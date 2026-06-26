/8th Pay Commission: ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 કે 3.83, સામે આવ્યું મોટું અપડેટ, જાણો

8th Pay Commission: 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ (CPC) રાજ્ય સરકારો સાથે વાટાઘાટોના અંતિમ તબક્કામાં છે. હવે એક મુખ્ય અપડેટ આવી ગયું છે. એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કમિશન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરતી વખતે સાવચેતીભર્યા પગલાં લેશે, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો માટે નાણાકીય અસરોને ધ્યાનમાં રાખીને તે પગલા હોઈ શકે છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પગાર સુધારણા પ્રક્રિયાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. તેનો ઉપયોગ હાલના મૂળભૂત પગાર અને પેન્શનમાં ગુણક લાગુ કરીને સુધારેલા પગાર અને પેન્શનની ગણતરી કરવા માટે થાય છે.
8મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
જો, કે કમિશને હજુ સુધી તેની ભલામણોને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું નથી, પ્રારંભિક ચર્ચાઓ સૂચવે છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 7મા પગાર પંચ દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા 2.57 ગુણકની આસપાસ રહી શકે છે, તેમ છતાં કર્મચારી યુનિયનો નોંધપાત્ર વધારાની માંગ કરી રહ્યા છે.
3.83ના હાઈ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરવામાં આવી
કમિશનને આપેલા તેમના પ્રસ્તાવોમાં, કર્મચારી યુનિયનોએ 3.83ના નોંધપાત્ર રીતે હાઈ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને 69,000 રૂપિયાના લઘુત્તમ મૂળ પગારની માંગ કરી છે.
ચર્ચાઓથી પરિચિત એક વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રક્રિયા હવે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની સંભવિત સિરીઝ, રાજ્ય સરકારો સાથે ચર્ચાઓ અને સુધારેલા પગાર અને પેન્શન માળખાના નાણાકીય પ્રભાવના મૂલ્યાંકન પર ચર્ચા તરફ આગળ વધી રહી છે.
અધિકારીઓના મતે, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો પર એકંદર નાણાકીય અસર કમિશનની અંતિમ ભલામણો નક્કી કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.
મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ સમાપ્ત
મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 15 જૂનના રોજ સમાપ્ત થઈ હતી, જેમાં કર્મચારી સંગઠનો, પેન્શનરો અને અન્ય હિસ્સેદારો દ્વારા ઔપચારિક રજૂઆત પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ હતી. કમિશન હવે ઉત્તર પ્રદેશ, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળથી શરૂ કરીને રાજ્ય સરકારો તરફથી મળેલા આ દરખાસ્તો અને પ્રતિસાદની તપાસ કરશે.
આ આગામી વાતચીત કમિશનની રાષ્ટ્રવ્યાપી હિસ્સેદારોની સંડોવણી પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે દિલ્હી, લદ્દાખ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, તેલંગાણા, મહારાષ્ટ્ર અને દેશના અન્ય ઘણા ભાગોમાં અગાઉ યોજાયેલી પરામર્શને અનુસરે છે.
પરામર્શના બાકીના રાઉન્ડ પૂર્ણ થયા પછી, કમિશન તેનો અંતિમ અહેવાલ તૈયાર કરતા પહેલા તમામ સૂચનો એકત્રિત કરવાનું શરૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ અહેવાલ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે સુધારેલા પગાર અને પેન્શન માળખાની રૂપરેખા આપશે.