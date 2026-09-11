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8th Pay Commission: બમણો થઈ શકે છે કર્મચારીઓના પગાર, DA મર્જર કરશે કમાલ!

8th Pay Commission DA merger: જો મોંઘવારી ભથ્થું મૂળ પગાર સાથે મર્જ કરવાની અરજી, એકવાર તે 25 ટકાથી ઉપર પહોંચી જાય, તો તેને સ્વીકારવામાં આવે છે, તો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી શકે છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 11, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:16 PM IST
8th Pay Commission: બમણો થઈ શકે છે કર્મચારીઓના પગાર, DA મર્જર કરશે કમાલ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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