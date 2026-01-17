8th Pay Commission: લેવલ 1થી 18 સુધી... કયા કર્મચારીઓનો કેટલો વધી શકે છે પગાર ? જાણો
8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચની મંજૂરી મળ્યા પછી, કર્મચારીઓમાં અપેક્ષિત પગાર વધારા અંગે ઉત્સુકતા વધી ગઈ છે. ચાલો જાણીએ કે લેવલ 1થી 18 સુધીના કર્મચારીઓ કેટલો પગાર વધારો અપેક્ષા રાખી શકે છે.
Trending Photos
8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચની મંજૂરી મળ્યા પછી, કર્મચારીઓ જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે તેમના પગારમાં કેટલો વધારો થશે. 8મા પગાર પંચ હેઠળ પગાર માળખા અથવા પગાર વધારા અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી બહાર પાડવામાં આવી નથી, પરંતુ 8મા પગાર પંચ હેઠળ અપેક્ષિત પગાર વધારાનો અંદાજ લગાવવા માટે ફક્ત એક્સપર્ટની ગણતરીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પગાર અને પેન્શન વધારો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર આધાર રાખશે. આ નિર્ણય ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતાવાળી સમિતિ દ્વારા લેવામાં આવશે. ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકાર નિર્ણયની સમીક્ષા કરશે, અને સમગ્ર પ્રક્રિયા 2027ના બીજા ભાગમાં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે. આ પછી, તહેવારોની મોસમ દરમિયાન તેનો અમલ જાહેર થઈ શકે છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું હોઈ શકે છે?
એક્સપર્ટ માને છે કે 8મા પગાર પંચ હેઠળ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.70 અને 2.86ની વચ્ચે હોઈ શકે છે અને તે બધા લેવલના કર્મચારીઓને સમાન રીતે લાગુ કરી શકાય છે. તેઓ કહે છે કે એકસમાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર બધા કર્મચારીઓને સમાન લાભ આપે છે, પરંતુ ઉચ્ચ હોદ્દાઓ રૂપિયાના સંદર્ભમાં વધુ વધારો મેળવે છે.
કોના પગારમાં કેટલો વધારો થશે?
2.15 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે પગાર વધારો
લેવલ 1 કર્મચારીઓમાં ₹18,000થી ₹38,700નો વધારો થઈ શકે છે, જે કુલ ₹20,700 થાય છે.
લેવલ 10 કર્મચારીઓમાં ₹56,100થી ₹1,20,615 નો વધારો થઈ શકે છે, જે કુલ ₹64,515 થાય છે.
લેવલ 18 કર્મચારીઓમાં ₹2,50,000 થી ₹5,37,500 અથવા ₹2,87,500 નો વધારો થઈ શકે છે.
2.86 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર સંભવિત પગાર
લેવલ 1 કર્મચારીઓનો પગાર ₹18,000થી વધીને ₹51,480 અથવા ₹33,480 થઈ શકે છે.
લેવલ 3 કર્મચારીઓનો પગાર ₹21,700થી વધીને ₹62,062 અથવા ₹40,362 થઈ શકે છે.
લેવલ 6 કર્મચારીઓનો પગાર ₹35,400થી વધીને ₹1,01,244 અથવા ₹65,844 થઈ શકે છે.
લેવલ 10 કર્મચારીઓનો પગાર ₹65,844થી વધીને ₹1,60,446 અથવા ₹1,04,346 થશે.
1.7 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે નીચલા લેવલના કર્મચારીઓનો પગાર
લેવલ 1 ના કર્મચારીઓનો પગાર 18000 રૂપિયાથી વધીને 30600 રૂપિયા થશે
લેવલ 3ના કર્મચારીઓનો પગાર 21700 રૂપિયાથી વધીને 36890 રૂપિયા થશે
લેવલ 6ના કર્મચારીઓનો પગાર 35400 રૂપિયાથી વધીને 60000 રૂપિયા થશે
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે