8મા પગાર પંચે આપ્યું મોટું અપડેટ, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને જણાવ્યો પૂરો પ્લાન
8th Pay Commission latest: આઠમા પગાર પંચે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ જાહેરી કર્યું છે.
- 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચે આગામી બેઠકો અંગે તેની વેબસાઇટ પર એક સૂચના જાહેર કરી છે.
- આગામી મહિનાઓમાં, દિલ્હી ઉપરાંત દેશભરના વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં બેઠકો યોજાશે.
- આ બેઠકો વિશેની માહિતી પગાર પંચની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર આપવામાં આવશે.
8th Pay Commission latest: આઠમા પગાર પંચે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપી છે. 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચે આગામી બેઠકો અંગે તેની વેબસાઇટ પર એક સૂચના જાહેર કરી છે. પગાર પંચ અનુસાર, તેને 28 એપ્રિલથી 30 એપ્રિલ, 2026 દરમિયાન દિલ્હીમાં યોજાનારી બેઠકોમાં ભાગ લેવા અને કમિશન સાથે વાતચીત કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં વિનંતીઓ મળી છે. જો કે, મર્યાદિત સમય અને વ્યસ્ત સમયપત્રકને કારણે, બધી વિનંતીઓને સમાવી શકાય નહીં.
જો કે, પગાર પંચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે દિલ્હીમાં યોજાનારી બેઠકો દરમિયાન શક્ય તેટલા વધુ યુનિયનો, કર્મચારી સંગઠનો અને વિવિધ સંગઠનો સાથે જોડાવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે, પરંતુ દરેક સંગઠનને સમય ફાળવવાનું મુશ્કેલ બની શકે છે. પગાર પંચ જણાવે છે કે આગામી મહિનાઓમાં, દિલ્હી ઉપરાંત દેશભરના વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં બેઠકો યોજાશે.
આ બેઠકો વિશેની માહિતી પગાર પંચની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર આપવામાં આવશે. કમિશને જણાવ્યું છે કે દિલ્હી-એનસીઆરની બહારના રસ ધરાવતા હિસ્સેદારો તેમના રાજ્ય અથવા નજીકના રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં કમિશન સાથે મળવા માટે અરજી કરી શકશે. આનાથી દૂરના વિસ્તારોમાં રહેતા સંગઠનોને રાહત મળશે તેવી અપેક્ષા છે, કારણ કે તેમને દિલ્હી જવાની જરૂર રહેશે નહીં.
ગયા વર્ષે પગાર પંચની રચના
કેન્દ્ર સરકારે ગયા વર્ષે પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી. જાન્યુઆરીમાં થયેલી જાહેરાત બાદ, નવેમ્બરમાં પગાર પંચના અધ્યક્ષ અને અન્ય સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષના ફેબ્રુઆરીમાં, પગાર પંચે તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ શરૂ કરી હતી. પગાર પંચ આ વેબસાઇટ પર તમામ મહત્વપૂર્ણ અપડેટ્સ શેર કરશે.
18 મહિના રાહ જોવી
પગાર પંચ તેની રચનાના 18 મહિનાની અંદર સરકારને ભલામણોનો અહેવાલ સુપરત કરે તેવી અપેક્ષા છે. સરકાર નક્કી કરે છે કે તે પગાર પંચની ભલામણોને શબ્દશ, સ્વીકારશે કે સુધારા કરશે. જો કે, વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા પગાર પંચ પર તેમની માંગણીઓ અને સૂચનો રજૂ કરવા માટે દબાણ સતત વધી રહ્યું છે.
8મા પગાર પંચની રચના થયા પછી, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને વિવિધ કર્મચારી સંગઠનોમાં રસ વધી રહ્યો છે. ઘણી સંસ્થાઓ પગાર વધારો, ફિટમેન્ટ પરિબળો, ભથ્થામાં સુધારો, પેન્શન સુધારા અને સેવાની શરતોમાં ફેરફાર જેવા મુદ્દાઓ પર કમિશન સમક્ષ પોતાના મંતવ્યો રજૂ કરવા માંગે છે.
એક્સપર્ટ માને છે કે પગાર પંચ હવે સક્રિય થઈ ગયું છે. આ સંદર્ભમાં બેઠકોનો દોર શરૂ થયો છે. આગામી મહિનાઓમાં યોજાનારી બેઠકો પગાર અને પેન્શન સંબંધિત મોટા નિર્ણયોની દિશા નક્કી કરી શકે છે.
