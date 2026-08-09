/8th Pay Commission: પગારથી લઈને પેન્શન સુધી... 8મા પગાર પંચમાં આ 5 મોટી માગો, ક્યારે થશે લાગુ?

સરકારે આઠમાં પગાર પંચની રચના કરી અને સરકારી વિભાગોએ પોતાના કર્મચારીઓનો ડેટા પોર્ટલ પર અપલોડ કરી દીધો છે. કર્મચારીઓ અને પેન્શન સંગઠન સાથે પંચ સતત બેઠક કરી રહ્યું છે. ઘણા શહેરોમાં આઠમાં પગાર પંચને લઈને બેઠક યોજાઈ ચુકી છે અને ઘણા શહેરોમાં મીટિંગનું આયોજન થવાનું બાકી છે.
આ મીટિંગ દરમિયાન કર્મચારીઓએ પંચ સામે પોતાની માંગ રાખી છે, જેમાં પગાર-પેન્શન સિવાય રજા, ભથ્થા, હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જેવી વસ્તુ છે. આ માંગને આધાર પર પંચ પોતાનો રિપોર્ટ સરકારને સોંપશે. રિપોર્ટ સોંપ્યા બાદ કેબિનેટ તેની મંજૂરી આપશે. ત્યારબાદ તેને લાગૂ કરવાના નિયમ બનાવવામાં આવશે અને પછી લાગૂ કરવામાં આવશે.
મોટા ભાગના એક્સપર્ટનું માનવું છે કે 8મું પગાર પંચ લાગૂ થવામાં એક વર્ષથી વધુનો સમય લાગી શકે છે, કારણ કે તેમાં હજુ ઘણું કામ બાકી છે. ભલે પંચ ઝડપથી કામ કરી રહ્યું છે, પરંતુ તેનો ફાઇનલ રિપોર્ટ બનવા અને સમીક્ષા કરવા દરમિયાન વધુ સમય લાગી શકે છે.
એરિયર આપશે સરકાર
ભલે આઠમું પગાર પંચ 2027ના અંતમાં લાગૂ થાય, પરંતુ તેને પ્રભાવી જાન્યુઆરી 2026થી માનવામાં આવશે. તેનો મતલબ છે કે આશરે 8 વર્ષનું એરિયર સરકાર એક સાથે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના એકાઉન્ટમાં જમા કરી શકે છે.
આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ 5 મોટી માંગો
1. મિનિમમ બેઝિક પગારઃ NC-JCMની માંગ છે કે ઓછામાં ઓછી બેઝિક સેલેરીને 18,000 રૂપિયાથી વધારી 69000 રૂપિયા કરી દેવામાં આવે. આ માંગ પરિવારની જરૂરિયાત અને મોંઘવારીને ધ્યાનમાં રાખી તૈયાર કરવામાં આવી છે.
2. ફિટમેન્ટ ફેક્ટરઃ કર્મચારીઓની એક મોટી માંગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને લઈને પણ છે. કર્મચારીઓની માંગ છે કે સરકાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને વધારી 3.83 કરે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધાર પર બેઝિક સેલેરીમાં વધારો થાય છે. જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.83 રહે છે તો કર્મચારીઓની મિનિમમ બેઝિક સેલેરી 6900 રૂપિયા થશે.
3. દર વર્ષે 6 ટકાનો પગાર વધારોઃ કર્મચારીઓની માંગ પગારમાં દર વર્ષે વધારાની પણ છે. સરકારી કર્મચારી માંગ કરી રહ્યાં છે કે ઓછામાં ઓછો દર વર્ષે 6 ટકાનો પગાર વધારો મળે, જેથી મોંઘવારીનો મુકાબલો કરી શકાય.
4. જૂની પેન્શન યોજનાઃ આ સિવાય કર્મચારી સંગઠનની માંગ છે કે જૂની પેન્શન યોજના બહાલ કરવામાં આવે. તેનો ઉદ્દેશ્ય નિવૃત્તિ બાદ કર્મચારીઓને વધુ નક્કી પેન્શન સુરક્ષા આપવાનો છે.
5. HRA અને બીજા ભથ્થામાં વધારો થાયઃ NC-JCM એ મિનિમમ HRA સ્લેબને 30 ટકા કરવા સહિત ભથ્થામાં સંશોધનની માંગ કરી છે. આ સિવાય પરિવારની ગણતરી, પ્રમોશન અને પેન્શન સાથે જોડાયેલા નિયમમાં પણ ફેરફાર કરવાની માંગ રાખી છે.