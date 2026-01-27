8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર! હવે દર વર્ષે વધશે પગાર- મળશે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની નવી ફોર્મ્યુલા?
8th Pay Commission જો મલ્ટી-લેયર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, 5 ટકા વાર્ષિક પગાર વધારો અને 7th CPC Pay Matrix ને સાથે લઈને ચાલે છે તો આ માત્ર વેતન સંશોધન નહીં, સરકારી પગાર સિસ્ટમનો નવો અધ્યાય હશે.
આઠમાં પગાર પંચ (8th Pay Commission) ને લઈને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની આશા વધી ગઈ છે. ડાક કર્મચારીઓના સંગઠન FNPO એ સરકારની સામે એવો પ્રસ્તાવ રાખ્યો છે, જેમાં મલ્ટી-લેયર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (3.0થી 3.25 સુધી) અને દર વર્ષે 5 ટકા પગાર વધારાની માગ સામેલ છે. જો આ ફોર્મ્યુલા માનવામાં આવી તો પગાર વધારાની પદ્ધતિ બદલાઈ શકે છે.
આઠમાં પગાર પંચમાં દર વર્ષે પગાર વધારવાની માંગ અચાનક કેમ વધી ગઈ છે?
સીધો જવાબઃ કારણ કે વર્તમાન સિસ્ટમમાં પગાર તો વધે છે પરંતુ મોંઘવારીની ગતિના મુકાબલે તે ઓછી માનવામાં આવી રહી છે.
મુખ્ય કારણો
DA મોંઘવારીની ભરપાઈ કરે છે, ગ્રોથ નથી આપતું
3 ટકા વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ હવે નામ માત્ર લાગવા લાગ્યું છે.
ખાનગી અને સંગઠિત સેક્ટરથી વેતનનું અંતર વધી રહ્યું છે.
આ બેકગ્રાઉન્ડમાં 8th CPC ને માત્ર પે રિવિઝન નહીં, પરંતુ આવક ગ્રોથ રિફોર્મ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
આઠમાં પગાર પંચ શું છે?
પગાર પંચની ABCD
પગાર પંચ કેન્દ્ર સરકાર બનાવે છે.
ઈરાદોઃ પગાર, પેન્શન અને એલાઉન્સની સમીક્ષા
સામાન્ય રીતે દર 10 વર્ષે બને છે.
સાતમું પગાર પંચ 2016મા લાગૂ થયું હતું.
હવે 2026-2027ની આસપાસ આઠમાં પગાર પંચની ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે
કારણ કેઃ
7th CPC નો એક દાયકો પૂરો થઈ ગયો છે.
પગાર સ્ટ્રક્ચર પર દબાવ વધી ગયો છે.
ક્યારે શરૂ થઈ પગાર પંચની સિસ્ટમ?
ભારતમાં પ્રથમ પગાર પંચ 1946મા બન્યું હતું. ત્યારબાદ સામાન્ય રીતે દર દસ વર્ષે નવું પંચ આવ્યું.
Fitment Factor શું હોય છે?
Fitment Factor તે ગુણાંક (Multiplier) હોય છે, જેનાથી જૂના બેઝિક પગારનો ગુણાકાર કરી નવો પગાર નક્કી થાય છે.
ઉદાહરણ
જો બેઝિક પગાર ₹18,000 છે
અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 છે
નવો બેઝિક પગાર = ₹46,260
સાતમાં પગાર પંચમાં 2.57 લાગૂ થયું હતું.
હવે નવો શું પ્રસ્તાવ આવ્યો છે?
FNPO નો મોટો દાવ: Multi-Level Fitment Factor
Federation of National Postal Organisation (FNPO) એ આઠમાં પગાર પંચ માટે એક ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની જગ્યાએ મલ્ટી ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું સૂચન કર્યું છે.
FNPO ના પ્રસ્તાવિત Fitment Factor માળખું
Level 1 થી Level 5 (Foundational Levels)
Fitment Factor: 3.00
કારણ
સૌથી વધુ રિયલ વેઝ લોસ
સૌથી ઓછો પગાર બેઝ
Level 6 થી Level 12 (Middle Levels)
Fitment Factor: 3.05 થી 3.10
ઉદ્દેશ્ય
પ્રમોશન અને વરિષ્ઠાનું અંતર રહે
પે કમિશનથી બચાવ
Level 13 થી15 (Senior Administrative Levels)
Level 13/13A: 3.05
Level 14/15: 3.15
Level 16 થી ઉપર (Apex Levels)
Level 16: 3.20
Level 17-18: 3.25
FNPO નો તર્ક: ઉપરના સ્તર પર થોડું વધુ ફેક્ટર એટલા માટે એટલે કે વંશવેલો અને જવાબદારીનો તફાવત ખતમ ન થાય.
5% Annual Increment ની માંગ કેમ મહત્વની છે?
અત્યારે શું છે?
વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ 3%
FNPO શું ઈચ્છે છે?
તેને વધારી 5 ટકા કરવામાં આવે
તે કેમ જરૂરી છે?
3 ટકા પગાર વધારો દેખાતો નથી
લાંબા સમય સુધી એક લેવલ પર રહેવાથી અસંતોષ
ખાનગી સેક્ટર સાથે સરખામણીમાં સરકાર પાછળ
5% ઈન્ક્રીમેન્ટથી
પગાર વધારો સ્પષ્ટ દેખાશે
સ્ટેગનેશન ઓછું થશે
સરકારી નોકરીની આકર્ષણ શક્તિ વધશે
શું 7th Pay Commission નું Pay Matrix ખતમ થશે?
જવાબઃ નહીં
FNPO સ્પષ્ટ કહ્યું છે:
7th CPC ની Pay Matrix સિસ્ટમ જારી રહેવી જોઈએ
કેમ?
પગાર ફિક્સેશનમાં પારદર્શિતા
દરેક ઈન્ક્રીમેન્ટ બાદ સટીક બેઝિકની જાણકારી
કોર્ટ કેસ અને પે અનોમલી ઓછી
એટલે કે નવું પગાર પંચ આવે, પરંતુ સિસ્ટમ તે રહે- ફોર્મ્યુલા બદલાઈ.
તમારા માટે તેનો શું મતલબ છે?
જો તમે કેન્દ્રીય કર્મચારી છો, તો તેનો મતલબ શું છે?
પગાર માત્ર એકવાર નહીં, દર વર્ષે વધુ વધી શકે છે
લોઅર લેવલ કર્મચારીઓને મોટો ફાયદો
પ્રમોશન અને સીનિયરિટીનો ફર્ક રહેશે.
પેન્શન બેઝ પણ મજબૂત થશે (કારણ કે બેઝિક વધશે)
પરંતુ ધ્યાન રાખોઃ
આ માગ છે, અંતિમ નિર્ણય સરકાર અને પગાર પંચ પર હશે.
શું આ માગ માની લેવામાં આવશે?
પહેલા કર્મચારી સંગઠનોની ભલામણ આવે છે
પછી પગાર પંચ તેના પર વિચાર કરે છે
પંચ ડેટા, મોંઘવારી, ફિસ્કલ સ્થિતિને જોઈને નિર્ણય કરે છે.
આ પ્રક્રિયામાં 2-3 વર્ષ થઈ શકે છે.
કોને ફાયદો/કોને નુકસાન?
સંભવિત ફાયદા
Group C & D કર્મચારીઓને લાભ
પેન્શનરોને લાંબાગાળે ફાયદો
સરકારી નોકરીનું મહત્વ મજબૂત
પડકાર
સરકાર પર ફિસ્કલ દબાવ
રાજ્યો પર પગાર ભારની અસર
પગાર સિસ્ટમનો નવો અધ્યાય
8મું પગાર પંચ જો મલ્ટી-લેયર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, 5 ટકા વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ અને 7th CPC Pay Matrix ને સાથે લઈને ચાલે છે તો તે માત્ર વેતન સંશોધન નહીં, સરકારી પગાર સિસ્ટમનો નવો અધ્યાય હશે.
FAQs (હંમેશા પૂછાતા સવાલ)
Q1. 8th Pay Commission શું બધા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ પર લાગૂ થશે?
A. હા, સામાન્ય રીતે બધા સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો પર લાગૂ થાય છે.
Q2. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું દરેક પગાર પંચમાં બદલાઈ છે?
A. હા, દરેક પંચમાં નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી થાય છે.
Q3. શું રાજ્ય સરકાર તેને અપનાવે છે?
A. મોટા ભાગના રાજ્ય કેન્દ્રના નિર્ણય બાદ તેને અપનાવે છે
Q4. શું વધેલો પગાર ટેક્સ હેઠળ આવશે?
A. હા, વધેલો પગાર ટેક્સમાં આવે છે.
Q5. શું 8th Pay Commission મા DA ખતમ થઈ જશે?
A. DA ખતમ થશે નહીં, પરંતુ તેને બેઝિક પગારમાં મર્જ કરી શકાય છે.
Q6. 8th Pay Commission ક્યારે લાગૂ થઈ શકે છેकब लागू ?
A. 2027 ની આસપાસ લાગૂ થવાની સંભાવના છે.
