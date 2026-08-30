/8મા પગાર પંચમાં 3 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ચર્ચા તેજ, સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં થશે મોટો વધારો!

8th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. કમિશન આગામી વર્ષના પ્રથમ છ મહિના સુધીમાં તેની ભલામણો રજૂ કરે તેવી શક્યતા છે. બધાની નજર કમિશન કયા ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલાની ભલામણ કરશે તેના પર છે. આ દરમિયાન વિવિધ અટકળો ફેલાઈ રહી છે. ત્યારે પ્રસ્તાવો પર એક નજર કરીએ.
આ 3 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ચર્ચા
આ વખતે મોંઘવારી, જીવનનિર્વાહનો વધતો ખર્ચ અને આરોગ્યસંભાળ ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને, કર્મચારી અને પેન્શનર સંગઠનોએ ઉચ્ચ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. વિવિધ સંગઠનોએ 3.61, 3.833 અને 4.00 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સૂચવ્યા છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એક મુખ્ય મુદ્દો છે. છઠ્ઠા અને 7મા પગાર પંચ હેઠળ સરકારે અનુક્રમે 1.86 અને 2.57ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કર્યા હતા.
શું છે પ્રસ્તાવ ?
ભારતના સર્વેક્ષણ મંત્રી સ્ટાફ એસોસિએશન (MSA)એ 3.61ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જો આ લાગુ થાય તો લઘુત્તમ બેઝિક પગાર લગભગ ₹64,980 અથવા ₹65,000 સુધી પહોંચી જશે. તો રાષ્ટ્રીય પરિષદ JCM અને ભારત પેન્શનર્સ સમાજ (BPS)એ 3.833ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. જે લાગુ થાય તો લઘુત્તમ બેઝિક પગાર ₹18,000 વધીને લગભગ ₹69,000 થઈ શકે છે. ભારતીય પ્રતિરક્ષા મઝદૂર સંઘ (BPMS)એ 4.00ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે, જે લાગુ થાય તો લઘુત્તમ બેઝિક પગાર ₹72,000 થઈ શકે છે.
આ દરખાસ્તોનો શું અર્થ હોઈ શકે છે ?
લેવલ 1 પર ₹18,000ના વર્તમાન બેઝિક પગારમાં 3.61 ફેક્ટર લાગુ કરવાથી ₹64,980નો આંકડો મળે છે. તો 3.833 ફેક્ટરમાં પગાર લગભગ ₹69,000 થાય છે, જ્યારે 4.00 ફેક્ટરમાં ₹72,000 થાય છે. પરિણામે લેવલ 1 પર 3.61 અને 4.00 દરખાસ્તો વચ્ચે બેઝિક પગારમાં દર મહિને લગભગ ₹7,020નો તફાવત છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ પેન્શન અને બેઝિક પગાર સાથે જોડાયેલા અન્ય નિવૃત્તિ લાભોને પણ અસર કરી શકે છે. જો કે, અંતિમ અસર 8મા પગાર પંચના પગાર મેટ્રિક્સ અને અન્ય ભલામણો પર આધારિત રહેશે.
10 મહિના પહેલા થઈ હતી 8મા પગાર પંચની રચના
3 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ 8મા પગાર પંચની રચના થયાના 10 મહિના પૂર્ણ થશે. કમિશનની ચર્ચાઓ હવે એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે, આગામી મહિનાઓમાં જયપુર, ચંદીગઢ, પુડુચેરી અને બેંગલુરુમાં બેઠકોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 8મા પગાર પંચને ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈના નેતૃત્વમાં પગાર સુધારણા, ભથ્થાં, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને પેન્શન સુધારાઓ અંગે તેની ભલામણો રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે.