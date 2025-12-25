Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

31 ડિસેમ્બર 7મા પગાર પંચનો છેલ્લો દિવસ, 1 જાન્યુઆરીથી કેટલો વધશે સરકારી કર્મચારીઓનો પગાર ? સમજો ગણિત

8th Pay Commission : નવા વર્ષથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે 8મું પગાર પંચ લાગુ થવા જઈ રહ્યું છે અને આ સાથે તેમના પગારમાં મોટો વધારો જોવા મળી શકે છે. ત્યારે તેમના પગારમાં કેટલો વધારો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 25, 2025, 07:02 PM IST

Trending Photos

31 ડિસેમ્બર 7મા પગાર પંચનો છેલ્લો દિવસ, 1 જાન્યુઆરીથી કેટલો વધશે સરકારી કર્મચારીઓનો પગાર ? સમજો ગણિત

8th Pay Commission : 2025 પૂરું થવા આવ્યું છે અને નવું વર્ષ ઘણા મોટા ફેરફારો સાથે શરૂ થવાનું છે. 1 જાન્યુઆરી, 2026થી દેશમાં ઘણા નાણાકીય ફેરફારો જોવા મળશે, જ્યારે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો પણ પહેલા વર્ષની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આનું કારણ એ છે 8મું પગાર પંચ 1લી તારીખથી લાગુ કરવામાં આવશે અને આવું થતાંની સાથે જ કર્મચારીઓને નોંધપાત્ર પગાર વધારો જોવા મળશે.

જો કે, ઘણા એક્સપર્ટ અનુમાન લગાવી રહ્યા છે, તે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે ગણતરી કરવામાં આવશે. આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કર્મચારીઓના પગારની ગણતરીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે અને તેને નક્કી કરવામાં ઘણા પરિબળો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

31 ડિસેમ્બર 7મા પગાર પંચનો છેલ્લો દિવસ

હાલમાં અમલમાં રહેલું 7મું પગાર પંચ, જે જાન્યુઆરી 2016માં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું, તે ઔપચારિક રીતે 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થશે. તેની સમાપ્તિ સાથે 8મું પગાર પંચ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે લાગુ કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 8મા પગાર પંચ માટે સંદર્ભની શરતોને મંજૂરી આપી હતી. નિષ્ણાતો માને છે કે નવું પગાર માળખું 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ કાગળ પર અમલમાં આવી શકે છે, પરંતુ વાસ્તવિક પગાર સુધારો અને બાકી રકમની મેળવવામાં સમય લાગી શકે છે.

કેટલો થશે પગાર વધારો ?

8મું પગાર પંચ લાગુ થયા પછી કર્મચારીઓના પગારમાં કેટલો વધારો થશે તે અંગે ચિત્ર હજુ પણ સ્પષ્ટ નથી. જોકે, અંદાજ મુજબ, પગાર નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ગણાતું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.4 અને 3.0ની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. તેના આધારે ગણતરીઓના આધારે પગાર વધારો નક્કી કરવામાં આવશે. આ પહેલા લાગુ કરાયેલા પગાર ધોરણો અંગે, છઠ્ઠા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.86 હતો, જ્યારે સાતમા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતો.

શું છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ?

આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એક ગુણક છે જે કર્મચારીના વર્તમાન મૂળ પગાર પર લાગુ થાય છે અને નવા મૂળ પગારની ગણતરી આ ગુણકનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. હવે, ધારો કે અપેક્ષિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.4 થી 3.0 છે, તો 18,000ના મૂળ પગારવાળા લેવલ 1 કર્મચારીનો પગાર 43,200 સુધી વધશે. તેવી જ રીતે અન્ય કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર વધશે. જોકે, આ ફક્ત અંદાજ છે. નવો મૂળ પગાર કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો દ્વારા મેળવાતા અન્ય ભથ્થાઓને પણ અસર કરે છે.

નવા પગાર પંચનો અમલ કરતી વખતે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ઘણા પરિબળોને ધ્યાનમાં લઈને નક્કી કરવામાં આવે છે. આમાં ફુગાવા અને તેની સાથે સંકળાયેલ જીવન ખર્ચ, ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI/CPI-IW)માં વલણો, સરકારની નાણાકીય સ્થિતિ અને બજેટ ક્ષમતા અને ખાનગી ક્ષેત્રના પગાર માળખા સાથે સરખામણીનો સમાવેશ થાય છે. એકંદરે આ ડેટા છે જે પગાર વધારો નક્કી કરવામાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
8th Pay CommissionRule ChangeFITMENT FACTORFitment factor hike

Trending news