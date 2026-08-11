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8th Pay Commission: દર ત્રણ મહિને DR હાઈક, 25% સુધી પહોંચે તો પેન્શનમાં મર્જ? પેન્શનરો માટે શું થવાની છે જાહેરાત

DR Hike Demand: ભારત પેન્શનર્સ સમાજ (BPS)ના બેનર હેઠળ લગભગ 10 લાખ પેન્શનરોએ માંગ કરી છે કે કમિશન દર ત્રણ મહિને વધતા જતા ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને DRમાં સુધારો કરે. વધુમાં, તેઓ માંગ કરે છે કે એકવાર DR 25 ટકા સુધી પહોંચે પછી તેને પેન્શનમાં મર્જ કરવામાં આવે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 11, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:31 AM IST
8th Pay Commission: દર ત્રણ મહિને DR હાઈક, 25% સુધી પહોંચે તો પેન્શનમાં મર્જ? પેન્શનરો માટે શું થવાની છે જાહેરાત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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8th Pay Commission: દર ત્રણ મહિને DR હાઈક, 25% સુધી પહોંચે તો પેન્શનમાં મર્જ?
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