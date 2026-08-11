/8th Pay Commission: દર ત્રણ મહિને DR હાઈક, 25% સુધી પહોંચે તો પેન્શનમાં મર્જ? પેન્શનરો માટે શું થવાની છે જાહેરાત

8th Pay Commission Demand: આઠમા પગાર પંચને લઈને કર્મચારી સંગઠનોમાં ઘણી ગતિવિધિ ચાલી રહી છે. દરેક કર્મચારી સંગઠન કમિશન સમક્ષ પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી રહ્યું છે. દેશના આશરે 10 લાખ પેન્શનરોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી સંસ્થા ભારત પેન્શનર્સ સમાજ (BPS)એ કર્મચારીઓ અને નિવૃત્ત કર્મચારીઓ બંનેના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને પગાર પંચ સમક્ષ અનેક મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ રજૂ કરી છે. ભારત પેન્શનર્સ સમાજે કમિશન સમક્ષ એક મહત્વપૂર્ણ અને અનોખી માંગણી મૂકી છે.
BPSની માંગણીમાં જણાવાયું છે કે કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)ને ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને દર 6 મહિનાને બદલે દર 3 મહિને સુધારવામાં આવે. વધુમાં, DR લેવલ 25 ટકાને પાર કરતાની સાથે જ તેને તાત્કાલિક મૂળભૂત પેન્શનમાં ભેળવી દેવામાં આવે. સંગઠને એમ પણ કહ્યું કે ઝડપથી વધી રહેલી ફુગાવાનો સામનો કરવા અને સ્વસ્થ જીવનશૈલી જાળવવા માટે આ પગલું જરૂરી છે.
હાલમાં, વર્ષમાં બે વાર સુધારવામાં આવે છે DA અને DR
હાલના નિયમો અનુસાર, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના DA અને DR વર્ષમાં બે વાર સુધારવામાં આવે છે. BPSએ 7 ઓગસ્ટના રોજ કમિશનના અધિકારીઓ સાથેની બેઠક દરમિયાન પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વધતી જતી ફુગાવાથી પેન્શનરોની ખરીદ શક્તિ પર સીધી અસર પડે છે. તેથી, ત્રિમાસિક સરેરાશના આધારે DR માં સુધારો થવો જોઈએ.
લઘુત્તમ પેન્શન વધારીને 45,000 કરવાની ભલામણ
વધુમાં, BPSએ 1 જાન્યુઆરી, 2026 પહેલા અને પછી કોઈપણ પદ પરથી નિવૃત્ત થનારા પેન્શનરો માટે સમાન પેન્શનની માંગ કરી છે. સંગઠને DA અને DRમાં ત્રિમાસિક સુધારા ઉપરાંત લઘુત્તમ પેન્શન 45,000 રૂપિયા અને લઘુત્તમ મૂળ પગાર 69,000 રૂપિયા રાખવાની ભલામણ કરી છે. આ હેતુ માટે 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરવામાં આવી છે. આ માંગ NC-JCM કર્મચારીઓની માંગણીઓ જેવી જ છે.
5.2 વજન-યુનિટ ફેમિલી ફોર્મ્યુલા માટે દરખાસ્ત
BPSએ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ગણતરી માટે 5.2 વજન-યુનિટ ફેમિલી ફોર્મ્યુલાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. પેન્શનરોએ એમ પણ સૂચન કર્યું છે કે પગાર અને પેન્શન સમીક્ષાઓ 10 વર્ષની રાહ જોવાને બદલે દર 5 વર્ષે હાથ ધરવામાં આવે. 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં રચાયેલા 8મા પગાર પંચને તેનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો.
આગામી દિવસોમાં બેઠકો ક્યાં યોજાશે?
પંચે દિલ્હીમાં તેની કેન્દ્રીય બેઠક પૂર્ણ કરી છે, અને આગામી મહિનાઓમાં, તે ચેન્નાઈ, પુડુચેરી, ચંદીગઢ અને જયપુરમાં કેન્દ્રીય કર્મચારી સંગઠનો સાથે ચર્ચા કરવાની યોજના ધરાવે છે. સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવેલા સમયનો અડધો ભાગ પસાર થઈ ગયો છે. પંચ હાલમાં કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની માંગણીઓનો અભ્યાસ કરી રહ્યું છે. પેન્શનરોને લગતી ભલામણોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે કે કેમ તે 2027માં કમિશનનો અંતિમ અહેવાલ બહાર પડ્યા પછી જ જાણી શકાશે.