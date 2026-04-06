પગાર વધારાની તૈયારી! 8માં પગાર પંચ સમક્ષ રજૂ કરાશે મેમોરેન્ડમ, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની 13 એપ્રિલે મહત્વની બેઠક
8th Pay Commission: ગત વર્ષે નવેમ્બર મહિનામાં પગાર પંચની રચના કરવામાં આવી હતી. પગાર પંચ 18 મહિનાની અંદર પોતાની ભલામણો સરકારને સુપરત કરશે. આ પહેલા અલગ-અલગ કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા પગાર પંચને પોતાની માંગણીઓની યાદી સોંપવામાં આવી રહી છે.
8th pay commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ગત વર્ષે નવેમ્બર મહિનામાં પગાર પંચની રચના કરવામાં આવી હતી. પગાર પંચ 18 મહિનાની અંદર પોતાની ભલામણો સરકારને સુપરત કરશે. આ પહેલા વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા પગાર પંચને પોતાની માંગણીઓની યાદી સોંપવામાં આવી રહી છે. આ જ કડીમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના સંગઠનોની મુખ્ય સંસ્થા નેશનલ કાઉન્સિલ (જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી - NC-JCM)ની ડ્રાફ્ટિંગ કમિટી પણ એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજીને પગાર પંચ સમક્ષ પોતાના વિચારો રજૂ કરશે.
આ બેઠકમાં પગાર પંચને મેમોરેન્ડમ સોંપવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અથવા પગાર પંચના હિતધારકો માટે મેમોરેન્ડમ જમા કરાવવાની છેલ્લી તારીખ 30 એપ્રિલ 2026 નક્કી કરવામાં આવી છે.
ક્યારે યોજાશે બેઠક?
ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીની બેઠક 13 એપ્રિલ 2026ના રોજ યોજાશે. આ બેઠકમાં તે અંતિમ મેમોરેન્ડમ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે, જે 8મા પગાર પંચને મોકલવાનું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, સરકારે અત્યાર સુધી 8મા પગાર પંચ હેઠળ પગાર વધારાની તારીખની જાહેરાત કરી નથી. NC-JCMના સચિવ શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ કમિટીના સભ્યોને લખેલા પત્રમાં જણાવ્યું છે કે, "અમે તમને જાણ કરીએ છીએ કે, NC-JCMના સ્ટાફ સાઈડ દ્વારા 8મા CPC માટે મેમોરેન્ડમ તૈયાર કરવા માટે ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીની આગામી બેઠક 13 એપ્રિલ 2026 ના રોજ સવારે 11 વાગ્યે JP ચૌબે મેમોરિયલ લાઇબ્રેરી (AIRF ઓફિસ પરિસર) ખાતે યોજાશે."
13 એપ્રિલની આ બેઠક 12 માર્ચ 2026ના રોજ મળેલી બેઠકનો જ આગળનો તબક્કો છે. બેઠકમાં NC-JCMની ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના તમામ સભ્ય એક સાથે મળીને, કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના તમામ સંગઠનો વતી એક સંયુક્ત મેમોરેન્ડમ તૈયાર કરવા પર ચર્ચા થઈ હતી. કમિટીના સભ્યો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર, પેન્શન, ભથ્થા અને નોકરીની અન્ય શરતો સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ પર વિચાર-વિમર્શ કરી રહ્યા છે. આ એક સંયુક્ત મેમોરેન્ડમ તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા છે, જેને 8માં પગાર પંચને મોકલવામાં આવશે.
30 એપ્રિલ છે છેલ્લી તારીખ
નોંધનીય છે કે, 8મા પગાર પંચે આ પ્રકારના મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવા માટે 30 એપ્રિલ 2026ની ડેડલાઈન નક્કી કરી છે. ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AIDEF)ના સી. શ્રીકુમારે ET Wealth Onlineને જણાવ્યું કે, આ બેઠકમાં જ સૌથી વધારે સંભાવના છે કે, સંયુક્ત મેમોરેન્ડમને અંતિમ રૂપ આપવામાં આવશે.
શ્રીકુમારે 8મા પગાર પંચની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવેલી પ્રશ્નાવલીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે, જેનો હેતુ કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને યુનિયનો પાસેથી અભિપ્રાય લેવાનો છે. આ પ્રશ્નાવલી ઓનલાઈન સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 માર્ચ 2026 હતી.
