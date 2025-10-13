સરકારી કર્મચારીઓને મોટી રાહત! 8મા પગાર પંચમાં વિલંબ થશે તો પણ નહીં થાય નુકસાન, જાણો કેમ
8th Pay Commission : લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચ અંગે સરકારની જાહેરાતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. સાતમા પગાર પંચના અમલને લગભગ એક દાયકો થઈ ગયો છે. ત્યારે નવું પગાર પંચ ક્યારે લાગુ થશે તેની ચર્ચા થઈ રહી છે.
8th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારે 8મા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કર્યાને નવ મહિના વીતી ગયા છે, પરંતુ તેનો અમલ હજુ શરૂ થયો નથી. જાન્યુઆરી 2025માં થયેલી જાહેરાત બાદ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને આશા હતી કે કામ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે અને તેમને જાન્યુઆરી 2026થી સુધારેલા પગાર અને પેન્શન મળવાનું શરૂ થશે. જો કે, કમિશનની રચનામાં વિલંબને કારણે, નિષ્ણાતો હવે માને છે કે તેને અમલમાં મૂકવામાં દોઢથી બે વર્ષ લાગી શકે છે.
8મા પગાર પંચમાં વિલંબના મુખ્ય કારણો
આયોગ દ્વારા તેનું કાર્ય શરૂ કરવામાં નિષ્ફળતામાં સૌથી મોટા અવરોધો વહીવટી સ્તરે છે. સરકારે ન તો અધ્યક્ષની નિમણૂક કરી છે કે ન તો તેના સભ્યોની પસંદગી કરી છે. કમિશનના મુખ્ય આદેશ (TOR)ને હજુ સુધી અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું નથી.
રિપોર્ટ અને અમલીકરણ સમય
પગાર પંચ સાથેના ભૂતકાળના અનુભવોના આધારે, તે સ્પષ્ટ છે કે સમગ્ર પ્રક્રિયામાં નોંધપાત્ર સમય લાગે છે. 6ઠ્ઠા અને 7મા પગાર પંચને તેમની ભલામણો તૈયાર કરવામાં આશરે 1 થી 1.5 વર્ષ લાગ્યા. 8મા પગાર પંચને પણ સમાન સમયગાળો લાગી શકે છે. કમિશન પોતાનો અહેવાલ રજૂ કરે તે પછી સરકારને તે ભલામણોની સમીક્ષા અને મંજૂરી આપવામાં 6થી 9 મહિના કે તેથી વધુ સમય લાગે છે.
8મું પગાર પંચ ક્યારે લાગુ થઈ શકે ?
વિવિધ નાણાકીય સંસ્થાઓના અહેવાલો અનુસાર, 8મા પગાર પંચના અમલીકરણ માટે સંભવિત સમયરેખા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવી છે. જો કમિશનનું કાર્ય ટૂંક સમયમાં શરૂ થાય છે, તો ભલામણો 2026ના અંત સુધીમાં અથવા 2027ની શરૂઆતમાં લાગુ થઈ શકે છે.
જો વિલંબ થાય તો પણ કર્મચારીઓને કોઈ નુકસાન થશે નહીં
જો 8મા પગાર પંચના અમલીકરણમાં વધુ વિલંબ થાય તો પણ કર્મચારીઓને કોઈ નાણાકીય નુકસાન થશે નહીં. સરકાર સામાન્ય રીતે પગાર પંચની ભલામણોને અમલીકરણની તારીખથી અસરકારક માને છે ભલે જાહેરાત પછીથી કરવામાં આવે. તેથી બાકીનો પગાર પણ કર્મચારીઓને એરિયર્સ સાથે ચૂકવવામાં આવે છે.
તાજેતરમાં મોંઘવારી ભથ્થાની જાહેરાત કરતી વખતે પણ આ જ પ્રક્રિયા અનુસરવામાં આવી હતી, જેમાં અગાઉના ક્વાર્ટરના બાકી એરિયર્સ પણ કર્મચારીઓને ચૂકવવામાં આવ્યું હતું.
