8th pay commission: 3.25 સુધી ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલા, 5% ઈન્ક્રીમેન્ટ.... આઠમાં પગાર પંચમાં મળશે ભેટ?
8th pay commission: ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે એફએનપીઓનું કહેવું છે કે સંગઠને 3.0થી 3.25 સુધી અલગ-અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું સૂચન કર્યું છે. આ સિવાય એફએનપીઓએ વર્તમાન 3 ટકા વાર્ષિક પગાર વધારાને વધારી 5 ટકા કરવાની માગ કરી છે.
8th Pay Commission latest News: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. પરંતુ આ ભલામણો લાગૂ થવામાં આશરે દોઢ વર્ષથી વધુનો સમય છે પરંતુ તે પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના સંગઠન માંગણી કરી રહ્યાં છે. આ કડીમાં ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FNPO) એ આઠમાં પગાર પંચને લઈને પોતાની મુખ્ય માગો અને ભલામણોને રાષ્ટ્રીય પરિષદને મોકલી દીધી છે. આવો આ માગ વિશે જાણીએ.
25 ફેબ્રુઆરીએ મહત્વની બેઠક
એફએનપીઓના મહાસચિવ અને એનસીજેસીએમ (સ્ટાઇ સાઇડ) ના સભ્ય શિવાજી વાસિરેડ્ડી પ્રમાણે વિવિધ કેન્દ્રીય સંગઠનો પાસેથી ભલામણો મળ્યા બાદ એનસીજેસીએપની ડ્રાફ્ટ કમિટીની બેઠક 25 ફેબ્રુઆરીએ સંભવિત છે. આ બેઠક બાદ અંતિમ ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરી આઠમાં પગાર પંચના અધ્યક્ષ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને મોકલવામાં આવશે. આ ડ્રાફ્ટમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, મહત્તમ અને લઘુત્તમ વેતન, ભથ્થા તથા રેલવે કર્મચારીઓ સાથે જોડાયેલી માગો સામેલ હશે.
લેવલ-1થી5 સુધી ફોર્મ્યુલા
એફએનપીઓનું કહેવું છે કે સંગઠને 3.0 થી 3.25 સુધી અલગ-અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું સૂચન કર્યું છે. પૂર્વ પંચે બધા સ્તરો પર એક સમાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર રાખ્યું નહોતું. તે પ્રમાણે એફએનપીઓએ લેવલ-1થી લેવલ 5 સુધીના કર્મચારીઓ માટે 3.0 નું સમાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પ્રસ્તાવિત કર્યું છે. તો લેવલ-6થી લેવલ-12 માટે 3.05થી 3.10 નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સૂચવવામાં આવ્યું છે. તેનાથી વરિષ્ઠ સ્તરો અને સર્વોચ્ચ પદોનું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.25 સુધી સૂચવવામાં આવ્યું છે.
આ સિવાય એફએનપીઓએ વર્તમાન 3 ટકા વેતન વૃદ્ધિને વધારી 5 ટકા કરવાની માંગ કરી છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે તેનાથી કર્મચારીઓને વાસ્તવિક આર્થિક પ્રગતિ મળશે અને ખાસ કરી ગ્રુપ સી તથા ડીના કર્મચારીઓમાં અસંતોષ ઓછો થશે. મહત્વનું છે કે આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો 18 મહિનામાં સરકારને આપવામાં આવશે. આ પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થાય તેવી સંભાવના છે.
