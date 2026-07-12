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8th Pay Commission: 3 કરતાં ઓછો રહી શકે છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર! HRAમાં વધારો કરવાની આયોગ પાસે ડિમાંડ

8th Pay Commission: કર્મચારી સંગઠનોએ 8મા નાણાપંચ પાસેથી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અંગે મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ કરી છે. પગારપંચ દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 12, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:16 AM IST
8th Pay Commission: 3 કરતાં ઓછો રહી શકે છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર! HRAમાં વધારો કરવાની આયોગ પાસે ડિમાંડ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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