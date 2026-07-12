/8th Pay Commission: 3 કરતાં ઓછો રહી શકે છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર! HRAમાં વધારો કરવાની આયોગ પાસે ડિમાંડ

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચની રચના થયાને આઠ મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કમિશને દિલ્હીથી લખનૌ અને કોલકાતા સુધી ઘણી મોટી બેઠકો યોજી છે. કમિશન એક નવો રિપોર્ટ તૈયાર કરવા માટે તમામ ક્ષેત્રો અને સંગઠનો સાથે સંપર્ક કરી રહ્યું છે. કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં હાલમાં સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ વિષય ફિટમેન્ટ ફેક્ટર છે. કર્મચારી સંગઠનોએ 3.83થી 4ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. 8મા પગાર પંચના નિર્ણયની સીધી અસર 1.1 કરોડ કર્મચારીઓ પર પડશે.
શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ
કેટલાક એક્સપર્ટ માને છે કે હાલના સંજોગોને જોતાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.90થી 2.10 હોઈ શકે છે. એક્સપર્ટ માને છે કે 2.3થી વધુ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અશક્ય લાગે છે. 6ઠ્ઠા પગાર પંચ દરમિયાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.86 હતો, જ્યારે 7મા પગાર પંચ દરમિયાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતો. આ પછી, કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર 7,000 રૂપિયાથી વધીને 18,000 રૂપિયા થયો.
ખાનગી પોર્ટલના એક રિપોર્ટ અનુસાર, બેંકબજારના સીઈઓ આદિલ શેટ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.28થી 2.86 હોઈ શકે છે.
HRA અને ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સમાં વધારાની માંગ
કર્મચારી સંગઠનો હાલના HRAમાં વધારો કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. તેમણે કમિશનને ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ વધારવાની પણ વિનંતી કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે HRA વગેરે દિલ્હી જેવા શહેરોમાં સૌથી નીચલા સ્તરના કર્મચારીઓ માટે અપૂરતા છે. તેથી, તેમાં વધારો થવો જોઈએ.
DAને લઈને પણ મોટી માંગ
સંગઠનોએ 8મા પગાર પંચમાંથી DAમાં નોંધપાત્ર ફેરફારોની માંગ કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે જો DA 25 ટકા છે, તો તેને મૂળ પગાર સાથે મર્જ કરવો જોઈએ. હાલમાં, આવું નથી. હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે DA 60 ટકા છે. છેલ્લી વખત સરકારે DAમાં 2 ટકાનો વધારો કર્યો હતો.
નવેમ્બર 2025માં કરવામાં આવી હતી 8મા પગાર પંચની રચના
આ નાણા પંચની રચના ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં કરવામાં આવી હતી. કમિશન પાસે પોતાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય છે. કમિશનના રિપોર્ટના આધારે, કેન્દ્ર સરકાર કર્મચારીઓના પગાર વધારા અંગે નિર્ણય લેશે. નોંધનીય છે કે કમિશને હજુ સુધી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, બેઝિક પે અથવા HRA અંગે કોઈ ફેરફારની જાહેરાત કરી નથી. ફક્ત અટકળો ચાલુ છે.