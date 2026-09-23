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  • /8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓની બલ્લે-બલ્લે! 8મા પગાર પંચમાં મળશે રૂ. 18 લાખ સુધીનું એરિયર!

8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓની બલ્લે-બલ્લે! 8મા પગાર પંચમાં મળશે રૂ. 18 લાખ સુધીનું એરિયર!

8મા પગાર પંચના રિપોર્ટની પ્રતીક્ષા લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો કરી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે ચર્ચા ચાલી રહી છે કે 2.57નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરવામાં આવશે. જે પ્રમાણે આવો જાણીએ કેટલું એરિયર્સ મળશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 23, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:27 PM IST
8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓની બલ્લે-બલ્લે! 8મા પગાર પંચમાં મળશે રૂ. 18 લાખ સુધીનું એરિયર!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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