/8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓની બલ્લે-બલ્લે! 8મા પગાર પંચમાં મળશે રૂ. 18 લાખ સુધીનું એરિયર!

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોની આતૂરતાપૂર્વક પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. કર્મચારીઓની અનેક માગો છે અને હવે અંતમાં તે જોવાનું રહેશે કે કેટલી માગો સ્વીકારવામાં આવે છે અને કેટલી નહીં. આ વચ્ચે સૌથી વધુ ચર્ચામાં કંઈ છે તો તે છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર. કારણ કે તેના દ્વારા બેઝિક પગાર, DA અને એરિયર્સ નક્કી કરવામાં આવે છે.
હાલમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેટલું રહેશે તેના પર કોઈ અપડેટ આવ્યું નથી. પરંતુ ઘણા કર્મચારી સંઘોની માગ છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 આપવામાં આવે. પરંતુ જો માગ માની લેવામાં આવે તો તે પ્રમાણે લેવલ 8ના કર્મચારીઓને કેટલું એરિયર્સ મળશે.
કેટલું બનશે લેવલ-8 કર્મચારીઓનું એરિયર?
જો એરિયર કેલ્કુલેટરમાં ચેક કરીએ તો 2.57 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી લેવલ 8ના કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આશરે 18 લાખ રૂપિયા સુધીનું એરિયર મળી શકે છે. તેવામાં રિપોર્ટ લાગૂ થવામાં હજુ 20-24 મહિનાનો સમય લાગે છે તો વર્તમાન 47600 નો બેઝિક પગાર વધી 122332 રૂપિયા થઈ જશે. ઇન-હેન્ડ પગાર 74732 રૂપિયા હશે. જો તેને લાગૂ કરવામાં 24 મહિનાનો સમય લાગે છે તો એરિયર 17,93,568 રૂપિયા થઈ જશે.
અલગ-અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર કેટલું એરિયર?
|ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
|કેટલું બનશે એરિયર
|2.15
|13,13,760 રૂપિયા
|2.28
|14,62,272 રૂપિયા
શું હોય છે એરિયર?
એરિયર તે બાકી પૈસા છે જે કોઈ કારણે આવવામાં વિલંબ થાય છે. આ વિલંબને કારણે પૈસા એક સાથે કર્મચારીના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે. તેવામાં 8મા પગાર પંચમાં જેટલો વિલંબ થશે એરિયર એટલું વધતું જશે.
બેઠકોનો દોર યથાવત
મહત્વનું છે કે આઠમાં પગાર પંચની હાલ બેઠકો ચાલી રહી છે. સપ્ટેમ્બરમાં જયપુર, ચેન્નઈ, પુડુચેરીની સાથે-સાથે ચંદીગઢમાં પંચે મહત્વની બેઠક યોજી. પંચની રચના નવેમ્બર 2025મા કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ સરકારે રિપોર્ટ સોંપવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપ્યો હતો. જે હેઠળ મે 2027 સુધી પંચે રિપોર્ટ સોંપવાનો છે. હાલ બેઠકોનો દોર ચાલી રહ્યો છે અને બધા આ રિપોર્ટ્સની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે.