જર" ને બદલે "એડજસ્ટમેન્ટ" અભિગમ અપનાવ્યો. આ અભિગમમાં, ડીએ મૂળ પગારમાં ઉમેરવામાં આવતો નથી. તેના બદલે, જ્યારે નવું પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે અગાઉના બધા ડીએ, મૂળ પગાર અને ફુગાવાના પ્રભાવને જોડીને "નવું પગાર મેટ્રિક્સ" બનાવવામાં આવે છે. આમાં, ડીએને તકનીકી રીતે મૂળ પગારમાં સમાવવામાં આવે છે, પરંતુ તેને "મર્જર" કહેવામાં આવતું નથી. આ જ કારણ છે કે સરકાર કહે છે, "કોઈ મર્જર થશે નહીં." પરંતુ વાસ્તવમાં, ડીએ નાબૂદ કરવામાં આવે છે અને નવા મૂળ પગારમાં સમાવવામાં આવે છે.
2. સાતમાં પગાર પંચમાં શું હતી ફોર્મ્યુલા?
8માં પગાર પંચમાં કઈ રીતે પગાર રિવાઇઝ થશે અને ડીએની શું ભૂમિકા હશે, તેને સમજવા માટે આપણે 2016મા લાગૂ થયેલ સાતમાં પગાર પંચના મોડલને જોવું પડશે. તે સમયે સરકારે એક સ્માર્ટ ગણતરીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તે સમયે છઠ્ઠા પગાર પંચ પ્રમાણે કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 125 ટકા સુધી પહોંચી ગયું હતું.
પગાર નક્કી કરવાના 5 સ્ટેપ્સનો સાતમાં પગાર પંચમાં થયો હતો ઉપયોગ
પગલું 1: કર્મચારીનો જૂનો મૂળ પગાર (છઠ્ઠા CPC મુજબ) લેવામાં આવ્યો.
પગલું 2: તે તારીખ સુધી સંચિત ૧૨૫% મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી કરવામાં આવી.
પગલું 3: બંનેને 'ફિટમેન્ટ ફેક્ટર' નામની ચોક્કસ સંખ્યા દ્વારા ગુણાકાર કરવામાં આવ્યો (૭મા પગાર પંચમાં, તે ૨.૫૭ હતું).
પગલું 4: પરિણામી રકમ કર્મચારીનો 'નવો મૂળ પગાર' બની.
પગલું 5: સૌથી મોટો ફેરફાર: નવો મૂળ પગાર લાગુ થતાંની સાથે જ મોંઘવારી ભથ્થું (DA) ઘટાડીને ૦% કરવામાં આવ્યું.
એટલે કે તે 125% DA ગાયબ ન થયુંસ પરંતુ તે વધાલે પગારમાં નવી બેઝિક સેલેરીનો ભાગ બની ગયું. તેને એડજેસ્ટમેન્ટ કહેવામાં આવે છે. ટેક્નિકલ રીતે ડીએ મર્જ ન થયું, પરંતુ વ્યાવહારિક રૂપથી ડીએને બેઝિક પગારમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું.
3. આઠમાં પગાર પંચમાં કઈ રીતે ઝીરો થશે DA?
હવે આઠમાં પગાર પંચના મોટા સવાલની વાત કરીએ તો ભવિષ્યમાં શું થશે? અત્યારે ભલે સરકારે 50 ટકા પર ડીએ મર્જ કરવાની ના પાડી, પરંતુ જ્યારે આઠમું પગાર પંચ આવશે ત્યારે સંભાવના છે કે તે સાતમાં પગાર પંચના મોડલને ફોલો કરશે. સરકારનું પંચ તેના પર કામ કરી રહ્યું છે, ભલામણો આવવામાં સમય લાગશે. પરંતુ તે નક્કી છે કે ફોર્મ્યુલા સાતમાં પગાર પંચ જેવી હોઈ શકે છે- કેટલાક ફેરફારો સાથે.
સંભવિત આ ફેરફાર થઈ શકે છે
માની લો, જ્યાં સુધી આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થાય છે ત્યાં સુધી મોંઘવારી ભથ્થું વધીને 60 કે 65 ટકા પર પહોંચી જાય છે.
1. ન્યૂ પે-મેટ્રિક્સઃ પગાર પંચ એક નવું ટેબલ (Pay Matrix) બનાવશે. (દરેક પે લેવલમાં નવા સેલ હશે- મતલબ નવો બેઝિક, નવી ગ્રોથ લાઈન).
2. કેટલું ફિટમેન્ટ ફેક્ટરઃ એક નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરશે. (કર્મચારી યુનિયન 3.68 ની માંગ કરી રહ્યાં છે, જ્યારે સરકાર તેને 1.92 કે 2.08 ની આસપાસ રાખી શકે છે). (સરકાર તે પસંદ કરશે જે નાણાકીય હિસાબમાં ફિટ બેસે.)
3. ઝીરો ક્યારે થશેઃ જે દિવસે નવો પગાર લાગૂ થશે, તે દિવસે જૂના બેઝિક અને તે સમયના 60-65 ટકા ડીએને નવા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની સાથે સામેલ કરી લેવામાં આવશે.
4. ફાયદો? તમારા બેઝિક પગારમાં એક મોટો વધારો જોવા મળશે અને ડીએનું મીટર ફરી 0% થી શરૂ થશે. બેઝિક વધશે- એટલે કે HRA, TA, NPA, Allowances બધુ વધશે.. PF અને ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી બદલાશે. નવી પોલિસી અનુસાર ઈન્ડેક્સેશન પહેલાથી સારૂ છે, તેથી ડીએ દર છ મહિને રિવાઇઝ થશે.
ટેકનિકલી, ડીએનું "મર્જર" હવે ભૂતકાળની વાત છે. 8મું પગાર પંચ 7મા પગાર પંચ દ્વારા બતાવેલ પગાર પુનર્ગઠનના નવા માર્ગને અનુસરશે. તેથી, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ નિરાશ થવાની જરૂર નથી. ભલે આજે તમારા પગારમાં 50% ડીએ મર્જ ન થઈ રહ્યું હોય, જે દિવસે નવું પગાર પંચ લાગુ થશે, તે દિવસે સમગ્ર ડીએ તમારા મૂળ પગારનો ભાગ બની જશે અને મોંઘવારી ભથ્થું ફરીથી શૂન્ય થઈ જશે. ફરક માત્ર એટલો છે કે આ પ્રક્રિયા હવે હપ્તામાં નહીં, પરંતુ એક વખતના સમાધાનમાં કરવામાં આવે છે.
