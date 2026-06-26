Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /8th Pay Commission: ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 કે 3.83, સામે આવ્યું મોટું અપડેટ, જાણો

8th Pay Commission: ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 કે 3.83, સામે આવ્યું મોટું અપડેટ, જાણો

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચ વાતચીતના અંતિમ નિર્ણયમાં છે. કમિશનનું ધ્યાન હવે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ફાઈનલ કરવા પર છે. કમિશન કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો માટે નાણાકીય અસરોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નક્કી કરવામાં ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક આગળ વધશે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એક ગુણક છે. જે કર્મચારીને કેટલો વધારો આપવામાં આવશે તેના પર નિર્ણય કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 26, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:27 PM IST
8th Pay Commission: ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 કે 3.83, સામે આવ્યું મોટું અપડેટ, જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કેતન વિગ પહેરતો અને હકલાતો હોવાથી સિયાને પસંદ નહોતો,  'મેં લગ્નની ના પાડી દીધી હતી
Ketan Murder Case11 min ago
2
Crying club in Gujarat26 min ago
3
Ahmedabad News1 hr ago
4
Ketan Agarwal Murder Case1 hr ago
5
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago