/8મું પગાર પંચ અને 18 સપ્ટેમ્બરની ડેડલાઈન... સરકારીના કર્મચારીઓને આ સમાચાર જાણવા જરૂરી

8th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો આતુરતાપૂર્વક 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ રાહ ક્યાં સુધી ચાલશે તે તો સમય જ કહેશે, પરંતુ પગાર પંચે નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં સરકારને પોતાનો અહેવાલ સુપરત કરવાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. પરિણામે પંચ દેશના વિવિધ ભાગોમાં સતત બેઠકો કરી રહ્યું છે.
આ પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે હાલમાં ચંદીગઢમાં એક બેઠક ચાલી રહી છે અને આવતા મહિને બેંગલુરુમાં પણ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બેંગલુરુની બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સંગઠનોએ શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અરજી કરવાની રહેશે.
હવે બેંગલુરુમાં યોજાશે બેઠક
પગાર પંચ 7 અને 8 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ બેંગલુરુની મુલાકાતે છે. આ મુલાકાત દરમિયાન પંચ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ સાથે સંકળાયેલા સંગઠનો, સંસ્થાઓ, એસોસિએશનો અને યુનિયનોના પ્રતિનિધિઓને મળીને તેમની માંગણીઓ અને સૂચનો પર ચર્ચા કરશે. એક જાહેરનામામાં, પગાર પંચે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે પણ સંગઠન બેંગલુરુમાં પંચને મળવા ઈચ્છતું હોય, તેણે 18 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધીમાં મુલાકાત માટે વિનંતી સબમિટ કરવી જરૂરી છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સંગઠનો પાસે અરજી કરવા માટે 18 સપ્ટેમ્બર સુધીનો સમય છે.
બેઠકમાં કોને મળશે તક?
કેન્દ્ર સરકાર સાથે સંકળાયેલા સંગઠનો, સંસ્થાઓ, એસોસિએશનો અને યુનિયનો બેંગલુરુની બેઠકમાં પગાર પંચ સમક્ષ તેમના વિચારો રજૂ કરી શકે છે. ખાસ કરીને, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સંગઠનો અને અન્ય સંબંધિત હિતધારકો પંચ સાથે મુલાકાત માટે વિનંતી કરી શકે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચના કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કરવામાં આવી હતી. પંચને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને અન્ય સંબંધિત શ્રેણીઓના પગાર, ભથ્થાં અને સેવા શરતો અંગે ભલામણો કરવાનું કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું છે. કર્મચારીઓ અને અન્ય હિતધારકો પાસેથી સૂચનો મેળવવા માટે પંચ વિવિધ શહેરોની મુલાકાત લઈ રહ્યું છે અને બેંગલુરુની મુલાકાત દરમિયાન પણ આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખશે.
ભલામણો ક્યારે અમલમાં આવી શકે છે ?
પગાર પંચનું નેતૃત્વ સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ કરી રહ્યા છે. પંચમાં સભ્ય-સચિવ પંકજ જૈન (ભૂતપૂર્વ IAS) અને સભ્ય પ્રોફેસર પુલક ઘોષ (ફાઇનાન્સના પ્રોફેસર અને વડાપ્રધાનની આર્થિક સલાહકાર પરિષદના સભ્ય)નો સમાવેશ થાય છે.
આયોગ દ્વારા તેની રચના (3 નવેમ્બર, 2025)ના 18 મહિનાની અંદર તેની અંતિમ ભલામણો જાહેર કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. આનો અર્થ એ છે કે અહેવાલ સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ મે 2027 છે. વધુમાં, અગાઉના અમલીકરણોને જોતાં એવી શક્યતા છે કે ભલામણોનો સંપૂર્ણ અમલ બે વર્ષના સમયગાળામાં એટલે કે 2029 અથવા 2030 સુધીમાં કરવામાં આવશે.