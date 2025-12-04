Prev
સરકારી કર્મચારીઓ, પેન્શનરોને પગારમાં મળશે મેગા વધારો! જાણો ખાતામાં ક્યારથી આવશે વધારા સાથે સેલેરી?

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચની પ્રક્રિયા ઝડપથી આગળ વધી રહી છે અને તેની સાથે જ લાખો પરિવારોની આશાઓ પણ વધી ગઈ છે. સરકારે નવેમ્બર 2025ની શરૂઆતમાં 8મા પગાર પંચની રચના કરી દીધી છે અને તેના Terms of Reference (ToR)ને પણ મંજૂરી આપી દીધી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 04, 2025, 06:15 PM IST

8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે આ એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે નવેમ્બર 2025માં 8મા પગાર પંચની રચના કરી અને તેના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR)ને પણ મંજૂરી આપી દીધી છે. ત્યારથી જ દેશભરના કરોડો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં ઘણી ઉત્સુકતા છે કે, આખરે તેમની સેલરી કે પેન્શનમાં વધારો ક્યારથી થશે.

ક્યારે આવશે રિપોર્ટ?
સરકારે 8મા પગાર પંચને પોતાનો રિપોર્ટ જમા કરાવવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે. નિષ્ણાતોના મતે, આયોગ સામાન્ય રીતે 18 થી 24 મહિનામાં તેની ભલામણો તૈયાર કરી લે છે. કર્મચારી સંગઠનો સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓ કહે છે કે, જો આયોગ એક્સટેન્શન માંગે છે, તો આ પ્રક્રિયામાં બે વર્ષ સુધીનો સમય લાગી શકે છે. હાલમાં ડેટા કલેક્શનનો મોટો ભાગ પૂર્ણ થઈ ગયો છે, એટલે કે કામ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.

ક્યારથી મળશે વધેલો પગાર?
ફાઇનાન્સિયલ એક્સપર્ટ સ્વપ્નિલ અગ્રવાલ કહે છે કે, ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે પગાર પંચની ભલામણો લાગુ કરવામાં સરકારને 1-2 વર્ષનો સમય લાગે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 7મું પગાર પંચ 29 મહિનામાં લાગુ થયું હતું. આ હિસાબે 8મા CPCની ભલામણો 2026ના અંતથી લઈને 2027ની શરૂઆતની વચ્ચે લાગુ થવાની પૂરી સંભાવના છે.

શું યુપી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા લાગુ થશે?
ઘણા નિષ્ણાતો માને છે કે, ફેબ્રુઆરી 2027ની યુપી ચૂંટણીઓ પહેલા 8મો CPC લાગુ કરવો સરકાર માટે રાજકીય રીતે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. આનાથી લાખો સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને સીધો આર્થિક લાભ મળશે. જો કે, કેટલાક અધિકારીઓ માને છે કે આખી પ્રક્રિયા આટલી જલ્દી પૂરી નહીં થાય, પરંતુ સરકાર વચગાળાની રાહત ચોક્કસ આપી શકે છે, જેમ કે, બેઝિક પેનો અમુક ભાગ વધારીને અથવા ફિક્સ રકમ ઉમેરીને.

શું 8મું પગાર પંચ ટળી શકે છે?
રાજસ્થાન ચૂંટણી (ડિસેમ્બર 2027) અથવા 2029ની લોકસભા ચૂંટણી સુધી તેને ટાળવાની સંભાવના ઓછી છે, કારણ કે આયોગની રચના પહેલેથી જ થઈ ચૂકી છે અને તેનું લક્ષ્ય 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થવાનું હતું. નિષ્ણાતોના મતે, લેટ 2026 અથવા અર્લી 2027 સૌથી સંભવિત સમયરેખા છે. તમને જણાવી દઈએ કે, 8મો પગાર પંચ લાગુ થતાં જ લાખો કર્મચારીઓના બેઝિક પગાર, HRA, મોંઘવારી ભથ્થા અને પેન્શનમાં ભારે વધારો થશે. સાથે જ ઘણા ભથ્થાઓનું પુનર્ગઠન પણ નક્કી છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

