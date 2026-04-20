Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

8th Pay Commission: લગભગ કન્ફર્મ- 1.89x હશે Fitment Factor! ₹33,984 થઈ શકે છે નવો બેઝિક, જુઓ ગણતરી

આઠમાં પગાર પંચમાં સૌથી મોટું ગેમ ચેન્જર Fitment Factor 1.89x હોઈ શકે છે. મિનિમમ બેઝિક પગાર 18 હજારથી વધી 34 હજાર થઈ શકે છે. તાજેતરમાં વધારેલા મોંઘવારી ભથ્થા બાદ આઠમાં પગાર પંચનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 20, 2026, 11:14 AM IST
  • આઠમાં પગાર પંચમાં Fitment Factor 1.89x રહી શકે છે
  • કુલ પગારમાં થઈ શકે છે 40-50 ટકાનો વધારો
  • મિનિમમ બેઝિક સેલેરી થઈ શકે છે 34000

Trending Photos

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે 18 એપ્રિલે જાહેર કરવામાં આવેલું 2  ટકા મોંઘવારી ભથ્થું માત્ર વધારો નહોતું- તે હકીકતમાં આઠમાં પગાર પંચની સૌથી મોટી ક્લૂ સાબિત થઈ રહ્યું છે. મોંઘવારી ભથ્થું હવે 60 ટકા પહોંચી ગયું છે (1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂઃ અને અહીંથી સાતમાં પગાર પંચનું ચક્ર લગભગ ખતમ માની લેવામાં આવ્યું છે.

હવે સૌથી મોટો સવાલ- 8th Pay Commission માં કેટલો પગાર વધશે?
અમે ડેટા, ટ્રેન્ડ અને પાછલા પગાર પંચના પેટર્નના આધારે ગણતરી કરી છે, જે જણાવે છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર આશરે 1.89x રહી શકે છે, જે અત્યાર સુધીના અનુમાનથી અલગ અને વધુ સ્પષ્ટ ચિત્ર આપે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સૌથી મોટો એંગલ: DA = 60%- અહીંથી નક્કી થયું Fitment Factor
7મા પગાર પંચમાં પણ આ પેટર્ન જોવા મળી હતી- જ્યારે  DA 125% પહોંચ્યું હતું તો બેઝિકમાં એડજસ્ટ કરી નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કાઢવામાં આવ્યું.

આ વખતેઃ
બેઝિક: ₹18,000
DA (60%): ₹10,800
કુલઃ ₹28,800
હવે તેમાં 18 ટકા રિયલ સેલેરી હાઈક (સંભવિત) જોડીએ (જે પાછલા ટ્રેન્ડ અને મોંઘવારીને જોતા યોગ્ય છે)

₹28,800 + 18% (₹5,184) = ₹33,984

એટલે નવી બેઝિક: ₹33,984 (રાઉન્ડ ફીગરઃ ₹34,000)

Fitment Factor: 34000 ÷ 18000 = 1.89x

7th vs 8th CPC બેઝિક સેલેરી (1.89x અંદાજિત)

Pay Matrix Level

 7th CPC Basic Salary 8th CPC Estimated Basic
Level 1 ₹18,000 ₹34,000
Level 2 ₹19,900 ₹37,611
Level 3 ₹21,700 ₹41,013
Level 4 ₹25,500 ₹48,195
Level 5 ₹29,200 ₹55,188
Level 6 ₹35,400 ₹66,906
Level 7 ₹44,900 ₹84,861
Level 10 ₹56,100 ₹1,06,029
Level 13 ₹1,23,100 ₹2,32,659
Level 18 ₹2,50,000 ₹4,72,500

નોટઃ આ બધા આંકકા 1.89x Fitment Factor પર આધારિત એક્સક્લુઝિવ અનુમાન છેઃ

Level-1 કર્મચારીનો સંભવિત પગાર (બ્રેકઅપ)

Component Amount
Basic Pay ₹34,000
HRA (27%) ₹9,180
DA ₹0
Transport Allowance ₹3,600
Total Salary ₹46,780

એટલે જે પગાર વર્તમાનમાં 30-32 હજાર છે તે સીધો ₹46,000+ થઈ શકે છે.

સેલેરી ગ્રોથની અસલી ગેમ

Component 7th CPC 8th CPC
Basic ₹18,000 ₹34,000
DA ₹10,800 ₹0
HRA ₹4,860 ₹9,180
TA ₹1,800-3,600 ₹3,600
Total ₹30,000 ₹46,780

કુલ અંતરઃ  50% સુધીનો પ્રભાવી વધારો

8th Pay Commission: કેમ વિલંબ?

Pay Commission Announcement Notification Delay
4th CPC 26 જુલાઈ 1983 1 સપ્ટેમ્બર 1983 1 મહિનો
5th CPC 1 સપ્ટેમ્બર 1993 9 એપ્રિલ 1994 7 મહિના
6th CPC 20 જુલાઈ 2006 5 ઓક્ટોબર 2006 2.5 મહિના
7th CPC 25 સપ્ટેમ્બર 2013 28 ફેબ્રુઆરી 2014 5 મહિના
8th CPC* 17 જાન્યુઆરી 2026 3 નવેમ્બર 2026 9 મહિના

સ્પષ્ટ છેઃ વિલંબ વધી રહ્યો છે, તેથી તેનો અમલ 2027ના અંત સુધી ખેંચાઈ શકે છે (એરિયર સંભવ)

શું DA ઝીરો થઈ જશે?
હા.
જ્યારે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થશે

DA બેઝિકમાં એડજસ્ટ થશે.
સૌથી મહત્વનો સવાલઃ 1.89x કેમ સૌથી સટીક?
DA 60%- 7th CPC end-cycle
રિયલ ઈન્ક્રીમેન્ટઃ 15-20% historical trend
ફિસ્કલ પ્રેશરઃ સરકાર મોટો વધારો ન આપી શકે.
તેથી 1.89x એક બેલેન્સ અને રિયલિસ્ટિક ફેક્ટર બને છે.
2.57x જેવો મોટો વધારો (7th CPC માં) હવે મુશ્કેલ છે.

અંતમાં કામની વાત
આઠમાં પગાર પંચમાં સૌથી મોટું ગેમ ચેન્જર Fitment Factor 1.89x હોઈ શકે છે. મહત્તમ બેઝિક ₹18,000 થી વધી ₹34,000. કુલ પગારમાં 40-50 ટકાનો વધારો સંભવ. આ ગણતરી માત્ર અનુમાન નહીં- પરંતુ ડેટા, ટ્રેન્ડ અને DA ની સાયકલના આધાર પર તૈયાર કરવામાં આવેલું સૌથી ક્લિયર મોડલ છે. જો આ ટ્રેન્ડ ફાઈનલ થયો તો કરોડો કર્મચારીઓના સેલેરી સ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર થઈ જશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
8th Pay Commission salaryFitment Factor 1.89x

Trending news