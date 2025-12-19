8th Pay Commission: પગારથી લઈને પેન્શન સુધી કેટલો થશે વધારો, જાણો AtoZ માહિતી
8th Pay Commission Latest News: 8મા પગાર પંચ હેઠળ પગાર વધારા અંગે ઘણી મૂંઝવણ છે. જોકે, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે 8મા પગાર પંચના કાર્યક્ષેત્રમાં પેન્શન સુધારાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
આઠમાં પગાર પંચને લઈને હવે સ્થિતિ લગભગ સ્પષ્ટ થવા લાગી છે. સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન સરકારે ફરી પંચની ટાઇમલાઇન પર પૂછેલા સવાલનો જવાબ આપ્યો અને તે ખઆતરી કરી કે પ્રક્રિયા આગળ વધી રહી છે, પરંતુ લાગૂ કરવા પર અંતિમ નિર્ણય બાદમાં લેવામાં આવશે. પરંતુ લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો તે વાતની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે કે આઠમાં પગાર પંચના પગારમાં કેટલો ફેરફાર થશે?
મહત્વનું છે કે કેન્દ્ર સરકારે આઠમાં પગાર પંચ માટે નવેમ્બર 2025મા નિયમોને મંજૂરી આપી હતી અને પંચને પોતાનો રિપોર્ટ જમા કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે. એટલે કે વેતન, ભથ્થા અને પેન્શનની સમીક્ષાની પ્રક્રિયા હવે ઔપચારિક રૂપે શરૂ થઈ ગઈ છે.
પગાર અને પેન્શનમાં કેટલો વધારો?
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો પણ આ પ્રશ્નનો જવાબ શોધી રહ્યા છે કે 8મા પગાર પંચથી તેમના પગાર અને પેન્શનમાં કેટલો ફરક પડશે. સરકારે હજુ સુધી કોઈ જવાબ આપ્યો નથી, પરંતુ ભૂતકાળના વલણો અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એક ખ્યાલ આપી શકે છે. 7મા પગાર પંચમાં લગભગ 23 થી 25 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે 6ઠ્ઠા પગાર પંચમાં સરેરાશ 40 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો.
જો આપણે 8મા પગાર પંચનો વિચાર કરીએ, તો પગારમાં 20 થી 35 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે. જોકે, આ નિર્ણય ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર આધાર રાખશે, જે 2.4 થી 3.0 સુધીનો હોઈ શકે છે. પરિણામે, 18,000 રૂપિયા કમાતી વ્યક્તિ 8મા પગાર પંચના અમલ પછી તેમના પગારમાં 30,000 થી 32,000 રૂપિયાનો વધારો જોઈ શકે છે. પેન્શન અંગે, એ પણ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે પેન્શનરો 8મા પગાર પંચના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ છે, તેથી તેમના પેન્શનમાં પણ સુધારો કરવામાં આવશે.
મહત્વનું છે કે સરકારે મોંઘવારી ભથ્થા અને બેઝિક પગાર પર પણ સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો છે કે આ બંનેને મર્જ કરવાના કોઈ પ્લાનની ચર્ચા નથી અને DA કે DR અલગથી જ આપવામાં આવશે.
પગાર વધારો ક્યારે ખાતામાં આવશે?
ઘણા રિપોર્ટ્સમાં તે દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે કાગલ પર તો 1 જાન્યુઆરી 2026થી આઠમાં પગાર પંચના પગારમાં ફેરફાર થવાની આશા છે. પરંતુ કર્મચારીઓએ તે માટે પ્રતીક્ષા કરવી પડી શકે છે. છેલ્લા ટ્રેન્ડ્સ પર નજર કરીએ તો લાગૂ થવાની તારીખ અને પહેલા વધેલા પગારના બેંક ખાતામાં આવવા વચ્ચે સામાન્ય રીતે લાંબો સમય હોય છે.
તેમણે સાતમાં પગાર પંચનું ઉદાહરણ આપ્યું, જે જાન્યુઆરી 2016થી લાગૂ થયું હતું, પરંતુ તેને જૂનમાં કેબિનેટની મંજૂરી મળી હતી અને બાકી પૈસા આગામી મહિને આપવામાં આવ્યા હતા. આઠમાં પગાર પંચ પાસે પોતાનો રિપોર્ટ જમા કરવા માટે 18 મહિના છે. ત્યારબાદ તેને કેબિનેટની મંજૂરી મળશે, આ સિવાય વિભાગો દ્વારા ફરી ગણતરી થશે. આ પ્રક્રિયામાં સમય લાગી શકે છે.
