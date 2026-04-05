8th Pay Commission: ગ્રોસ સેલેરીમાં 3 ગણો વધારો! ₹16,560 વધી શકે છે બેઝિક, ફિટમેન્ટ, HRA, TA થી બદલાશે ગણતરી
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. કર્મચારીઓ વચ્ચે માત્ર એક જ ચર્ચા છે કે તેના પગારમાં કેટલો વધારો થશે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેટલું રહેશે. તો આજે અમે તમને 18000 બેઝિક પગાર હોય તેના પગારમાં કેટલો વધારો થઈ શકે છે, તે ગણતરી દ્વારા સમજાવીશું.
- આઠમાં પગાર પંચમાં સંપૂર્ણ પગાર માળખામાં થશે ફેરફાર
- 1.92 રહી શકે છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
- 18000 બેઝિક વધીને થઈ શકે છે 45000
8મા પગાર પંચ (8th Pay Commission) ને લઈને સૌથી મોટો સવાલ છે 'મારો પગાર કેટલો વધશે'? પરંતુ આ જવાબ માત્ર બેઝિકમાં છુપાયેલો નથી. અસલી ફેરફાર ગ્રોસ સેલેરીમાં થશે.
કારણ કેઃ
બેઝિક વધશે
HRA તેના પર વધશે
TA સામેલ થશે
અને DA ભવિષ્યમાં તે નવા બેઝિક પર મળશે.
એટલે કે સંપૂર્ણ પગારના માળખામાં ફેરફાર થવાનો છે. જો તમારો વર્તમાન બેઝિક પગાર 18000 છે, તો અમે તમને સમજાવીશું કે નવી ગ્રોસ સેલેરી કઈ રીતે બનશે.
પહેલા આ 3 વાત સમજો
₹18,000 બેઝિકવાળાનો નવો બેઝિક ₹34,560 સુધી પહોંચી શકે છે.
HRA અને TA જોડી ગ્રોસ સેલેરી ₹45,000+ થઈ શકે છે.
DA અત્યારે 0%, પરંતુ આગળ તે પગારને 60,000 સુધી લઈ જઈ શકે છે.
સૌથી પહેલા સમજોઃ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે અને કેમ જરૂરી છે?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર તે મલ્ટીપ્લાયર છે, જેનાથી તમારો નવો બેઝિક પગાર નક્કી થાય છે.
7th CPC: 2.57
8th CPC (સંભવિત): 1.92
ગણતરીઃ નવો બેઝિક પગાર કઈ રીતે બનશે?
ફોર્મ્યુલાઃ નવો બેઝિક= જૂનો બેઝિક × ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
₹18,000 × 1.92 = ₹34,560
એટલે કે બેઝિકમાં ₹16,560 નો વધારો.
આ આગળ સંપૂર્ણ ગ્રોસ સેલેરીનો આધાર બનશે.
HRA કઈ રીતે બદલાશે અને કેટલું વધશે?
HRA હંમેશા બેઝિકના ટકા હોય છે.
|શહેર કેટેગરી
|HRA ટકાવારી
|X (Metro)
|27%
|Y
|18%
|Z
|9%
ઉદાહરણ (X City)
HRA = 27% × ₹34,560= ₹9,331
અત્યારે: ₹4,860
આગળ: ₹9,331
માત્ર HRA માં જ ₹4,400+ નો વધારો
TA (Transport Allowance) કેટલું મળશે?
TA શહેર અને લેવલ પર નિર્ભર કરે છે.
Metro/Higher TPTA cities: ₹1,350
તેમાં મોટો ફેરફાર નહીં, પરંતુ ગ્રોસ સેલેરીનો સ્થિર હિસ્સો બન્યો રહેશે.
DA કેમ 0% માનવામાં આવ્યું છે? શું નુકસાન છે?
દરેક નવા પગાર પંચમાં:
DA 0% થી શરૂ
કારણ કે જૂના ડીએને બેઝિકમાં એડજસ્ટ કરવામાં આવે છે.
પરંતુ અસલી ફાયદો આગળ છે
દર છ મહિને:
DA વધશે
અને વધેલા બેઝિક પર વધારો થશે
એટલે પગાર ઝડપથી વધશે.
ગ્રોસ સેલેરીની ગણતરી (₹18,000 બેઝિક)
|ઘટક
|7th CPC
|8th CPC (સંભવિત)
|બેઝિક પે
|₹18,000
|₹34,560
|HRA
|₹4,860
|₹9,331
|TA
|₹1,350
|₹1,350
|DA
|₹10,440
|₹0
|કુલ ગ્રોસ સેલેરી
|₹34,650
|₹45,241
તો તમારો નવો ગ્રોસ પગાર કેટલો બનશે?
નવી ગ્રોસ સેલેરીઃ ₹45,241 દર મહિને (અનુમાન)
એટલે કે ₹34,650 થી વધી ₹45,241
માત્ર વધારોઃ 10,000 આસપાસ
શું ખરેખર ત્રણ ગણો વધારો છે?
તત્કાલ નહીં, પરંતુ સમજવું જરૂરી છે
વર્તમાનમાં શું છે
બેઝિક ઓછો
DA વધુ
આગળ શું થશે
બેઝિક વધુ
ડીએમાં બાદમાં વધારો
એટલે કે
શરૂઆતમાં ઠીકઠાક વધારો
બાદમાં ઝડપથી ગ્રોથ
આગળ DA વધવા પર પગાર કેટલો થશે?
|DA %
|અંદાજિત ગ્રોસ સેલેરી
|0%
|₹45,241
|20%
|₹52,000+
|50%
|₹60,000+
અહીં 3 ગણાની અસર ધીમે-ધીમે દેખાશે.
તમારા માટે શું મતલબ છે?
તમારો બેઝિક પગાર ₹18,000 છે:
શરૂઆત: ₹45,000
2-3 વર્ષ બાદઃ ₹55,000-₹60,000
Long term ફાયદા
PF વધુ
Pension વધુ
Gratuity વધુ
એટલે કે આ માત્ર પગારમાં વધારો નહીં, સંપૂર્ણ નાણાકીય અપગ્રેડ છે.
8th Pay Commission ક્યારે લાગૂ થશે?
સંકેતઃ
પ્રભાવી તારીખઃ 1 જાન્યુઆરી 2026
લાગૂ થવામાં વિલંબઃ 2027-2028 સંભવ
એટલે કે વિલંબ થવા પર એરિયરનો ફાયદો મળશે.
પગાર નહીં, સંપૂર્ણ માળખામાં ફેરફાર થશે
આઠમાં પગાર પંચમાં માત્ર કેટલો વધારો સવાલ નથી, પરંતુ કઈ રીતે વધશે, કેટલો વધશે, આગળ કેટલો વધશે. જો તમારો બેઝિક 18000 છે તો આગળ ગ્રોસ સેલેરી 45000ની ઉપર જવાનો સંકેત છે. સાથે આવનાર બે-ત્રણ વર્ષમાં પગાર ₹60,000+ પણ હોઈ શકે છે અને આ છે અસલી ગ્રોસ સેલેરીનું ગણિત.
કેટલાક મહત્વપૂર્ણ સવાલ (FAQs)
Q1 8th CPC માં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેટલું હશે?
અનુમાન: 1.92
Q2 ₹18,000 બેઝિક હોય તેની ગ્રોસ સેલેરી કેટલી બનશે?
₹45,000+ ગ્રોસ
Q3 DA કેમ 0% છે?
નવા પગાર પંચમાં રીસેટ થાય છે.
Q4 શું નવો પગાર 3 ગણો થઈ જશે?
ધીમે-ધીમે, ડીએ વધવાની સાથે
Q5 સૌથી વધુ ફાયદો કેમાં થશે?
HRA + Future DA
