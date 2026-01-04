Prev
8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટી ખુશખબર, શું જાન્યુઆરીથી જ લાગુ થશે 8મું પગાર પંચ? જાણો

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચમાં સૌથી મોટી રમત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (Fitment Factor)ની છે. જો સરકાર તેને 1.92 અથવા 2.15ની આસપાસ રાખે છે, તો પગારમાં જબરદસ્ત ઉછાળો આવી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:37 PM IST

8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટી ખુશખબર, શું જાન્યુઆરીથી જ લાગુ થશે 8મું પગાર પંચ? જાણો

8th Pay Commission: નવા વર્ષ 2026ની શરૂઆત સાથે જ 1 કરોડથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની ઉત્સુકતા વધી ગઈ છે. ચર્ચા છે કે શું 8મા પગાર પંચ (8th Pay Commission)ની ભેટ આ જાન્યુઆરીથી મળવા લાગશે? 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ પૂરો થઈ ગયો છે, તેથી પગાર વધારાને લઈને સસ્પેન્સ યથાવત છે.

શું જાન્યુઆરીના પગારમાં થશે વધારો?
જો તમે એવી અપેક્ષા રાખતા હોવ કે જાન્યુઆરીના પહેલા અઠવાડિયામાં તમારા બેન્ક ખાતામાં મોટી રકમ જમા થશે, તો થોડી રાહ જુઓ. નિષ્ણાતોના મતે, ભલે 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી અસરકારક માનવામાં આવે છે, પરંતુ પગાર વધવામાં હજુ સમય લાગશે. તેનું કારણ એ છે કે પંચની રચના થઈ ગઈ છે અને સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ જજ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ તેની અધ્યક્ષતા કરી રહ્યા છે. પંચને તેનો સંપૂર્ણ રિપોર્ટ સોંપવા માટે લગભગ 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે.

ક્યારે થશે લાગું?
એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે નવા પગાર સ્લેબની સત્તાવાર જાહેરાત 2026ના અંતમાં અથવા 2027ની શરૂઆતમાં થઈ શકે છે.

એરિયર્સનું શું છે ગણિત?
વિલંબનો અર્થ નુકસાન નથી. નિયમો કહે છે કે જો જાહેરાતમાં વિલંબ થાય છે, તો કર્મચારીઓને 1 જાન્યુઆરી 2026થી જ એરિયર્સ (Arrears) મળશે. ધારો કે, જો પંચ 2027માં લાગુ થાય છે, તો તમને પાછલા તમામ મહિનાના તફાવતના રૂપિયા એકસાથે મળશે. જો કે, યાદ રાખવું કે આ એરિયર્સ સંપૂર્ણપણે ટેક્સને પાત્ર રહેશે.

કેટલું હોઈ શકે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર?
8મા પગાર પંચમાં સૌથી મહત્વની બાબત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર છે. જો સરકાર તેને 1.92 અથવા 2.15 ની આસપાસ રાખે છે, તો પગારમાં મોટો વધારો જોવા મળશે.

મહત્વની બાબતો જે તમારે જાણવી જોઈએ:
DAનું મર્જર: રિપોર્ટ્સ છે કે, 2026 સુધીમાં મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 70% સુધી પહોંચી શકે છે, જેને બેઝિક સેલરી (મૂળ પગાર)માં મર્જ કરવામાં આવી શકે છે.

કોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે: નિષ્ણાતો માને છે કે, નીચલા સ્તરના કર્મચારીઓના પગારમાં ટકાવારીની દૃષ્ટિએ મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

8th Pay Commissionarrears paidcentral government8મું પગાર પંચસરકારી કર્મચારી

