8th Pay Commission: 15 મહિના પછી કર્મચારીઓને કેટલું મળશે એરિયર? સમજો સંપૂર્ણ ગણિત

8th Pay Commission: સામાન્ય રીતે પગાર પંચની ભલામણો લાગુ કરવામાં 18 થી 24 મહિનાનો સમય લાગે છે. જો સરકાર માર્ચ 2027 માંતેને લાગુ કરે છે, તો તમને 1 જાન્યુઆરી 2026 થી માર્ચ 2027 સુધીનું પૂરેપૂરું બાકી નીકળતું લેણું (Arrear) એકસાથે મળશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 09, 2026, 12:34 PM IST

8th Pay Commission: 15 મહિના પછી કર્મચારીઓને કેટલું મળશે એરિયર? સમજો સંપૂર્ણ ગણિત

8th Pay Commission Latest Update: 8મા પગાર પંચ (8th Pay Commission) અંગે આજે એટલે કે શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી 2026ની તાજી સ્થિતિ એ છે કે સરકારે પંચની રચના કરી દીધી છે, જેની અધ્યક્ષતા નિવૃત્ત ન્યાયમૂર્તિ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ કરી રહ્યા છે. 7મા પગાર પંચનો સમયગાળો 31 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ સમાપ્ત થઈ ગયો હોવાથી, 1 જાન્યુઆરી 2026 થી નવું પગારધોરણ 'સૈદ્ધાંતિક' રીતે પ્રભાવી માનવામાં આવશે. પરંતુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આ રકમ 15 મહિના પછી, જ્યારે પંચના રિપોર્ટને સરકારની મંજૂરી મળી જશે ત્યારે પગારમાં જમા થતી જોવા મળશે. ચાલો જાણીએ કે 15 મહિના પછી કેટલું એરિયર મળી શકે છે અને તેનું કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે થશે.

એરિયર ક્યારે અને કેટલું મળશે?
સામાન્ય રીતે, પગાર પંચની ભલામણો લાગુ કરવામાં 18 થી 24 મહિનાનો સમય લાગે છે. જો સરકાર માર્ચ 2027 માં (એટલે ​​કે, 15 મહિના પછી) તેનો અમલ કરે છે, તો તમને 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી માર્ચ 2027 સુધીની સંપૂર્ણ બાકી રકમ એક સાથે મળશે.

નિષ્ણાતોના મતે, પગારમાં 25% થી 35% સુધીનો ઉછાળો આવી શકે છે. માની લો કે તમારા માસિક પગારમાં 10,000 રૂપિયાનો વધારો થાય છે, તો 15 મહિનાનું એરિયર અંદાજે 1.50 લાખ રૂપિયા થશે. ઉચ્ચ હોદ્દા પર બેઠેલા અધિકારીઓ માટે આ રકમ 5 લાખ થી 10 લાખ સુધી પણ હોઈ શકે છે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું ગણિત
એરિયર અને નવો પગાર સંપૂર્ણપણે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (Fitment Factor) પર આધાર રાખશે. કર્મચારી યુનિયનો 3.68 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે, જ્યારે સરકાર તેને 2.57 થી 2.86 ની વચ્ચે રાખી શકે છે.

15 મહિનાના એરિયરની ગણતરી કેવી રીતે થશે?

  • એરિયરનું કેલ્ક્યુલેશન કંઈક આ રીતે થશે:
  • નવો બેઝિક પગાર – જૂનો બેઝિક પગાર = તફાવત (વધારો)
  • તફાવત × 15 મહિના = કુલ બેઝિક એરિયર

આમાં તે સમયગાળા દરમિયાન વધેલું DA (મોંઘવારી ભથ્થું) અને HRA (મકાન ભાડું ભથ્થું) પણ ઉમેરવામાં આવશે.

જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતાવાળું પંચ હાલમાં વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો પાસેથી સૂચનો લઈ રહ્યું છે. પંચને તેનો રિપોર્ટ સોંપવા માટે 18 મહિના (મે 2027 સુધી)નો સમય આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આશા છે કે સરકાર 2027ની ચૂંટણીઓ પહેલા અથવા બજેટ સત્રમાં મોટી જાહેરાત કરી શકે છે.

હાલમાં DA 58% – 60% ની આસપાસ પહોંચી ગયું છે. 8મું પગાર પંચ લાગુ થતાની સાથે જ DA 'શૂન્ય' (0) થઈ શકે છે અને આખી રકમ બેઝિક પગારમાં ભેળવી (Merge) શકાય છે. જોકે, આ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિર્ણય લેવાયો નથી.

એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે એરિયરની રકમ એકસાથે મળવા પર તમારા પર ટેક્સનો મોટો બોજ પડી શકે છે. તેથી Income Tax Section 89(1) હેઠળ ટેક્સ રાહત (Relief) મેળવવા માટે ફોર્મ 10E ભરવાનું ભૂલશો નહીં.

