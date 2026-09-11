/8th Pay Commission: બમણો થઈ શકે છે કર્મચારીઓના પગાર, DA મર્જર કરશે કમાલ!

8th Pay Commission DA merger: જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈના નેતૃત્વ હેઠળના 8મા પગાર પંચે તાજેતરમાં 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ પુડુચેરીમાં તેની બેઠક યોજી હતી. 8મા પગાર પંચની આગામી બેઠક 16, 17 અને 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ ચંદીગઢમાં યોજાવાની છે. 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ તેની રચના થઈ ત્યારથી, 8મા પગાર પંચે દેશના વિવિધ શહેરોમાં ઘણી બેઠકો યોજી છે. આ બેઠકોમાં, મુખ્ય કર્મચારી સંગઠનો અને હિસ્સેદારોએ પગાર સુધારા, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, પેન્શન સુધારા અને મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ને મૂળ પગાર સાથે મર્જ કરવાના મુદ્દાઓ મુખ્ય રીતે ઉઠાવ્યા છે.
DA 25%થી વધુ હોય ત્યારે મૂળભૂત પગાર સાથે મર્જ કરવાની માંગ
કર્મચારીઓ અને પેન્શનર યુનિયનોએ 8મા પગાર પંચને વિનંતી કરી છે કે જ્યારે DA 25 ટકાથી વધુ હોય ત્યારે મોંઘવારી ભથ્થાને મૂળ પગાર સાથે મર્જ કરવાનો વિચાર કરવામાં આવે. જો આ દરખાસ્ત સ્વીકારવામાં આવે છે, તો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને મોટો પગારમાં વધારો જોવા મળી શકે છે, જેમાં નીચા લેવલના કર્મચારીઓના પગારમાં મોટો ફાયદો થઈ શકે છે.
કર્મચારી યુનિયનો કેમ કરી રહ્યા છે આ માંગ?
ઓલ ઈન્ડિયા નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AINPSEF) અનુસાર, આવા મર્જરથી આગામી વર્ષોમાં ખૂબ ઝડપી પગાર વધારો થવામાં મદદ મળશે, જેનાથી કર્મચારીઓને મોટા વધારા માટે 10 વર્ષ રાહ જોવાની જરૂરિયાત દૂર થશે.
નેશનલ કાઉન્સિલ-જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM)એ 8મા પગાર પંચને આપેલા તેના સત્તાવાર મેમોરેન્ડમમાં માંગ કરી છે કે જો મોંઘવારી ભથ્થું 25 ટકાથી વધુ હોય તો તેને મૂળ પગાર સાથે મર્જ કરવામાં આવે. અન્ય મુખ્ય યુનિયનોએ પણ માંગ કરી છે કે 8મા પગાર પંચ મોંઘવારી ભથ્થુંને મૂળ પગાર સાથે મર્જ કરવામાં આવે.
હાલની પરિસ્થિતિ શું છે?
હાલમાં, DA વર્ષમાં બે વાર સુધારવામાં આવે છે. હાલમાં, તે આપમેળે મૂળ પગાર સાથે મર્જ થતું નથી. વધુમાં, સંસ્થાઓએ ઉચ્ચ વાર્ષિક વૃદ્ધિનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. નેશનલ કાઉન્સિલ-જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM) અને ઓલ ઈન્ડિયા નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AINPSEF)એ અનુક્રમે 6 અને 7 ટકા વાર્ષિક વધારો સૂચવ્યો છે.
લેવલ 6ના કર્મચારીઓનો પગાર 7 વર્ષમાં બમણો કેવી રીતે થઈ શકે છે ?
પ્રસ્તાવિત DA મર્જર કર્મચારીઓના પગાર પર કેવી અસર કરી શકે છે તે કેન્દ્ર સરકારના લેવલ 6ના કર્મચારીઓના કિસ્સામાં સમજી શકાય છે. 7મા પગાર પંચ હેઠળ તેમનો વર્તમાન પગાર 35,400 રૂપિયા છે. હવે, 2.1ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને ધારીએ તો, 8મા પગાર પંચ હેઠળ સુધારેલ મૂળ પગાર 74,340 રૂપિયા હશે. જો આપણે ઓલ ઈન્ડિયા નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશન (AINPSEF) દ્વારા પ્રસ્તાવિત 7 ટકા વાર્ષિક વધારા અને સરેરાશ DAમાં 4 ટકાનો વધારો કરીએ છીએ તો, તો 1 જાન્યુઆરી, 2033 સુધીમાં કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર 1,19,374 રૂપિયા સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. DAની રકમ 33,425 રૂપિયા હશે. આ કિસ્સામાં, અંદાજિત કુલ પગાર (બેસીક પગાર અને DA સહિત) લગભગ 1,52,798 રૂપિયા હશે.
જ્યારે DAને બેસીક પગાર સાથે મર્જ કરવામાં આવશે ત્યારે શું થશે?
ગણતરી દર્શાવે છે કે જાન્યુઆરી 2033 સુધીમાં કર્મચારીઓનો અંદાજિત કુલ પગાર 1,52,798 રૂપિયા થશે. આ જાન્યુઆરી 2026માં 74,340 રૂપિયાના અંદાજિત સુધારેલા મૂળ પગાર કરતા બમણાથી વધુ હશે.