8th Pay Commission: 2.57 નહીં 3.83 લાગુ કરાશે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ? જાણો પગાર વધારો ક્યારે મળી શકે છે
8th Pay Commission Fitment Factor: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે 8મા પગાર પંચની માંગણી તીવ્ર બની છે. રાષ્ટ્રીય પરિષદ (NC-JCM)એ સરકારને 3.833 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવા માટે એક મેમોરેન્ડમ મોકલ્યું છે. જાણો કે આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લેવલ 1થી 18 સુધીના પગારમાં કેટલો વધારો કરશે.
- કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે 8મા પગાર પંચની માંગણી તીવ્ર બની છે.
- NC-JCMએ સરકારને 3.833 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવા માટે એક મેમોરેન્ડમ મોકલ્યું છે.
- જાણો કે આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લેવલ 1થી 18 સુધીના પગારમાં કેટલો વધારો કરશે.
8th Pay Commission Fitment Factor: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. 8મા પગાર પંચ માટે 3.833 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણીએ હંગામો મચાવ્યો છે. રાષ્ટ્રીય પરિષદ (NC-JCM)ના સ્ટાફ પક્ષે સરકારને 51 પાનાનું મેમોરેન્ડમ મોકલ્યું હતું, જેમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું હતું કે ફુગાવાને અનુરૂપ પગારમાં વધારો કરવો જરૂરી છે.
JCM સચિવ શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર આ માહિતી શેર કરી. તેમણે લખ્યું કે, કર્મચારીઓની જરૂરિયાતો અને વધતી જતી ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને અનેક મહત્વપૂર્ણ દરખાસ્તો કરવામાં આવી છે.
સૌથી મોટું ધ્યાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર
સૌથી મોટું ધ્યાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર છે. 7મા પગાર પંચમાં તે 2.57 હતું, પરંતુ હવે તેને વધારીને 3.833 કરવાની માંગ છે. આની સીધી અસર પગાર પર પડશે. ઉદાહરણ તરીકે, લેવલ 1 માટે લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર 18,000 રૂપિયાથી વધીને આશરે 69,000 રૂપિયા થઈ શકે છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે?
ઓલ ઈન્ડિયા NPS એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશનના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ડૉ. મનજીત પટેલે સમજાવ્યું કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ એક ગુણક છે, જેનો ઉપયોગ નવા બેઝિક પગાર નક્કી કરવા માટે હાલના બેઝિક પગારને ગુણાકાર કરવા માટે થાય છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જેટલો ઊંચો હશે, તેટલો પગાર અને પેન્શન વધારે હશે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે? ગણતરીઓ સાથે સમજો
- જો કોઈ કર્મચારીનો વર્તમાન મૂળભૂત પગાર ₹18,000 છે અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.83 પર સેટ કરેલ હોય, તો:
- ₹18,000 × 3.833 = ₹68,994
- એનો અર્થ એ કે મૂળ પગાર સીધો વધીને ₹68,994 થશે.
- જો વર્તમાન મૂળભૂત પગાર ₹50,000 છે, તો:
- ₹50,000 × 3.833 = ₹1,91,650
- એનો અર્થ એ કે નવો મૂળભૂત પગાર ₹1,91,650 સુધી પહોંચી શકે છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કયા પરિબળો પર આધાર રાખે છે?
ફુગાવો અને જીવનનિર્વાહનો ખર્ચ
CPI અને CPI-IW ડેટા
સરકારની નાણાકીય સ્થિતિ અને બજેટ
કુલ પગાર ખર્ચ શ્રેણી
ખાનગી ક્ષેત્ર સાથે પગારની સરખામણી
ઉદ્યોગ પગાર સર્વેક્ષણ અને બજાર માપદંડ
પગાર વધારો ક્યારે પ્રાપ્ત થશે?
આઠમું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી મળવાનું છે, એટલે કે નિયમો અનુસાર, પગાર વધારો આ તારીખથી મળવો જોઈએ. જોકે, મનજીત પટેલ કહે છે કે કમિશનને તેનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં, કેબિનેટની મંજૂરી મેળવવામાં અને અમલમાં મૂકવામાં લગભગ 18થી 24 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. તેથી, એવી શક્યતા છે કે કર્મચારીઓને 1 જુલાઈ, 2027 અથવા 1 જાન્યુઆરી, 2028થી વધેલો પગાર મળશે.
