/8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓને 20 મહિનાનું એરિયર્સ તો મળશે, પણ આ ભથ્થાંના રૂપિયા હાથમાં નહીં આવે! જાણો કેમ

8th Pay Commission: રિપોર્ટ અનુસાર, પંચની ભલામણો લાગુ કરવામાં વિલંબ થવાને કારણે કર્મચારીઓને 20 થી 24 મહિના સુધીનું એરિયર્સ મળી શકે છે. જો કે, નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, માત્ર DA (મોંઘવારી ભથ્થું)નું એરિયર્સ મળવાની શક્યતા વધુ છે, જ્યારે HRA અને ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સના એરિયર્સ પર સસ્પેન્સ યથાવત છે.
8th Pay Commission Latest Updates: કેન્દ્ર સરકારના લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની નજર હાલમાં 8મા પગાર પંચના અપડેટ પર ટકેલી છે. સૌ કોઈને આશા છે કે નવા પગાર પંચની ભલામણો પછી પગાર અને પેન્શનમાં મોટો વધારો થશે. પરંતુ હવે એક મોટો પ્રશ્ન સામે આવી રહ્યો છે કે, જો 8મા પગાર પંચનો રિપોર્ટ આવવામાં વિલંબ થાય છે, તો કર્મચારીઓને કયા-કયા એરિયર્સ મળશે અને કયા ભથ્થાનો લાભ કદાચ નહીં મળી શકે? ચાલો વિગતો વિગતવાર જાણીએ.
7મા પગાર પંચની મુદત ડિસેમ્બર 2025માં સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને એવું માનવામાં આવે છે કે, 8મા પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ ગણવામાં આવશે. જો કે, પંચને પોતાનો રિપોર્ટ સોંપવા માટે મે 2027 સુધીનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ કેબિનેટની મંજૂરી અને નિયમો લાગુ કરવામાં બીજા 3 થી 6 મહિના લાગી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં કર્મચારીઓને લગભગ 20 થી 24 મહિનાનું એરિયર્સ મળવાની સંભાવના છે.
પરંતુ, કર્મચારીઓ માટે સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે, આખરે એરિયર્સ કઈ વસ્તુનું મળશે? માત્ર બેઝિક સેલરીનું કે પછી HRA, DA અને ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સનું પણ એરિયર્સ મળશે?
કર્મચારીઓને ક્યા-ક્યા ભથ્થા મળી શકે છે?
નાણાકીય નિષ્ણાતો અનુસાર, અગાઉના પગાર પંચના અનુભવને જોઈએ તો મોંઘવારી ભથ્થું એટલે કે DAનું એરિયર્સ મળવાની શક્યતા સૌથી વધુ છે. કારણ એ છે કે DA સીધો જ કર્મચારીના બેઝિક પગાર સાથે જોડાયેલો હોય છે. જેવો નવો બેઝિક પગાર નક્કી થાય છે, તેના આધારે જ DAની ફરીથી ગણતરી કરવામાં આવે છે. તેથી DAનો તફાવત કર્મચારીઓને એરિયર્સ તરીકે આપવામાં આવે છે.
આ એરિયર્સ પર સસ્પેન્સ!
જ્યારે બીજી તરફ હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (House Rent Allowance) એટલે કે HRAને લઈને ચિત્ર અલગ છે. સામાન્ય રીતે HRA નવા દરો સાથે ભવિષ્યમાં લાગુ કરવામાં આવે છે અને ભૂતકાળના સમયનું એરિયર્સ આપવામાં આવતું નથી. હાલમાં કર્મચારીઓને શહેરોની કેટેગરી પ્રમાણે 10%, 20% અને 30% HRA મળે છે. જો કે, નવા પગાર પંચમાં આ દરો બદલાઈ શકે છે, પરંતુ જૂના મહિનાઓનું એરિયર્સ મળવાની શક્યતા ઓછી માનવામાં આવી રહી છે.
તેવી જ રીતે ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ (Transport Allowance) એટલે કે TPTA પણ સામાન્ય રીતે ફિક્સ રકમ માનવામાં આવે છે. 7મા પગાર પંચમાં આ રકમ 1,350 રૂપિયાથી 7,200 રૂપિયા સુધીની છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, આનું એરિયર્સ પણ સામાન્ય રીતે આપવામાં આવતું નથી, કારણ કે આ નીતિ આધારિત ભથ્થું માનવામાં આવે છે.
કેવી રીતે કરવામાં આવે છે એરિયર્સની ગણતરી?
જો એરિયર્સની ગણતરીની વાત કરીએ તો, તે જૂના અને નવા બેઝિક પગારના તફાવત પર આધારિત હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો 7મા પગાર પંચમાં કોઈ કર્મચારીનો બેઝિક પગાર 35,400 રૂપિયા છે અને નવા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પછી તે વધીને 70,000 રૂપિયા કે તેથી વધુ થઈ જાય છે, તો બન્ને વચ્ચેના તફાવતને વિલંબિત મહિનાઓ સાથે ગુણીને એરિયર્સની રકમ કાઢવામાં આવશે.
હાલમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને લઈને અલગ-અલગ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. કેટલાક કર્મચારી સંગઠનો 2.0 થી લઈને 2.57 કે તેથી વધુ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે. જો સરકાર મોટું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર મંજૂર કરે છે, તો કર્મચારીઓનું એરિયર્સ પણ લાખો રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે.
જો કે, નિષ્ણાતો સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે, કર્મચારીઓએ એવું માનીને ન ચાલવું જોઈએ કે દરેક ભથ્થાનું એરિયર્સ મળશે જ. આખરી નિર્ણય સરકારના જાહેરનામા (નોટિફિકેશન) અને પંચની ભલામણો પર નિર્ભર રહેશે. આ જ કારણ છે કે હવે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની નજર 8મા પગાર પંચની આગામી બેઠકો અને અહેવાલ પર ટકેલી છે.